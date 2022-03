Recenze Inteligentního video zvonku Netatmo: Má nejširší možnosti instalace a je funkční i bez internetu a placení cloudu

Zvonek Netatma jsem poprvé osobně viděl na CESu 2019, do prodeje se dostal o rok později, ale až nyní jej můžete zapojit opravdu kdekoli.

Netatmo totiž svůj zvonek vymyslelo velmi chytře. Připojí se místo tradičního tlačítka domovního zvonku. Nepotřebuje napájení bateriemi, využije energii určenou pro rozeznění klasického domácího zvonku.

Inteligentní video zvonek Netatmo kamera: 2 MPx, noční vidění s infradiodou ● video: FullHD. 9:16, HDR ● zorné pole 140° úhlopříčně ● mikrofon a reproduktor ● napájení: 8-24 VAC a 230 VAC. Vyžaduje kabelové připojení a mechanický zvonek (ve verzi bez adaptéru) ● 802.11 b/g/n 2,4 GHz ● rozměry (š×v×h): 45 × 135 × 29 mm ● v balení kormě přístroje: 8GB microSD (již v přístroji), modul ke stávajícímu zvonku, montážní deska na stěnu, doplňková deska (10 × 19 cm), 25° držák, pojistka, bezpečnostní šroub a jeho vlastní nástroj, šrouby a hmoždinky 7 900 Kč

včetně adaptéru do zásuvky či do krabice ve stěně 8 000 Kč

Váš domácí zvonek tedy bude fungovat jako dřív. Stisknete tlačítko na zvonku a ten sepne klasický okruh. Současně ale pošle přes Wi-Fi do internetu upozornění na váš telefon a rovnou nabídne video i obousměrný zvuk.



Design nepřipomíná klasický český zvonek a chybí i prostor pro umístění jmenovky. Zvonek se nacvakne na patici pevně přišroubovanou ke zdi

Pokud ale nemáte klasický zvonek, ale například domácí telefon či sdružený domovní systém, zvonek Netatmo zatím nešel moc dobře instalovat. Jasně, můžete pro něj natáhnout vlastní nízkonapěťový okruh střídavého napětí, ale upřímně ne každý transformátor bude fungovat. Zvonek se totiž chová jako tlačítko zvonku – sepne přivedené vodiče. Tento zkrat bez zátěže klasického zvonku může vyhazovat pojistky nebo působit nadměrnou zátěž na zdroj.



Volitelně si můžete přikoupit adaptér do zásuvky s 10m kabelem

Proto nyní Netatmo uvedlo dvě další příslušenství pro tento zvonek. Napájecí adaptér do zásuvky s opravdu dlouhým desetimetrovým kabelem a adaptér, který se montuje do klasické montážní krabice pro zásuvky a vypínače. Můžete tedy nahradit venkovní vypínač nebo natáhnout kabel do míst, kde zatím zvonkový kabel nebyl.

Zvonek Netatmo popravdě nevypadá jako nic, co běžný našinec hledá jako zvonek. Vyšší kvádr složený ze tří modulů – kamery, reproduktoru a tlačítka nedává moc jasně najevo, k čemu slouží. Navíc tu ani není prostor pro uchycení jmenovky. Nejspíš tedy přes stříbrnou plochu tlačítka přelepíte vlastní štítek s výraznější ikonou zvonku a jménem obyvatel domácnosti.