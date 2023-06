Plusy Výkon v kompaktním provedení

Podpora všeho, co jede na Windows 11

Tiché chlazení

Slušná rozšiřitelnost Minusy Nemotorné ovládání Windows 11

Kratší výdrž v maximálním výkonu

Slabší čtečka otisků prstů 9 /10 Hodnocení

Nintendo Switch, který při svém uvedení v roce 2017 čelil nástupu mobilních her na telefonech, po letech s více než 125 milióny prodaných kusů dokázal, že jednoúčelové herní zařízení dává smysl. Malé firmy s projekty na Kickstarteru nebo v obskurních hlubinách Aliexpressu pak začaly zkoušet, zda by něco podobného fungovalo i ve světě běžných počítačových her pro PC.

První velkou firmou, která tento projekt uchopila ve velkém stylu, byla Valve a její handheld Steam Deck uvedený v loňském roce. Ten sice nejede na Windows, ale na vlastním systému SteamOS odvozeném z Linuxu, ale díky přímé podpoře Valve s obřím herním obchodem Steam netrpí nabídkou kompatibilních her. Valve na svůj Steam Deck nepouští jiné herní obchody jako třeba Xbox, EA, GOG a podobně, ale současně není tak ochranářská jako Nintendo a dovoluje komunitě hackování a upravování. Steam Deck je tak populární třeba v retro komunitě díky mnoha různým emulátorům starších herních konzolí.

Nicméně ve světě Windows jste byli po uvedení Steam Decku stále závislí v handheldech na neznámých značkách se sice kvalitními produkty, ale reálně malým hlasem u Microsoftu a nulovou servisní sítí pro záruční a pozáruční servis. Microsoft tak systém Windows nijak neupravoval, aby fungoval lépe na handheldech, a ty tak žily mimo zájem velkých značek, které by pomohly donutit Microsoft k reakci.



ROG Ally vypadá na pohled skvěle, v balení dostanete i stojánek, aby se Ally lépe chladil

Tento bludný kruh se nakonec rozhodl rozseknout Asus a vyvinul herní konzoli ROG Ally s Windows 11, která nyní míří i na český trh. Na své straně má nejvýkonnější novou platformu s čipem AMD Ryzen Z1 Extreme, špičkový průmyslový design a díky obchodní síti Asusu schopnost zaplavit celosvětový trh a definovat novou platformu. Protože jde ale o první významnější krok, Windows 11 se z hlediska ovládání trochu plácá a aplikační nadstavba Asusu pro snadnější ovládání se také občas hledá. S ROG Ally tak dostanete slušně využitelný výkon, musíte se ale v počítačích a jejich nastavování více orientovat než řekněme s běžným herním notebookem.

ROG Ally AMD Ryzen Z1 Extreme (8 jader, 16 vláken, až 5,1 GHz) ● 16GB (LPDDR5 6400Mhz) ● AMD Radeon Graphics RDNA 3, 4GB (lze změnit) ● 7", FullHD, 120 Hz AMD Freesync Premium, IPS, dotykový, lesklý, krytý Gorilla Glass, , až 485 nitů ● M.2 NVMe 2230 Gen4x4 SSD 512GB ● gamepad se zadními tlačítky, oboustrané vibrace, gyrosenzor ● XGm pro grafiku, USB-C (napájení, data DisplayPort), audio, čtečka microSD UHS-II ● WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth v5.2 ● 40 Wh, 65W adaptér ● 28 × 11,1 × 2,1 cm ● 608 g

Asus hardware umí

Bílé ergonomicky tvarované plastové tělo s jasným sedmipalcovým 120Hz FullHD displejem vypadá skvěle. Rozložení herních joysticků a tlačítek odpovídá Xbox gamepadům, nechybí levý ani pravý analogový trigger s plynulou regulací a také dvě tlačítka na zadní straně s nastavitelnou funkcí.



Ovládací prvky padnou dobře do ruky, navíc dostanete dvě tlačítka na zadní straně. Vystouplé joysticky přímo volají, aby vaše první příslušenství byl transportní obal

Tělo působí bytelným pevným dojmem a současně je i lehké na úrovni 600 gramů. Ergonomie držení přitom počítá s držením s rukama položenýma na stole. ROG Ally můžete držet volně před sebou, ale nejčastěji využijete nějakou oporu, kdy hmotnost téměř necítíte. Kvůli tomu jsou i všechny konektory na horní straně včetně čtečky microSD karet. Speciální konektor XGm pak dovolí připojení externí grafiky XG Mobile – tu známe z notebooků ROG Flow – pro dramatické zvýšení herního výkonu.