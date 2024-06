Recenze monitoru Innocn 27C1U-Pro. Precizní profík pro grafiky nemusí stát balík

Plusy Přesné barvy

Široký barevný gamut

USB-C

Dobrá ergonomie Minusy Neintuitivní ovládání

Nižší maximální jas

Nemá pokročilé softwarové funkce 8 /10 Hodnocení

U grafických monitorů se oceňuje několik atypických kvalit, které běžné uživatele až tolik nemusí trápit. Zejména jde o přesnost barev, ale i o to, jak dlouho monitor dokáže přesné barvy udržet. Vlivem používání, teplotních cyklů a dalších faktorů se barvy mění a uživatel musí monitor pravidelně kalibrovat. To všechno jsou důvody, proč grafické monitory stojí výrazně více než jiné displeje.

Innocn 27C1U-Pro je 27“ 4K monitor, ovšem je výrazně levnější než konkurence – stojí 10 000 Kč, tedy zhruba o 5 000 Kč méně. To už je znatelná úspora, nicméně fotografové si také cení kvalit a záruk poskytovaných značkou. Za tímto monitorem stojí poměrně neznámá firma Innocn, ale monitor nemusíte objednávat ze zahraničí. Koupíte jej například na obchodu Asome.cz, který patří české firmě Zoner vyvíjející program na úpravu fotek, ZPS X. O běžnou záruku nebo snadný nákup nepřijdete.

Innocn 27C1U-Pro úhlopříčka: 27" zakřivení: ne poměr stran: 16:9 typ displeje: IPS rozlišení: 3840 × 2160 px maximální frekvence: 60 Hz barevná hloubka: 10b (FRC) HDR certifikace: ne pozorovací úhly (H/V): 178°/178° udávaný kontrast: 1 062 : 1 adaptivní synchronizace: FreeSync vstupy: 2× HDMI, DP odezva: 11,1 ms maximální jas: 345 cd/m2 reproduktory: má USB porty: 2× USB-A výšková nastavitelnost: ano hmotnost s podstavcem: 7,6 kg rozměry: 851 × 500 × 161 mm příslušenství: napájení, HDMI, DP, USB-C, USB propojka, stínítko

Cena: 10 000 Kč

Testovaný monitor nejen přináší dobrou cenu, ale i něco navíc. Umí pracovat v širokých barevných gamutech, můžete jej používat s notebookem díky USB-C připojení se zpětným nabíjením, má dobrou ergonomii a pozitivně překvapí v přesnosti barev. Objevených nedostatků je jen minimum.

Ergonomie, ovládání a konektivita

Z hlediska ergonomie má monitor vše, co od něj můžete chtít. Stojan umožňuje výškové nastavení, náklon i otáčení do boků, stejně tak díky pivotu monitor otočíte o 90° na výšku. Samotná noha monitoru zajišťuje dostatečnou pevnost a stabilitu. Bohužel povrchové materiály jsou plastové, ale alespoň jde o matný plast a podstavec není příliš rozměrný. Zaujme jeden detail, kdy se na přední hraně podstavce nachází centimetrová stupnice jako na pravítku.

Ovládání je asi nejslabším momentem monitoru. Pod displejem se nachází pětice tlačítek, jedno slouží pouze pro vypínání. Pomocí čtyř tlačítek můžete procházet OSD menu a symboly pro jejich funkce jsou vytištěné na spodní hraně displeje. Jedná se o lepší řešení než s tlačítky na zadní straně, ale výrobce mohl přeci jen sáhnout k joysticku.

Menu displeje je velmi základní. Naleznete v něm jen několik málo možností nastavení jako vstup, jas, barvy a podobně. Nečekejte pokročilé volby ani herní funkce. Menu obsahuje to podstatné a díky nízkému počtu položek je jednoduché na navigaci, ale jsou v něm i neintuitivní prvky. Například nejpřesnější barvy po zvolení barevného gamutu jsou k dispozici na možnost „Warm“ u vyvážení bílé, což by běžně byla volba pro teplejší barvy. Uživatele to může zmást a musí si proměřit, která teplota barev je nejpřesnější.

Konektivita je na tuto cenovou kategorii nadstandardní. Kromě HDMI a DP můžete monitor připojit i skrze jediný USB-C konektor, přes který můžete i zpětně dobíjet například připojený notebook. Ten tedy připojíte jediným kabelem, skrze ten posléze mohou proudit i data do USB rozbočovače – monitor má ze spodní strany dva USB-A výstupy.

Potěší i KVM přepínač, v OSD si jednoduše můžete přepnout mezi USB-C a dvojicí USB-B + dedikovaný port pro vstup obrazu. Přepínání mezi desktopem a notebookem je tedy bezstarostné.

Precizní barvy

Méně známá značka může vzbuzovat pochyby ohledně přesnosti barev, nicméně všechnu případnou kritiku monitor utlumí svými výsledky. Displej má zmíněných 27“ a 4K rozlišení, panel je typu IPS a zajišťuje dobré pozorovací úhly. Povrchová úprava je lesklá, takže si musíte dát pozor, abyste displej nepostavili třeba proti oknu, ale zase zobrazí mírně ostřejší obraz. Panel umí zobrazit široké barevné gamuty a 10bitové barvy, byť za pomocí FRC.

Nyní se zaměříme na sRGB barevný gamut, v něm je monitor opravdu hodně přesný. V testu zahrnujícím 141 barevných vzorků měl průměrnou odchylku deltaE 0,8 a maximální 1,8, což splňuje přísné profesionální standardy. Velmi dobré je i pokrytí tohoto barevného prostoru s výsledkem 99,7 %.



Velmi dobře pokrytý gamut DCI-P3

Další na řadě je barevný gamut AdobeRGB důležitý především pro fotografy. V něm je monitor stále velmi dobrý s 95,4% pokrytím a 96% objemem pro tento barevný prostor. Průměrná odchylka deltaE činí 1,1 a maximální 2,8, což je stále přijatelné pro profesionální užití.

Monitor je spíše určený pro videografy, kteří se pohybují v barevném gamutu DCI-P3. V něm je přesnější s průměrnou odchylkou deltaE 0,8 a maximální 1,8. Pokrytí tohoto barevného prostoru činí 95 % a obsah 97 %, což značí jemné přesahy. Podobně jako u sRGB se jedná o skvělý výsledek splňující přísné standardy deltaE < 2.

deltaE průměrná 1,6 maximální 3,2 2,80 2,00 0,92 0,88 0,73 2,45 1,61 0,69 1,94 1,31 2,10 1,01 0,00 1,79 1,18 2,27 1,12 1,21 2,20 1,97 3,24 1,49 1,54 1,94 2,10

Odchylka deltaE od středu monitoru, měřeno v matici 5×5 bodů

Monitor netrpí ani na problémy s rovnoměrností jasu po celé ploše displeje. Průměrná jasová odchylka od středu monitoru je 3,9 %, zatímco maximální 10,3 %. Solidní je i celoplošné vyvážení bílé dosahující průměrnou odchylku od středu monitoru deltaE 1,6 a maximální 3,2. Mírně horší výsledek s rovnoměrností má monitor netypicky na 50% šedé s průměrem 1,7 a maximem 4,3. Všechno to jsou solidní hodnoty pro náročnější uživatele, ale profesionálové si potrpí na lepší hodnoty.

jas průměrná 3,9 % maximální 10,3 % 8,85 % 5,82 % 3,22 % 2,67 % 1,43 % 10,33 % 6,78 % 2,65 % 0,79 % 2,98 % 8,20 % 4,47 % 0,00 % 4,87 % 5,17 % 4,03 % 2,24 % 1,11 % 5,12 % 7,04 % 3,99 % 1,49 % 1,31 % 0,30 % 1,64 %

Jasová odchylka od středu monitoru v procentech

Maximální jas činí 345 nitů při spotřebě 41 W, minimální je 23 nitů se spotřebou 12 W a při standardizovaných 120 nitech si monitor ze zásuvky vezme 21 W. Optimálně by maximální jas mohl být mírně vyšší, zejména v prosluněných místnostech a při lesklé povrchové úpravě mohou vadit nechtěné odlesky.

Monitor není optimální pro hraní, jeho obnovovací frekvence činí 60 Hz, což je pro grafické monitory běžné. Na 60Hz monitor má solidní odezvu, průměrný pixelový přechod šedá-šedá trvá 11,1 ms a překmity jsou minimální. Je to lepší než kancelářské monitory před lety, ale dnešní herní monitory jsou výrazně rychlejší.

Verdikt

Celkově monitor překvapil velmi přesnými barvami, a to jak v sRGB, AdobeRGB, tak i v DCI-P3 barevném gamutu. Moc mu nelze vytýkat ani v rovnoměrnostech, jasovou zvládá nadpůrměrně a u vyvážení bílé si vede dobře. Ergonomicky zvládne vše podstatné, ovšem za tuto cenu třeba prémiové materiály nemůžete očekávat. Největší kaňkou je krkolomnější ovládání v kombinaci se základním OSD menu s minimem možností nastavení.

Největší předností monitoru je jeho cena. Za 10 000 Kč zvládne tolik, co monitory s cenou o 5 000 Kč vyšší, a možná umí i něco málo navíc. Při používání jsem nenarazil na žádný kritický nedostatek, takže pokud hledáte grafický monitor s 27“ úhlopříčkou a 4K rozlišením, tento by měl být minimálně v užším výběru. Nejlevnější konkurence v podobě BenQ PD2706UA s lepší ergonomií stojí 13 000 Kč.

Kompletní testy jsou na Živě přístupné jen předplatitelům. Tento článek pro všechny čtenáře odemkla společnost Zoner, pod níž patří obchod Asome.cz, dovozce monitorů Innocn do Česka.