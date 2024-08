Recenze notebooku Asus ProArt P16: Nový Ryzen AI válcuje vše od Intelu

Plusy Pořádný výkon procesoru

Slušná výdrž

4K dotykový OLED

až 64 GB paměti Minusy Asus Dial stále hledá smysl

AI funkce Windows zatím nejedou 9 /10 Hodnocení

První notebook s novou generací procesorů AMD Ryzen AI jsme tu na Živě měli před pár týdny v podobě Zenbooku S 16. V tomto hlavně tenkém notebooku jej Asus zkrotil na jen 28 W, což pomohlo dlouhé výdrži, současně tím ale první dojem z výkonu Ryzenu AI 9 370 HX nebyl tak oslňující.

Nyní tady máme druhý kousek s tímž procesorem, ale díky účinnějšímu chlazení posunutým na vyšší výkonnovou úroveň. A konečně ta devítka v názvu procesoru dává smysl při přímém srovnání s Core Ultra 9 od Intelu.

Jde přitom o doslova přímé srovnání. Nový ProArt P16 s procesorem Ryzen AI je totiž na profesionály zacíleným notebookem, který přímo vychází z herního notebooku ROG Zephyrus G16. Ten jsem testoval s procesorem Intel Core Ultra 9 a tak ve stejném šasi stejného výrobce můžeme dobře srovnávat schopnosti těchto procesorů.



Matně černý design a tenké provedení zdárně maskuje původní herní základ

V případě ProArt P16 máte stále k dispozici na procesoru integrovanou grafiku Radeon 890M, ale navíc tu je i výkonná RTX 4070 od Nvidie. Pro dlouhou výdrž ji můžete uspat a pořád máte slušně výkonný Radeon, ale když je potřeba rychle a účinně komprimovat video nebo zapojit pořádný výkon pro výpočty v AI či rendrování grafiky, můžete ji aktivovat.

Asus ProArt P16 AMD Ryzen AI 9 HX 370 ● RTX 4070, 8 GB, 105 W ● 64 GB LPDDR5X ● 16" 3840 × 2400 OLED lesklý, dotek+pero, 60 Hz (jas 360 nits, dE 1,34 DCI-P3) ● 2× 2 TB (WD PC SN740) ● USB-C USB 4, 2× USB 3.2, audio, HDMI 2.1, čtečka SD ● Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 (Mediatek MT7925) ● 90 Wh ● 35,4 × 24,6 × 1,7 cm ● 1,84 kg

Nejen rozdíl v barvě

Na první pohled od sebe Zephyrus G16 a ProArt P16 poznáte v barvě. G16 je stříbrný či tmavě šedý, P16 jen černý. Hlavní rozdíl potom najdete v displejích. Herní Zephyrus G16 má rychlý 240Hz displej s herním rozlišením 2560 × 1600 px, ProArt P16 potom jen 60Hz displej s vyšším 4K rozlišením 3840 × 2400 px, který navíc umí dotekové ovládání a lze po něm kreslit perem. V obou případěch jde o výborné rychlé OLED panely s přesnými barvami, jen těch 60 Hz v případě ProArtu asi náročné hráče tolik nezláká.



Klávesnice má bílé podsvícení a na prostorném touchpadu je naznačený Asus Dial

Další drobný rozdíl v hardwaru upoutá vaši pozornost na touchpadu, kde je plasticky vytvarovaný kroužek, tzv. Asus Dial. Asus jej původně v noteboocích řady ProArt nabízel ve fyzické podobě jako skutečný mechanický otočný ovladač. Tady, kvůli extrémně malé tloušťce (a logicky i finanční úspoře) je jen naznačený na touchpadu. Funguje pořád podobně, Asus jeho schopnosti za těch několik let experimentování zásadně neposunul a já osobně jsem vždy raději použil rovnou gesta přímo na touchpadu. Zvlášť když už ten prst na touchpadu mám, abych ten Asus Dial ovládal. Především ale platí, že to nezvedá nějak zbytečně cenu notebooku, nikdo vás nenutí to používat, ale když vám to náhodou přijde užitečné, je to tam a můžete to zapojit do svého workflow.



Stavové diody při práci neuvidíte, jsou schované vzadu u dolní hrany displeje. Smysl dávají jen u zavřeného notebooku. Uvnitř jsou tři ventilátory a čtyři heatpipe

Tenký výkon

Protože Zephyrus G16 a ProArt sdílí vnější podobu šasi, nabídnou i stejné konektory. Týká se to i čtečky větších SD karet, která u herního notebooku nebyla nezbytná, ale případě profesionálního stroje ji výrazně oceníte.

USB-C tady kvůli platformě AMD podporuje USB4, připojíte tedy i příslušenství pro Thunderbolt. Byť přes tento konektor můžete notebook napájet, plný výkon 200W napájení dostanete jen přes samostatný napájecí konektor. Ten má nový hranatý tvar a má být podle Asusu robustnější jak USB-C, které by v nové specifikaci podobný výkon mělo zvládnout také.



Nabídka konektorů v pohodě stačí, maximální úhel rozevření displeje také

Tloušťka ProArt P16 stále budí údiv. Sedmnáct milimetrů je jen nepatrně víc jak 14 mm u Zenboooku S 16. Díky těmto třem milimetrům navíc se dovnitř vešlo lepší chlazení a dedikovaná grafika RTX 4070.

Procesor tu má k dispozici až 70 W výkonu a grafická karta udává dostupných 105 W (115 W při přetaktování). Ryzen AI 9 HX 370 tady může naplno zapnout svých 12 jader a díky tomu poráží Core Ultra 9 o zhruba deset procent.



V plné zátěži grafiky a procesoru už na ploše nad klávesnicí prst neudržíte

Ryzen AI už svým názvem slibuje samostatný koprocesor (NPU) akcelerující AI funkce. AMD mu udává výkon nad 45 TOPS, ale reálně jej stále k ničemu pořádnému využít nemůžete. Windows 11 pro platformu AMD ještě nenabízí AI funkce z počítačů Copilot+PC, které jsou zatím jen na procesorech Snapdragon X Elite a Plus. Bohužel ani není nějaký benchmark, který by dovolil srovnání NPU v AMD s tím ve Snapdragonu. Na podzim přijde podobně výkonné NPU i v procesorech Intelu, do té doby snad dokážeme nějak objektivně hodnotit i jejich schopnosti.

NPU v procesoru ale slouží jen pro úsporné AI výpočty na pozadí. Pro generování obrázků či jazykové modely rozhodně raději sáhnete po výkonu grafické karty. Navíc pro grafické karty Nvidie je nabídka AI aplikací mnohem širší, než pro teprve začínající NPU na procesorech.

Zatímco u Zephyru G16 jsem byl trochu rozpačitý ze zbytečně drahé RTX 4090, která se v tenkém těle dusila, tady použitá GeForce RTX 4070 notebooku mnohem víc sluší a zvládá s přehledem i to vyšší základní rozlišení displeje. To je samozřejmě na 16" displeji dostatečně jemné, takže můžete případně hrát na nižším rozlišení pro vyšší výkon. Díky DLSS ale upscaling a dopočítávání mezisnímků zajistí komfort i při hraní v plném rozlišení displeje.

Naměřili jsme

ProArt P16 Zenbook S16 ROG Zephyrus G16 procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 HX 370 Core Ultra 9 185H grafika RTX 4070, 8 GB, 105 W Radeon 890M RTX 4090, 16 GB, 125 W paměť 64 GB DDR5 32 GB DDR5 32 GB DDR5 3DMark Speed Way 2 938 542 4 445 Night Raid 39 845 28 798 59 303 Steel Nomad Light 12 100 2 999 Fire Strike 26 207 7 624 29 090 Time Spy 11 732 3 388 16177 (7215) Port Royal 7 324 1 501 10 936 Storage 1 225 1 222 2 306 PCMark 10 Celkem 7 707 7 380 7 474 Essentials 9 978 10 666 9 912 Productivity 9 908 10 649 10 504 Creation 12 565 9 604 10 880 Unigine Heaven Extreme [FPS] 156,7 38,4 223,8 Valley Extreme HD [FPS] 124,9 27,2 160,7 Superposition FHD Extreme 53,0 12,8 67,5 Další Shadow of the Tomb Raider 126 23 (44 lowest) 125 AC:Odyssey (vyšší) 112 115 AC:Odyssey (nejvyšší) 108 106 AC:Odyssey (ultra) 87 96 Blender Classroom OptiX 00:18.89 00:12.40 Blender Classroom GPU 00:32.19 00:22.03 Blender Classroom CPU 03:51.69 6:06.89 05:12.17 Cinebench R23 22797/2052 16856/1956 19 518,0 CP2077/FHD/RTultra 64,3 71,5 CP2077/FHD/RTultra-FG 102,1 113,8 Cinebench 2024 GPU 11 342 18 587 Cinebench 2024 Multi 1 197 935 1 091 Cinebench 2024 single 116 111 110 Procyon NPU Visual test -/898/122 284/1073/86 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 5 142 4 977 7 134 sekv. zápis [MB/s] 4 729 3 971 6 060 4KB čtení [MB/s] 3 492 2 548 4 574 4KB zápis [MB/s] 2 800 2 886 3 665 Výdrž Film 10:26 16:41 9:33 Kancelář bez Wi-Fi 10:28 17:45 7:40

Pro funkce ProArtu

Profesionálové ale hrají jen po práci, která jim musí na podobně drahý notebook vydělat. ProArt sice neskrývá herní výkon, který oceníte i při práci, ale při pracovním nasazení uvítáte i lepší funkce pro produktivitu.

Ovladače Nvidie jsou tady z řady Studio, tedy více zaměřené na stabilitu v profesionálních aplikacích. Stále ale jde o herní grafiku, ne o profesionální dříve označovanou jako Quadro. Podobně i ovládací aplikace Asusu se nejmenuje ROG Armoury Crate, ale Pro Art a místo výrazného herního designu je laděná spíše do klidnějších odstínů. V jejím rámci můžete spustit i kalibraci displeje, kdy stačí připojit podporovanou kalibrační sondu (my využili X-rite i1) a notebook si sám nastaví barevný profil s doladěnými barvami. Můžete tak v průběhu života notebooku udržet jeho barevnou věrnost, pokud by se třeba použitý OLED nějak lety unavil a změnil podání.



Po kalibraci na Display P3 a změření tou samou sondou jsou barvy sice stále nepatrně odchýlené, ale slušně přesné i pro vážnou práci

Najdete tu i nastavení pro Asus Dial s nastavením chování pro vybrané aplikace a přidávání vlastních zkratek. Případně to můžete přepnout do režimu Microsoft Surface Dial. To, že Microsoft tento kus hardwaru od uvedení před osmi lety neinovoval, nicméně naznačuje, že se moc nerozšířil.



V různých aplikacích se mohou možnosti ovladače měnit

Podobně jako Zephyrus G17 i ProArt P16 se může spolehnout na hlasité reproduktory s hutným zvukem. Dolů v rozích mířící reproduktory zajistí dolní frekvence, ty po stranách klávesnice pak příjemný prostorový efekt.

Cena vyšší nebo ještě vyšší

Asus ProArt P16 se na našem trhu prodává ve dvou konfiguracích za 66 386 Kč až 97 490 Kč (H7606WI-OLED052X) nebo 91 711 Kč až 104 049 Kč (H7606WI-OLED080X). Obě varianty mají stejný displej, procesor i grafiku. Ta dražší má 64 místo 32 GB a dva 2TB SSD místo jednoho 2TB. Paměť není později rozšiřitelná modulem, takže se ohledně kapacity musíte rozhodnout ještě před koupí.

Identicky vypadající ROG Zephyrus G16 se stejnou grafikou GeForce RTX 4070 a více na hry zaměřeným displejem stojí potom také 70 tisíc a pohání jej Core Ultra 9. Dražší verze Zephyru G16 stojí 98 tisíc, ale místo 64 GB paměti dostanete stále 32 GB základní paměti zato s grafikou GeForce RTX 4090 s 16 GB grafické paměti.

Reálně tak při volbě mezi herním a profesionálním notebookem bude rozhodovat displej a grafická paměť. 4K dotykový displej na ProArtu je pro práci užitečnější, 240Hz displej na Zephyru spíš zláká hráče. Z mého testování není herní rozdíl mezi 4090 a 4070 v tomto tenkém těle tak výrazný, ale profesionál s CUDA aplikacemi ocení spíš větší grafickou paměť u GeForce RTX 4090.

Kompletní testy jsou na Živě přístupné jen předplatitelům. Tento článek pro všechny čtenáře odemkla společnost Asus.