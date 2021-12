Recenze monitoru Viewsonic XG2705-2K: Nenápadná levná sedmadvacítka dokáže zaujmout

Plusy Přesné podání širšího barevného prostoru

Dobře nastavitelný stojan

144Hz a Freesync Minusy Reproduktory tu jsou, ale moc nehrají

Černá z boku bledne 8 /10 Hodnocení

Při výběru monitoru nejspíš neskončíte jen u úhlopříčky a rozlišení. Začnete hledat i další parametry, kterými byste oddělili zrno od plev. Bohužel vám to výrobci zrovna neulehčují, protože neuvedou vše nebo to, co uvedou, je nepřesné.

Monitor Viewsonic XG2705-2K mne nejprve zaujal dostupnou cenou (prodává se v cenách kousek nad šest tisíc), ale nebyl jsem si jist jeho parametry. Viewsonic totiž v 27" nabízí hned několik monitorů, které se liší v drobnostech a zrovna u dostupného XG2705-2K se v některých e-shopech uvádí nižší jas monitoru. Raději jsem si tedy chtěl parametry monitoru ověřit na vlastní sondu a přesně změřit, co dokáže.



Monitor se nesnaží designem nějak zaujmout, vše je hlavně nenápadné

Viewsonic XG2705-2K je stručně pohodový domácí monitor pro hráče či konzumaci obsahu. V barvách sází na efektnější podání širšího barevného prostoru, což ale právě při domácím využití oceníte.

Viewsonic XG2705-2K úhlopříčka: 27" ● rozlišení: 2560 × 1440 ● IPS, matný ● frekvence: 144 Hz + Freesync ● konektory: 2× HDMI 2.0, DisplayPort, výstup pro sluchátka ● maximální změřený jas 370 nitů ● změřený kontrast 1059:1 ● změřený input lag: 10,8 ms (FullHD, 60Hz, měřeno uprostřed obrazovky) ● spotřeba: 37,5 W (144Hz, max jas) ● rozměry: 61,3 × 36,7 × 5,5 cm monitor, 61,3 × 43,3–54,1 × 23,9 cm se stojanem ● hmotnost: 7,6 kg Cena 6 790 Kč

Výbava akorát

Nízká cena u monitorů se nejčastěji promítne na stojanu. Tady ale stojan nabízí velmi slušné možnosti nastavení včetně otočení na výšku. Při otáčení monitoru do stran také zůstává obdélníková základna pevně na místě. Nižší cena se projevuje snad jen na pevném uchycení monitoru ke stojanu pomocí šroubů ve VESA úchytech. Tedy při uchycení třeba na nástěnný držák jen musíte odšroubovat čtyři šrouby od stojanu.



Stojan nabízí dobré možnosti polohování. Ucho na zadní straně usnadní přenášení

Při nízké ceně nikdy nečekejte nějak úžasnou výbavu. XG2705-2K nabídne navíc alespoň vestavěné reproduktory a konektor pro sluchátka. Vestavěné reproduktory ale stačí tak snad jen na kontrolu zvuku, pro delší používání je raději nahraďte sluchátky nebo většími reproduktory. Jinak monitor umí tradiční jeden DisplayPort a dvojici HDMI.

​

Konektory ničím nepřekvapí. Na reproduktory se moc netěšte.

Ovládání mnoha tlačítky s trochou trpělivosti zvládnete

Pohoda pro hráče

U 27" úhlopříčky nepřekvapí rozlišení 2560×1440, rychlost obnovy 144 Hz tady příjemně odpovídá možnostem použitého IPS panelu. Hráči ocení i podporu Freesync Premium.

IPS tu zajistí slušné pozorovací úhly, u kterých se barvy divoce nemění. Snad jen v tmavé místnosti při pohledu ze stran začne černá přecházet do šedé a sníží se tak celkový kontrast. Při pohledu z přímého směru z běžné pracovní vzdálenosti je vše v pořádku.

Ukázka pozorovacích úhlů

Především, a popravdě mne překvapuje, že se tím nikde v materiálech Viewsonic nechlubí, tento monitor zobrazuje barvy v širším barevném prostoru DCI-P3. A to poměrně přesně. Barvy tedy působí živým intenzivním dojmem a při hraní nebo sledování filmů obraz na monitoru bude působit atraktivním dojmem.



Barvy jsou velmi dobře nastavené pro standard DCI-P3, u základního monitoru to překvapí

V nastavení monitoru toto podání nemůžete zkrotit na sRGB a tak pro přesnou úpravu fotografií bych monitor asi nedoporučil, ale u tak levného monitoru to znamená příjemný bonus. Monitor, ačkoli ukazuje barvy v intenzivnějším podání, nepodporuje HDR. Popravdě to ale nechybí. Jas je tady 360 nitů a konstrast IPS panelu stejně jen mírně přesáhne 1000:1.

Právě jas trochu v uváděných parametrech lítá, takže ano, tento monitor dokáže podat jas na hodnotě 360 nitů, díky čemuž nebudete trpět.



Změřená rovnoměrnost a intenzita podsvícení, na živo vypadá vše vyrovnané

Ovládání dáte

Monitor se ovládá šesti tlačítky na spodní straně. Tlačítka snadno nahmatáte, neschovávají se na zadní straně a s trochou soustředení procházení nabídkami zvládnete. Můžete si zapnout i české nabídky.



Nabídky jsou přehledné a v češtině

Moc k nastavení tam ale toho není. Nastavíte si maximální jas, zapnete Freesync, barevný režim necháte standardní a vyvážení bílé nastavíte na sRGB. Hráči si případně zapnou dobu odezvy na zcela rychlou, což se jinde označuje jako overdrive a snižuje to rozmazání na panelu. Ten je ale i tak rozumně rychlý s přechodem kolem 6 ms. Input lag je 10,8 ms při 60 Hz, přičemž při 144 Hz to srazíte o polovinu.

A i když monitor jen vybalíte, připojíte počítač a vše zapnete, bude to fungovat taky.

Fajnový základ

Nákup levného monitoru je vždy tak trochu loterie, protože se předem nedozvíte všechny vlastnosti. Popravdě u tohoto Viewsonicu 2704-2K je ale víc těch příjemných překvapení. Radost vám udělá podání barev v širším barevném prostoru a i stojan nabídne příjemné možnosti polohování.

Reproduktory stojí za houby, ale kvalitní zvuk bychom tu stejně nečekali. Hlavně tu jsou a můžete případně přímo do monitoru připojit sluchátka (ale ne s mikrofonem).

Monitor je z mého pohledu takový ideální domácí monitor. Nestojí zásadně moc, umí docela hodně a pro dítě/hráče/studenta nabídne pohodovou plochu s fajnovým rozlišením a atraktivními barvami. Frekvence 144 Hz pro hraní rozhodně stačí a připlácet si za 165 či vyšší frekvence by už znamenalo větší výdaj.