Recenze monitoru BenQ RD280UA. Specialita pro vývojáře má lepší poměr stran a pár promyšlených prvků

Benq RD280UA

úhlopříčka: 28,2" • panel: IPS, matný (naměřeno 404 cd/m², kontrast 1099:1) • rozlišení: 3840 × 2560, 60 Hz, poměr 3:2, 164 ppi • HDR: HDR10, VESA DisplayHDR 400 • reproduktory: 2 × 2 W • konektory: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C (90W, DP, data) funguje i jako výstup USB-C do dalšího monitoru, USB-C (5 Gb/s, 7,5 W), USB-B (5 Gb/s do počítače), 3× USB 3.0 (5 Gb/s, 4,5 W), výstup na sluchátka • rozměry (vך×h): 60,2 – 73,2 cm × 61 cm × 47,6 cm • Natočení: ±275° do stran, 90° otočení na výšku • hmotnost: 11,4 kg • držák: VESA 100 × 100 mm • další: KVM switch, osvětlení za monitorem