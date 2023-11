Recenze mikrofonů DJI Mic. Kvalitní bezdrátový záznam zvuku prověřený zkušenostmi

Plusy Jednoduché ovládání

možnosti upevnění mikrofonu

Kompatibilita pro mobily i kamery

Dobíjecí krabička

Spolehlivý a kvalitní zvuk Minusy Nevyměnitelný akumulátor

Titěrný dotykový displej 9 /10 Hodnocení

Už přes rok můžete na hrudi mnoha oblíbených Youtuberů vidět malé černé obdélníčky s logem DJI – mikrofony DJI Mic, se kterými DJI výrazně zabodoval v kategorii bezdrátových mikrofonů pro natáčení videa na mobilech, kamerách či fotoaparátech. Na několik měsíců jsme DJI Mic zařadili do našeho toolboxu dostupných nástrojů pro tvorbu obsahu, a když to dávalo smysl, zapřáhli jsme je do našeho výrobního procesu.

Vše v jedné krabičce

Systémy bezdrátových mikrofonů většinou existují jako samostatné moduly s vlastním napájením, které v lepším případě dostanete s transportním obalem případně jen nějakým látkovým pytlíkem. V praxi tak většinou přibalený obal moc používat nebudete, je často zbytečně velký, neskladný a pro techniku beztak už máte nějaký polstrovaný batoh či box, kde se nějaká ta kapsa na bezdrátové mikrofony nejspíš najde.

DJI Mic pracovní frekvence: 2400-2483.5 MHz ● dosah: 160 m ● rozsah záznamu: 50 Hz (150 Hz low cut) – 20 kHz ● všesměrová charakteristika mikrofonu ● max Sound Pressure Level (SPL): 114 dB ● Mikrofon: akumulátor: 1,23 Wh (5,5 h výdrž) ● hmotnost 30 g ● rozměry: 47×30×20 mm ● Přijímač: akumulátor: 1,23 Wh (výdrž 5 h) ● hmotnost 25 g ● rozměry: 47×32×17 mm ● Krabička: akumulátor: 10 Wh ● hmotnost 162 g ● rozměry: 103×62×42 mm zapůjčil DJIShop.cz

Krabičku, ve které dostanete DJI Mic, si ale zamilujete. DJI tu totiž šlo cestou true-wireless sluchátek a tak transportní krabička slouží současně pro průběžné dobíjení mikrofonů a přijímače. Dovnitř se přitom vše schová i s případnými nasazenými redukcemi pro USB-C či Lightning, takže nebudete těsně před natáčením něco pracně sestavovat.



Poctivá krabička chrání a dobíjí mikrofony.

Díky kvalitním materiálům je i příjemná na dotek

Krabička díky prémiovým materiálům navíc působí robustním a současně na dotek sametovým dojmem. Víčko pevně drží pomocí magnetů, takže neřešíte žádné západky či zipy, vše je vyladěné, aby vás to nebrzdilo při startu natáčení.

Stav nabití mikrofonů a přijímače navíc při každém otevření ihned vidíte na OLED displeji přijímače, vždy tedy máte přehled o dostupné kapacitě.