Recenze herního počítače do ruky Lenovo Legion Go. Výbavy je možná až zbytečně moc

Plusy Maximální výbava

Vysoký výkon mezi handheldy

Odpojitelné ovladače

Dva USB-C 4.0 Minusy Extrémně velký obal

Zlobí nastavování výkonu

Zatím nedopečený software 8 /10 Hodnocení

Naše první setkání s herním handheldem Legion Go proběhlo už v září během IFA v Berlíně a Lenovo hodně zapracovalo na tom, aby Legion Go stihlo dostat na předvánoční trh. Chce si totiž ukrojit část z trhu, na kterém dlouho kraluje Valve Steamdeck a nový hráč Asus ROG Ally.

Lenovo se rozhodlo pomocí Legionu Go převálcovat konkurenci hlavně výbavou a výkonem: odpojitelné boční gamepady, displej s mimořádně vysokým rozlišením, USB-C 4.0, odolné pouzdro v základním balení a třeba schopnost jednoho z gamepadů se proměnit na herní myš pro přesnější míření v FPS hrách.

Lenovo Legion Go procesor: AMD Ryzen Z1 Extreme paměť: 16 GB LPDDR5X úložiště dat: 512 GB (WD PC SN740 SDDPMQD-512G-1101) displej: 8,8", 2560 × 1600, IPS, lesklý, dotek, 144 Hz, jas 22,6 až 445 cd/m², ΔE 4,53 P3 grafika: AMD Radeon komunikace 802.11 ax 2×2, Bluetooth 5.1 (RZ616) vstupy a výstupy: 2× USB-C 4.0, audio, čtečka microSD rozměry: 29,9 × 13,1 × 4,1 cm (obal: 33,2 × 16,2 × 8,3 cm) rozměry adaptéru: 5,5 × 5,5 × 2,9 cm hmotnost: 854 g + 180 g (adaptér) baterie: 49,2 Wh ostatní: 2× mikrofon, touchpad, gyrosenzor, vibrace v ovladači příslušenství: napájecí zdroj 65W software: Windows 11 Home

Větší než obvykle

Maximální výbava ale současně znamená větší rozměry. Tam, kde Asus raději zvolil pevné ovladače, protože jejich odpojitelnost by zvětšila celkové rozměry, se Lenovo bez kompromisů pustilo do maximální výbavy. Legion Go tak se svým obalem reálně zabírá v batohu podobně místa jako patnáctipalcový herní notebook. Oproti notebooku jej ale neschováte do obvyklé kapsy na notebook, takže obal s Legionem Go obsadí hlavní prostor batohu.



Legion Go je pořádně velký, jinak by se do něj ta maximální výbava těžko vlezla

Hmotnost sice naštěstí neodpovídá hernímu notebooku, ale i tak Legion Go není příliš pohodlný pro dlouhodobější volné držení v rukách. Většinou si tak raději Legion Go položíte do klína, nebo ruce s Legionem Go položíte na stůl. Díky odpojitelným ovladačům a vestavěnému stojánku ale můžete také Legion Go postavit na stůl jako malý dotykový tablet a hrát s oddělenými ovladači.

Legion Go používá stejný procesor jako ROG Ally, konkrétně AMD Ryzen Z1 Extreme, který dovoluje v úsporném kompaktním balení nabídnout slušný herní výkon. Když už srovnáváme rozměry s herním notebookem, nejvyšší výkon Legionu Go odpovídá v lepším případě zhruba podobně drahému hernímu notebooku s GeForce GTX 1650. Legion Go ale dokáže tento výkon poskytnout i bez připojení do zásuvky, byť jen necelé dvě hodiny. V úsporném režimu, kdy si zahrajete necelé čtyři hodiny, klesne herní výkon na úroveň těch nejlevnějších kancelářských notebooků bez dedikované grafiky.