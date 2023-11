Recenze notebooku Apple MacBook Pro 16". Když chcete to nejlepší a nemáte problém zaplatit

Plusy Extrémní výkon

Vynikající mini-LED panel

Dlouhá výdrž baterie

Skvělé reproduktory i mikrofon

Návykově tichý chod Minusy Paměti ani SSD nerozšíříte

(Pod)průměrná kamerka

Vyšší cena 8,8 Hodnocení

Nový Apple MacBook Pro 16" s nejnovějším čipem řady M3 slibuje vysoký výkon. Otestoval jsem větší model s 16" úhlopříčkou, ale k dispozici je i kompaktnější varianta, u ní se trochu liší možnosti konfigurace.

Už v úvodu recenze je potřeba zmínit, že testovaný kus je vyšší konfigurace s větším množství paměti, větším úložištěm, ale hlavně nejvyšší verzí procesoru M3 Max. Výsledky testů, naměřené parametry i některé dojmy z určitých vlastností počítače se u nižších konfigurací budou lišit (a pochopitelně spíše k horšímu).

Apple MacBook Pro 16" (2023, M3 Max) Apple M3 Max, 16 jader CPU (12× výkonné - až 4,05 GHz, 4× úsporné) ● 40-jádrové GPU ● 48 GB jednotné paměti ● 16,2" 3456 × 2234, mini-LED, lesklý, 120 Hz (naměřený jas 585 nitů v SDR, 1250 nitů v HDR, oficiálně 600 a 1 600 nitů) ● 1 TB SSD ● 3× USB-C Thunderbolt 4 , MagSafe 3, 3,5mm audio, čtečka SDXC, HDMI, Touch ID ● 802.11ax, Bluetooth 5.3 ● 100 Wh ● 35,57 × 24,81 × 1,68 cm ● 2,16 kg

Když nevíš co, nabarvi ho na černo

Tak nějak zřejmě probíhal design nového Apple MacBooku Pro 16". Od velkého redesignu v roce 2021, kdy se Apple tak trochu vrátil ke kořenům, byste předchozí dvě generace MacBooku Pro na první pohled nepoznali. Model 2023 přichází v elegantní černé, která u Macbooků dříve nebyla, takže na první pohled poznáte, s čím máte tu čest. Pro konzervativnější je dostupná i tradiční stříbrná.



Apple MacBook Pro 16" v nové variantě Space Black. Ve skutečnosti není čistě černá, ale spíše hodně tmavě šedá. Také na ní tolik nezůstávají otisky prstů.

Notebook je vyrobený z hliníku, takže je bytelný, vše naprosto přesně lícuje, nikde nice nevrže, celek působí prémiově. Apple se chlubil tím, že u výroby využívá speciální povrchovou úpravu, na které by měly méně ulpívat otisky prstů. To můžu potvrdit, notebook se skutečně méně špiní, ale zázraky nečekejte, po pár dnech používání na něm otisky stejně uvidíte, to už je možná dáno právě i zmíněnou černou barvou, na které jsou podobné nečistoty více vidět.



Trochu zamrzí maximální úhel otevřené jen 135°. Na bocích ale potěší bohatá konektivita.

Vzhledem k tomu, že se jedná o 16" notebook, rozměry už nejsou tak kompaktní jako u ostatních MacBooků, ale odběnou je větší pohodlí pro práci. Přesto je přístroj stále dobře přenosný, zejména díky tělu s tloušťkou 1,68 cm. Díky tenkým rámečkům kolem displeje notebook není o tolik větší než 15" MacBook Air. Rozdíl je ale ve váze: 2,14 kg už v tašce pocítíte (15" Air má 1,51 kg).



Klávesnice má tradiční rozložení a integrovanou čtečku otisků prstů Touch ID. Samozřejmostí je volitelné podsvícení klávesnice. Vynikající je také Force Touch Trackpad s více úrovněmi stisku.

U konstrukce notebooku musím pochválit pevné panty, bohužel však stále nedovolí MacBook otevřít více než do úhlu 135°, což může být v některých situacích limitující a konkurence zvládá více. Naopak skvělá je klávesnice, která je stejná jako u ostatních MacBooků, takže zde budete jako doma. Tím, že je tradičně černá, zde splývá s černou barvou těla a nepraští tolik do očí jako například u stříbrné verze.



Apple k variantě Space Black dodává i opletený černý kabel MagSafe, ten ale hodně kontrastuje s tradičním bílým adaptérem.

Samozřejmostí je čtečka otisků prstů Touch ID integrovaná do zapínacího tlačítka a také bílé podsvícení klávesnice s velkým rozsahem jasu (a možností automatické regulace). Příjemné jsou i široké okraje kolem klávesnice pro položení dlaně. V nich se ukrývá šest repráčků s naprosto špičkovým zvukem. Pouštěl jsem to několika lidem a první dojem je ohromující, až se nechce uvěřit, že takhle hraje notebook. Zvuk je čistý, má docela slušné basy a jednoznačně patří k tomu nejlepšímu na trhu. Vynikající jsou i mikrofony.

Skvělý mini LED panel

Apple použil 16,2" mini LED panel, označuje jej jako Liquid Retina XDR, má rozlišení 3 456 × 2 234 pixelů, což znamená jemnost 254 ppi. Těžko říct, jestli v tomto směru nastal nějaký posun od panelu z Macbooku Pro, který byl představený začátkem roku 2023. Parametry nenaznačují změnu, vyšší jas v SDR, kterým se Apple chlubil při keynote může být čistě firmwarovou záležitostí. Každopádně ke změně ani není důvod, displej je skvělý a má plnou podporou barevného gamutu DCI-P3. Pokud nevyžadujete přesné barvy, ale chcete šetřit oči, je možné aktivovat i funkci True tone, která přizpůsobí podání barev vašemu okolí.



Notebook má tenké rámečky kolem displeje, dojem trochu kazí výřez pro kamerku.

Panel si skvěle poradí s HDR a má proti předchozím MacBookům Pro zvýšený standardní jas z 500 na 600 nitů, což víceméně potvrdilo i naše měření, kde jsme se při opakovaném měření na plný jas pohybovali někde kolem 580 nitů.

Apple mluví i o tom, že zvládne celou plochu v HDR rozsvítit až na 1 000 nitů a bodově pro přehrávání obsahu zvládá v maximu až 1 600 nitů, což se těžko měří. Pro měření jsme tak využili větší plochu se zobrazeným HDR obsahem, kde jsme se stabilně pohybovali kolem 1 250 nitů, což je fantastická hodnota a Apple si za to zaslouží pochvalu.

Naměřili jsme minimální jas: 2 nity

maximální jas (SDR): 583 nitů

maximální jas (HDR): 1252 nitů

Při používání displeje jsem si oblíbil funkci ProMotion, tedy plynulý obraz díky zvýšené 120Hz obnovovací frekvenci. Co však u displeje nemile překvapí, je výřez na čelní kamerku, který zpočátku ruší. Ale systém i většina aplikací jej chytře skrývá zobrazením černé lišty, takže roztažení panelu více k okrajům si vychutnáte jen u některých aplikací.

Oslnivý výkon, na hry ale moc nesázejte

Co se výkonu týče, tak jsme na test dostali tu nejvyšší konfiguraci s 3nm čipem Apple M3 Max s 16-jádrovým CPU a 40-jádrovým GPU, takže vše je tu naprosto bleskové. Počítač je rychlý při běžné práci, stříhání videí, ale hravě si poradil i s našimi benchmarky, viz přiložená tabulka.

Vymáčknout z počítače plný výkon je vlastně složité, i Apple při představení poprvé výkon demonstroval na hrách. Nový čip totiž u GPU nově podporuje hardwarově akcelerovaný Ray Tracing nebo lepší alokaci paměti Dynamic Cashing.



MacBook Pro 16" jsme v redakci podrobili testům výkonu a rychlosti.

Omezení však znamená hlavně platforma macOS, která v minulosti nebyla zrovna vyhlášená mezi hráči a ačkoliv se to Apple poslední roky snaží změnit, těch špičkových nových her, které by vysokého výkonu počítače dokázaly využít, není tolik a těch „áčkových” jsou jednotky. V AppStoru je nyní dost propagované Lies of P, zahrát si můžete dva roky starý Resident Evil Village portovaný z PlayStationu a hodně tlačenou novinkou je Baldur’s Gate 3, kterou jsem si na MacBooku zahrál.



Na MacBooku Pro jsem si zahrál Baldur’s Gate 3, jednu z několika nových špičkových her, která letos vyšla i pro macOS. Obecně je seznam „áčkových” herních titulů krátký.

Grafika vypadá výborně, počítač vše zvládal na plné detaily i s vysokými FPS. Navíc mi při hraní konečně došlo, že má MacBook Pro integrované ventilátory, které se pod zátěží rozhučely. Jinak o nich vůbec nevíte a během dvou týdnů testování se nepouštěly ani poměrně při náročných úkonech, takže je počítač stále naprosto tichý.

Každopádně kvůli hraní si MacBook Pro 16" nekupujte, moc titulů vám zde nepůjde. Vyřešit se to částečně dá virtualizací Windows, ale to je zbytečně zběsilé řešení, které za nákup takto drahého počítače nestojí.

Kromě výkonu čipu musím zmínit i to, že jsme notebook dostal v konfiguraci se 48 GB jednotné paměti. Maximem je 128 GB, ale zde už si musíte být fakt jistí, na co a zda vůbec tolik paměti využijete. Paměti mají fantastickou propustnost 400 GB/s. U nižších konfigurací klesá o čtvrtinu nebo dokonce o více než polovinu. Multimediálně založené uživatele u nového MacBooku potěší hardwarová podpora dekodéru AV1.

Naměřili jsme:

Apple MacBook Pro 16" (M3 Max) Apple iMac 24" (M3) Apple MacBook Air (M1) procesor Apple M3 Max (16-core CPU, 40-core GPU) Apple M3 (8-core CPU, 10-core GPU) Apple M1 (8-core CPU, 7-core GPU) paměť 48 GB 24 GB 16 GB GeekBench 6 CPU (Single-Core) 3 139 2 960 2 335 CPU (Multi-Core) 20 825 11 270 8 545 GPU (OpenCL) 93 311 30 188 18 778 GPU (Metal) 154 364 47 281 30 693 CineBench 2024 GPU 12 581 3 740 1 240 CPU (Single-Core) 141 139 110 CPU (Multi-Core) 1 699 645 426 CineBench R23 CPU (Single-Core) 1 879 1 894 1 498 CPU (Multi-Core) 24 064 10 221 7 254 NovaBench Celkové skóre 4 178 2 125 1 484 CPU 2 177 1 090 635 GPU 710 179 122 Memory 648 497 374 Storage 643 359 353 BlackMagic Disk Speed Test Čtení, 1 GB [MB/s] 4 870 2 789 2 910 Zápis, 1 GB [MB/s] 7 552 3 778 2 289 Čtení, 5 GB [MB/s] 5 053 2 884 2 910 Zápis, 5 GB [MB/s] 6 336 2 818 1 960

Výsledky z benchmarků nejsou 100% srovnatelné mezi macOS a Windows, nemohli tak jsme MacBook Pro plně porovnat s jinými dříve otestovanými počítači. Srovnali jsme jej tedy alespoň s jinými zařízeními s Apple Silicon, které máme k dispozici.

Výdrž a konektivita, kterou si zamilujete

Testovaný MacBook Pro se může chlubit 1TB SSD diskem, který chválím za naměřené rychlosti kolem 6 GB/s u zápisu a kolem 5 GB/s u čtení. Bohužel jak SSD, tak výše zmíněná jednotná paměť jsou součástí základní desky a dodatečně je nijak nerozšíříte, což vyžaduje pečlivější výběr při nákupu.

Notebook pochválím také za moderní konektivitu. Na levém boku je dvojice USB-C portů s Thunderbolt 4, které lze využít k přenosu obrazu i napájení. Primárně však k napájení slouží magnetický konektor MagSafe 3, který je opatřen diodou pro indikaci nabíjení. Zde jen zmíním nepatrný detail, že u černé varianty notebooku dostanete napájecí kabel v černé barvě ladící s notebookem, škoda jen, že adaptér je stále bílý...

Test kamerky a mikrofonů MacBooku Pro 16":

Dále nechybí 3,5mm sluchátkový konektor, na pravém boku je třetí port USB-C (Thunderbolt 4), což se hodí v situaci, kdy potřebujete přivést napájení z pravé strany. Dále je tu slot na SDXC karty a také výstup HDMI.

U posledního zmíněného portu se zastavím. V naší konfiguraci totiž notebook dovolí připojit až 4 externí displeje (v 6K rozlišení přes Thunderbolt, 4K rozlišení přes HDMI). Pokud byste ale sáhli po nižší konfiguraci s procesorem M3 Pro, počítač vám dovolí připojit maximálně 2 externí monitory, a u verze se základní M3 dokonce pouze 1 monitor. I na to je dobré myslet před nákupem. I bezdrátová konektivita je bez výhrad: Bluetooth 5.3 a Wi-Fi 6E.

Co se výdrže týče, je MacBook Pro naprosto excelentní. Řečí čísel to znamená například až 22 hodin přehrávání videa, což v případě Apple TV při 50% jasu potvrdil i můj test. Při přehrávání ve VLC to bylo cca 20 hodin. Co se kancelářské práce s automatickým jasem týče, tam jsem se pohyboval kolem 16 hodin, což je vynikající hodnota. Notebook tak bezpečně zvládne celý pracovní den bez zdroje i při náročném nasazení.

Výdrž baterie přehrávání videa (Apple TV, 50% jas): 21 hodin 49 minut

kancelář bez Wi-Fi: 19 hodin 5 minut

kancelář s Wi-Fi: 16 hodin 32 minut

doba nabíjení z 0 na 50%: 25 minut

doba nabíjení z 0 na 100%: 1 hodina 20 minut

Pokud u počítače netrávíte čas od rána do večera a vystačíte si s kancelářskou prací, s odřenýma ušima zvládne i dva pracovní dny, což mnoho počítačů na trhu tvrdit nemůže. Nabití přibalenou 140W MagSafe nabíječkou zabralo z 0 na 100 % rovných 80 minut, za 25 minut však byl počítač nabitý do poloviny.



macOS 14 Sonoma dovolí velkou úhlopříčku MacBooku vyžít pro zobrazení widgetů (i z iPhonu) a nového správce otevřených oken Stage Manager v levém boku.

Operační systém macOS 14 Sonoma není třeba příliš představovat. Přesto zde musím zmínit novinku zvanou Stage Manager pro vylepšenou práci s okny aplikací, které se zobrazují v levé části obrazovky, což je zejména v kombinaci s 16" úhlopříčkou praktické. Na velkém displeji také skvěle vyniknou nové živé spořiče obrazovky či pohyblivá zamykací obrazovka. Líbit se bude také možnost na plochu umístit widgety (například i z připojeného iPhonu).

Konfiguraci si předem promyslete

Celkově se Apple MacBook Pro 16" velmi povedl a v testu exceloval v mnoha ohledech, ale při dané konfiguraci a ceně kolem 120 tisíc Kč ani nelze čekat nic jiného. Tady prostě dostanete to nejlepší (pokud vám nejde o hraní her). Těšit se můžete na špičkový výkon, famózní displej i výdrž baterie, kterou vám budou zejména uživatelé ze světa Windows závidět.

Předpokládám, že většina čtenářů bude koukat spíše po levnějších konfiguracích a tam už je zhodnocení na další diskuzi. Pokud bychom šli úplně k té nejnižší konfiguraci s M3 procesorem za 50 tisíc, tak už se bavíme takřka o úplně jiném počítači s mnoha omezeními. Zde je na místě zvážit, zda je počítač skutečně pro vás a nestačil by levnější MacBook Air (ať už 13" či 15"), který na tom výbavou bude podobně.

Střední cesta v podobě procesoru M3 Pro startuje na 60, resp, 75 tisících Kč (podle úhlopříčky 14" či 16"). Zde získáte skvělou výbavu, která bude drtivé většině náročných uživatelů stačit, ovšem je třeba zmínit, že mezigeneračně zde Apple změnil počty výkonných a efektivních jader, takže výkonnostně si počítač povede velmi podobně jako předchůdce s procesorem M2 Pro, který už dnes seženete levněji. Jen s přidanými bonusy jako je HW podpora Ray-tracingu či AV1 kodeku. Ale obecně lze říci, že konfigurace s čipem M3 Pro je za verzí M3 Max letos výkonnostně znatelně pozadu a vhodná bude zejména pro uživatele přecházející ze starších verzí s čipy M1 Pro nebo ještě starších s Intelem.

V každém případě ale platí, že před nákupem zvažte konfiguraci velmi pečlivě. Kvůli komponentám pájeným přímo na desku už dodatečně nic z klíčových parametrů nevylepšíte. I to je bohužel důvod proč, si za jednotlivá vylepšení Apple účtuje často přemrštěné příplatky.