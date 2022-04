Recenze herního notebooku Gigabyte Aero 16 YE5. Když chcete to nej...

Představte si extrémně výkonný kompaktní celokovový notebook s excelentním 4K OLED displejem. Gigabyte přesně s takovým přichází na trh.

Aero 16 YE5 je nejnovější počin od společnosti Gigabyte a hned na první pohled zaujme svým elegantním celokovovým provedením z pískovaného hliníku. Na atraktivitě mu přidávají i velmi úzké rámečky okolo displeje, a to včetně spodního a horního. Webkameru Gigabyte vyřešil tím, že ji společně se dvěma mikrofony zabudoval do madla na víku. Za toto madlo snadno víko otevřete jen jednou rukou a maximálně do úhlu 132°. Kvalita zpracování tohoto stroje je příkladná, základna se při uchopení za roh neprohne ani mírně a mimořádně vysokou pevnosti ulpívá i víko s displejem překrytým tvrdým sklem.



Na elegantní kovové zadní straně víka svítí logo AERO, respektive AΣRO. Povrchy jsou matné, nezůstávají na nich ani otisky prstů, ani šmouhy.

Pastva pro oči

Největším lákadlem je ovšem špičkový 4K OLED displej s úhlopříčkou 16" a poměrem stran 16:10. Jeho rozlišení tak není 3 840 × 2 160 px, ale 3 840 × 2 400 px, takže budete mít k dispozici více prostoru na výšku. Displej má sice lesklý povrch, rychle mu to ale odpustíte, když zjistíte, jak čistý a kvalitní obraz poskytuje, navíc s natolik vysokým jasem, že není problém případné odlesky přesvítit.

Gigabyte se chlubí jak certifikátem Pantone, tak i X-Rite kalibrací, čímž je na trhu unikátní. Já jsem naměřil barevnou odchylku ΔE skutečně pod 1, barevný prostor DCI-P3 a samozřejmě nechybí ani podpora HDR s přesným kopírování prostoru sRGB a stále hezkou barevnou odchylkou 1,92.