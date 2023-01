Recenze mini PC Āsome MF Game. Je z Česka, troufne si i na hry, přitom je menší než konzole

Plusy Vysoký výkon iGPU

Kompaktní rozměry

Rychlé porty

Tichý provoz

Nízká spotřeba Minusy Zastaralé UEFI

Mírně vyšší teploty

Vyšší cena 9 /10 Hodnocení

Velmi kompaktní počítače vždy sloužily pro kancelářské nebo velmi základní domácí použití, nikdy neaspirovaly na pozici herních počítačů a navíc se uživatelé museli spokojit se spoustou kompromisů. Tento pohled ovšem musíme přehodnotit, neboť díky velkým pokrokům ve výkonu procesorů s integrovanou grafikou i jejich efektivitě dnes může existovat kompaktní počítač použitelný pro hraní, produktivní činnosti a bez zásadních nedostatků.

Zádrhel byl vždy v efektivitě, protože příkon, spotřeba a vyzářené teplo jsou v u malých formátů počítačových skříní tou největší překážkou. Proto ani Āsome MF Game nemá klasický desktopový procesor nebo dedikovanou grafickou kartu, ale mobilní čipset Ryzen 9 6900HX od AMD, které se pro tuto generaci procesorů zaměřilo nejen na spotřebu, ale i na navýšení výkonu grafických jader postavených na architektuře RDNA2. Jak tento pokrok dopadne v praxi?

Pokud o značce Āsome slyšíte poprvé, vězte, že se jedná o českou firmu. Je obchodně propojená se Zonerem známým nejen díky programu na úpravu fotek ZPS X, ale i díky knižnímu vydavatelství nebo dalším rozsáhlým aktivitám. Značka Āsome se stále soustředí na fotografy, a to konkrétně na příslušenství jako počítače pro úpravu fotek nebo právě rychlé externí disky.

Specifikace Āsome MF Game Založeno na mini PC MinisForum UM690. AMD Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5 RAM 4800 MHz, 1TB M.2 2280 PCIe 4.0 SSD, 1TB 2,5" SATA SSD, přední strana: USB4, USB-C 3.2 Gen2, 3,5mm kombo jack; zadní strana: 4× USB 3.2 Gen2, 2× HDMI, 2,5Gb/s ethernet, DC vstup pro 120W adaptér, 130 × 130 × 50 mm

Malé rozměry

Co všechno se vejde do těla 13 × 13 cm a o výšce 5 cm? Základem je osmijádrový procesor Ryzen 9 6900HX, sekundují mu 32GB DDR5 paměti o frekvenci 4800 MHz a k dispozici jsou dvě úložiště. Jedno 1TB M.2 SSD na standardu PCIe 4.0 a druhé 2,5“ SSD opět o kapacitě o 1 TB. Co se dovnitř naopak nevešlo, je napájení, neboť adaptér je externí, jak tomu u podobných počítačů bývá zvykem.

Dobrá je i konektorová výbava, ta nemíří na kvantitu, ale na kvalitu. Vepředu se nachází konektor pro USB4 a rychlé USB-C 3.2 Gen2, vzadu se nachází čtveřice rychlých portů USB 3.2 Gen2. To je doplněno 2,5GB/s ethernetem. Z multimediálních portů naleznete na zadní straně hned dvojici HDMI konektorů, které podporují až dva 60Hz 4K výstupy a vepředu je kombinovaný 3,5mm jack. Počítač lze uzamknout zámkem Kensington, vepředu je tlačítko pro reset UEFI.

Počítač je i přes kompaktní rozměry možno do jisté míry servisovat vlastní silou. Přístup k pamětem RAM, oběma úložištím a k baterii základní desky je možný skrze čtyři šroubky. K dalším komponentám je přístup až skrze základní desku, což není nemožné, ale pro běžného uživatele to už je pracnější.

Překvapivé ticho

Když se malé počítače snaží o velmi vysoký výkon, většinou trpí samotný uživatel kvůli zvýšenému hluku. To byla konec konců má hlavní výtka k minulému testu mini PC od Āsome. Zde jsem byl velmi příjemně překvapen, když se hlučnost počítači v plné zátěži zastavila na 43 dBa. To představuje hluk desktopu s velmi dobře dimenzovaným a tichým chlazením v plné zátěži, i notebook bude často hlučnější. Mimo zátěž je ventilátor neslyšný, tedy pod hranicí okolního hluku tiché místnosti.

Neutrpěl ovšem výkon? Počítač si ze zásuvky bere při výkonu všech jader mezi 70 a 90 W podle (ne)vytížení grafického jádra. Bohužel základní deska nemá patřičný senzor pro měření spotřeby procesoru, nicméně vzhledem k absenci dalších energeticky náročných komponent se dá předpokládat, že procesor se na spotřebě podílí nejvíce. Originální nabíječka má maximální výkon 120 W, což poskytuje dostatečnou rezervu pro připojení periferií. Naopak mimo výkon si počítač bral okolo 10 W a ve vypnutém stavu 1,5 W.

Ani teploty nejsou špatné. Při půlhodinové zátěži všech jader procesoru v CineBench R23 nedošlo k žádnému výraznému poklesu výkonu. Teploty procesoru se ustálily nad 70 °C, paměti na 60 °C a velmi hřál M.2 SSD disk, nicméně to není chybou návrhu počítače, ale nehezká vlastnost výkonného SSD. Na problém tohoto konkrétního modelu Kingston KC3000 jsme upozorňovali v Computeru 7/22. Počítač každopádně vyžaduje umístění v otevřeném prostoru, kde může nasávat čerstvý chladný vzduch; umístění do uzavřených prostor by velmi výrazně teploty a provozní vlastnosti zhoršilo.

Bohužel počítač nenabízí moc možností zásahů do základního fungování systému. UEFI má velmi zastaralou podobu modro-bílého rozhraní jen se základními volbami, takže se v něm nejen hůře orientuje, ale neumožňuje ani pokročilé ladění. Jedinou možností je tak instalace ovladačů od AMD nebo změny ve Windows.

Výkon na rozdávání

Základní otázkou tohoto testu je, zdali se dají hrát hry na takto kompaktním počítači. Odpovědí je ano, ovšem musíte se omezit na Full HD a vysoké detaily nebo na QHD a nízké detaily. Největším překvapení pro mě byl test Forza Horizon 5, kde jsem nastavil preset se středními detaily zahrnující i ray tracing. Počítač byl i s ray tracingem schopný tuto hru na Full HD rozlišení rozjet na průměrných 55 snímků za vteřinu, což umožňuje velmi solidní hraní.

Pokud hrajete kompetetivní střílečky jako CS: GO, počítač je rozjede natolik solidně, že si je užijete i na 144Hz monitoru. Konkrétně CS: GO mělo průměrně 196 fps, zatímco Rainbow Six Siege 91 FPS ve Full HD rozlišení, ovšem při 100% poměru vykreslování. U Hitmana 2 bylo skóre nižší, a to 50 fps. V F1 2018 byly průměrné fps 85 a minimální 56, což je velmi hratelné při vysokých detailech.

Udělal jsem i další syntetické benchmarky pro lepší srovnání mezi různými systému. Když se podívám na grafickou část procesoru z nadhledu a budu ji mírně nesmyslně porovnávat s mnohem energeticky náročnějšími desktopovými grafickými kartami, je zhruba o 30 % slabší než GTX 1650 od Nvidie. To je základní grafická karta představující to nejlevnější na trhu, přičemž na rozdíl od Ryzenu 9 6900HX neumožňuje ray tracing.

Vybízí se udělat porovnání s dalšími integrovanými grafickými jádry, byť i zde budu porovnávat s plnohodnotnými desktopovými procesory. Ty běžně používané zde využitá integrovaná grafické jádra rozdrtí násobně vyšším výkonem, jen u řady Ryzen 5000G je výkon podobný či až o polovinu vyšší. Jinými slovy výkonnější integrovanou grafiku neseženete, dokud se AMD nerozhodne vydat tyto procesory jako desktopovou řadu Ryzen 6000G.

Testy integrovaných grafických jader AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 7 5700G Intel Core i7 12700K AMD Ryzen 9 7900X iGPU RDNA2 (12 CU) Radeon Vega 8 UHD Graphics 770 RDNA2 (2 CU) pracovní frekvence (až) 2,4 GHz 2,0 GHz 1,5 GHz 2,2 GHz 3DM Fire Strike (GPU skóre) 7188 bodů 4651 bodů 2862 bodů 2214 bodů 3DM Night Ride (GPU skóre) 31989 bodů 19831 bodů 12588 bodů 10334 bodů World of Tanks enCore (min.) 100146 bodů 94345 bodů 47785 bodů 51751 bodů World of Tanks enCore (stř.) 24172 bodů 16737 bodů 6847 bodů - CS: GO 196 fps 179 fps 98 fps 88 fps

Testování procesoru ukázalo v CineBench R23 výsledky 13 411 bodů v mnohojádrovém testu a 1605 bodů v jednovláknovém. V 3DMarku a testu CPU profile dosáhl procesor skóre 6722 / 955 bodů, testoval jsem i konverzi audia a převod videa stejnou metodikou jako u testů procesorů. V prvním případě měl procesor výsledek 61 s a v druhém 31,1 fps. To jej řadí na podobnou úroveň výkonu jako desktopová šestijádra, nicméně desktopové procesory i při nižším počtu jader mívají vyšší příkon.

Nezapomněl jsem ani na testy úložišť. Systémové SSD je opravdu rychlé a kvalitní, což dokládají přiložené výsledky benchmarků i mé zkušenosti při používání počítače a kopírování dat. Druhý disk je limitován rozhraním SATA, ale stále nabídne velmi solidní rychlosti.



Test primárního a sekundárního SSD

Pro hráče bez velkých nároků

Hledání chyb u tohoto mini PC bylo velmi náročné, většina výtek z minulé recenze již neplatí a neobjevily se jiné zásadní problémy. Dá se vytknout zastaralé prostředí UEFI s nízkým počtem nastavení, spíše se ale zastavím u ceny. Minule testovaný počítač Āsome Studio PRO MiniPC R7 měl také osmijádrový procesor, byť starší generace, chyběly mu rychlejší porty, měl jen 16 GB RAM a jen 1 TB úložiště. S těmito vlastnostmi a cenou 16 000 Kč to je stále velmi zajímavá koupě.

Když přidáme rychlejší procesor, dalších 16 GB RAM a 1 TB úložiště, rychlejší porty a lepší chlazení, výsledná cena Āsome MF Game činí 25 000 Kč. Na jednu stranu to je ospravedlnitelné, na druhou stanu za 25 000 Kč si již můžete říct, že oželíte malé rozměry a koupíte plnohodnotný desktop s vyšším výkonem.

Pro ty, kdo bojují s místem, nechtějí řešit skládání počítače nebo si potrpí na co nejnižší spotřebu, je mini PC Āsome MF Game velmi dobrým řešením. Konkurence například v podobě barebone nebo již sestavených kompaktních počítačů neexistuje, neboť žádný jiný výrobce na českém trhu nenabízí procesor AMD řady Ryzen 6000 a jiné čipy nedosahují tak vysokého grafického výkonu.

Pro hráče bez velkých nároků tedy na běžné hraní poslouží dobře i testovaný počítač Āsome MF Game. Stejně tak na produktivní činnosti jako úpravu fotek, střih videí či podobně, zároveň se jedná i o velmi povedený počítač na doma nebo do kanceláře. Máme tedy nakročeno k době, kdy ke hraní může postačit obyčejný malý počítač s integrovanou grafikou, nicméně stále platí, že zapálení hráči si pořídí plnohodnotnou desktopovou sestavu.

