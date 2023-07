Recenze monitoru MSI MEG 342C: další špičková kvalita díky QD-OLED

Plusy Skvělý herní obraz

USB-C vstup

doplňkový RGB pruh Minusy Vyšší cena

Nemá reproduktory 8 /10 Hodnocení

Nejlepší současné herní monitory používají QD-OLED panely Samsungu. Už loni jsem testoval první Alienware, později Samsung a nyní přichází čas pro MSI. Ačkoli všechny monitory s QD-OLED používají stejný 34" panel Samsungu, přesto se mezi nimi najdou rozdíly ve zpracování obrazu, nabídce konektorů doplňkové výbavě a pochopitelně i ceně.

MSI MEG 342C 34", 3440×1440 21:9, 175 Hz (FreeSync Premium Pro), zakřivení 1800R ● QD-OLED panel, 0,1ms GtG, typický jas 250 nitů, kontrast 1000000:1, HDR10+ VESA DisplayHDR True Black 400 ● Displayport, 2× HDMI 2.1, USB-C (napájení 65W, data, video), USB-B vstup, 4×USB 3.0, 3× audio ● rozměry se stojanem: 814 × 293 × 463 mm ● hmotnost se stojanem: 9,3 kg (6,5 kg bez)

MSI MEG 342C doplňuje prohnutý 34“ panel se standardním rozlišením 3440 × 1440 a obnovovací frekvencí 175 Hz o příjemnou nabídku konektorů a netradiční světelnou lištu. MSI tu ale důsledně prosazuje herní zacílení monitoru, takže přímo v monitoru nejsou žádné reproduktory. Musíte do něj připojit drátová sluchátka nebo vlastní reproduktory.



Od pohledu herní design stojanu definuje určení monitoru

Herní, ale funkční design

MSI je známé agresivnějším herním designem, ve kterém převažují ostré hrany, a to platí i tady zejména na stojanu. Černý stojan s tmavě zlatými akcenty působí od pohledu hodnotně. Hlavně ale jeho ramena stojí rovně přímo na stole a zásadně netrčí mimo rozměry monitoru. To pomáhá umístění na stole i usnadňuje úklid, kdy prach či různé stolní drobnosti jako tužky, paměťové karty či kabely neuvíznou pod stojanem. Stojan ale umí jen výškové nastavení v rozsahu 10 cm, neumí natočení do stran, nebo vodorovné naklonění pro snadnější připojování kabelů či vyrovnání horizontu.