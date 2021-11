Recenze notebooku Aspire Vero. Recyklované tělo pro uvědomělé zákazníky

Nový Acer Aspire Vero si nekoupíte, protože vás zaujala jeho hardwarová výbava. Nekoupíte si jej ani kvůli extra výhodné ceně. Koupíte si ho, protože chcete světu dát najevo, že kladete ochranu životního prostředí na první místo.

To, že notebook používá recyklované materiály, se totiž nedozvíte pouze z nějaké prezentace na webu. Ten notebook se tím nijak netají a na první pohled zaujme jeho netradiční kropenatý materiál těla.

Aspire Vero Core i7-1165G7 ● Iris Xe ● 16 GB DDR4 ● 15,6" 1920×1080, IPS matný (jas 291 nits, dE 8,38) ● 1 TB SSD ● 3× USB 3.0, USB-C, audio, HDMI 2.1, LAN ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.0 ● 54,5 Wh ● 36,2 × 24,7 × 1,9 cm ● 1,84 kg ● Windows 11 27 990 Kč

NX.AYCEC.002



Světlý povrch při bližším pohledu nabídne drobné barevné tečky.

Místo nálepek jsou loga vylisovaná do plastu

Pochlubte se láskou k recyklaci

Všechny hlavní kryty notebooku obsahují 30 % již dříve použitých plastů získaných z recyklace. V případě kláves je to až 50 %. Do klávesnice byste to přitom vůbec neřekli, černé klávesy působí jemným sametovým dojmem a rozhodně nemáte pocit, že se dotýkáte zmačkaných vypitých petek. Klávesnice má navíc zelené a zrcadlově otočené popisky kláves R a E podtrhující důraz na recyklaci.



Černá podsvícená klávesnice používá vyšší podíl recyklovaných plastů. Zaujme obrácené R a E. I logo výrobce je vylisované místo aby to byla nějaká nálepka

Na krytech těla ale uvidíte více přiznaný recyklovaný plast. V jinak šedé hmotě neuniknou pozornosti sem tam žluté či tmavší tečky z granulí recyklovaného plastu. Z prvních oficiálních fotografií jsem se bál, že tento strakatý efekt bude příliš rušit a notebook bude více vypadat jako špinavý, ve skutečnosti se už tak z metru a půl jednotlivé tečky slévají a notebook působí velmi elegantním dojmem.

Povrch těla notebooku navíc kryje jemná mřížka, díky níž na něm neulpívají otisky prstů a při dotyku působí příjemným dojmem.

V rámci ekologie nejsou na těle tradiční nálepky. Tedy i označení Intel Core je přímo vylisované do těla notebooku, není tu ani obvyklá větší nálepka s přehledem hardwarové výbavy. Jen na spodní straně je drobný štítek se sériovým číslem notebooku.

Podobně je ekologické i papírové balení, které neobsahuje žádné igelitové pytlíky či plastové výplně a i krycí obal notebooku je z recyklovatelného materiálu.