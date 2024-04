Recenze notebooku Apple MacBook Air 15" (M3). Osvědčený recept okořeněný pár novými vychytávkami

Plusy Tenké a lehké tělo

Vysoký výkon

Fantastická výdrž baterie

Kvalitní reproduktory

Zcela tichý chod

Hardwarově akcelerovaný raytracing Minusy Nerozšiřitelná paměť ani SSD

Pomalé nabíjení (s přibalenou nabíječkou)

Podprůměrná kamerka

Méně portů 8 /10 Hodnocení

Do redakce nám dorazil nový Apple MacBook Air (2024) s procesorem Apple M3, a to konkrétně ve větší 15“ velikosti. Počítač jsme podrobili podrobnému testu a v této recenzi si ukážeme, v čem je nový, co je naopak úplně stejné jako v minulosti a zhodnotíme si, pro koho je vlastně určený a pro koho je relevantní uvažovat o přechodu.

Apple MacBook Air 15" (2024, M3) Apple M3, 8 jader CPU (4× výkonné - až 4,05 GHz, 4× úsporné) ● 10-jádrové GPU ● 10-jádrové NPU ● 16 GB jednotné paměti ● 15,3" 2 880 × 1 864, IPS, lesklý, 60 Hz (naměřený jas 480 nitů ● 512 TB SSD ● 2× USB-C Thunderbolt 4 , MagSafe 3, 3,5mm audio, Touch ID ● 802.11ax, Bluetooth 5.3 ● 66,5 Wh ● 34,04 × 23,76 × 1,15 cm ● 1,51 kg

Stejný, jen s jiným povrchem

Designově se MacBook Air absolutně nijak nezměnil. Ostatně předchůdce se po dlouhých letech dočkal redesignu, a tak letos nebyl prostor pro změny nebyl a novinka do detailu těží z toho, co už známe z předchozího modelu. Nezměnil se tvar, barvy, ani velikost. Dokonce při pohledu do detailních specifikací zjistíte, že je nový MacBook svými rozměry i váhou naprosto totožný. Změnila se pouze povrchová úprava hliníku, která má méně zachovávat otisky prstů, což se nám při testu potvrdilo. Časem se ale otiskům stejně nevyhnete.



Notebook je precizně zpracovaný. Trochu omezující však může být menší maximální úhel otevření.

Už od začátku si zamilujete jeho tenké tělo. Obzvláště v námi testované 15“ variantě působí jeho 1,15 cm tenké tělo jak žiletka. Zpracování je pevné, nikde nic nevrže a jako celek působí velmi prémiově. Vytknout však opět musím trochu limitující maximální úhel otevření 130 °. Pohodlnost používání, ale MacBook skvěle dohání svým velkým trackpadem, který vám zajistí pohodlné ovládání a pro mnohé plně nahradí dokonce i myš, a to zejména díky propracovaným gestům.



Notebook je krásně tenký. Moc se nám líbí testovaná hvězdně bílá varianta, do které jsou sladěny i samolepky v balení. Velmi chválím vylepšenou povrchovou úpravu, díky které na MacBooku nezůstává tolik otisků.

Pochválit musím také klávesnici, která má již tradičně nízký zdvih a tichý, ale jistý stisk. Na klávesnici se píše velmi pohodlně, ostatně to poslední roky bývá u notebooků od Applu standard a majitelé předchozích modelů ji již dobře znají a budou se zde cítit jako doma. Velmi příjemné je také bílé podsvícení, které se reguluje automaticky podle okolního světla, ale lze ji upravit i manuálně. V pravém horním rohu klávesnice se pak nachází nenápadná čtečka otisků prstů Touch ID pro odemykání počítače, ale třeba i ověřování online plateb přes Apple Pay.