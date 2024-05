Recenze notebooku Acer Swift GO 14. Přijdete kvůli svítícímu touchpadu, zůstanete kvůli výkonu

Plusy Vyšší výkon

OLED displej

Funkční provedení

100W zdroj Minusy Zbytečný mediální touchpad

Jen přihlašování otiskem

Žádá 100W napájení 8,5 Hodnocení

Nový notebook Acer Swift GO 14 v sobě mísí několik protichůdných přístupů. Na první pohled jde o zcela standardní notebook, který ve vás nevzbudí úžas prémiovými materiály či rozměry, stejně tak ani opovržení nějakým přehlédnutím. Přesto Acer zrovna u tohoto notebooku zkusil něco unikátního.



Nadčasový design moc nestárne, navíc je praktický povrchovou úpravou bez otisků prstů

Touchpad tu totiž umí svítit a můžete na něm zobrazit prvky pro ovládání médií. Pozornost určitě také upoutá kontrastní OLED displej s živými barvami. Mezi záplavou podobných šedých strojů tak dokáže Acer zaujmout. Naštěstí ale nabízí víc, než jen toto pozlátko.

Acer Swift GO 14 Intel Core Ultra 7 155H ● Intel Arc ● 32 GB DDR5 ● 14" 2880×1800, OLED lesklý, 90 Hz (jas 392 nits, dE 1,81) ● 1 TB (WD PC SN740 SDDQNQD-1T00-1014) ● 2× USB-C Thunderbolt, 2× USB 3.0, HDMI, audio, čtečka microSD ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi 6E 1675i) ● 65 Wh ● Windows 11 Home ● 31,3 × 22 × 1,9 cm ● 1,36 kg

Vše je, jak má být

Acer u Swiftu GO s tím podstatným neexperimentuje. Příkladná nabídka konektorů zahrnuje dva USB-C Thunderbolt, HDMI, dvojici USB 3.0, audio a čtečku microSD karet. Klávesnice s čtečkou otisků ve vypínači je zcela standardní a letošní rok jen přidává klávesu Copilota, která pro našince zatím nic reálně nepřidává a jen otevře Hledání v nabídce Start.



Konektory zcela stačí, displej můžete vyklopit o 180°

Tělo s tloušťkou 1,9 cm a hmotností 1,35 kg je také přesně na té úrovni, kdy vám připadá akorát. Ani tlusté, ani tenké, ani podezřele lehké či nepříjemně těžké. Stříbrné kovové plochy pak dobře odolávají otiskům i vlasovým škrábancům. Obvyklý design jen nenápadně doplňuje vystouplý okraj displeje kolem horní kamery, což usnadňuje otevírání víka a současně dovoluje instalaci lepší kamery. Ta tu umí rozlišení 2560×1440 a má i fyzickou zašupovací krytku, jen bohužel nezvládá přihlašování obličejem.

Zcela adekvátní je potom zvuk. Sice na notebooku uvidíte logo DTS X, ale to samo nic nezaručí. Reproduktory míří u přední hrany do stolu a hrají rozumně hlasitě a zřetelně, byť na nejvyšší hlasitost bez většího podílu basů. Ale není to nic neobvyklého, před čím by bylo nutné varovat. Spíš to sedí k celkovém dojmu z notebooku.