Recenze herních sluchátek, klávesnice a myši Logitech G Aurora. Když místo černých a agresivních chcete jemné bílé

Plusy Design

Velmi příjemná sluchátka

Robustní klávesnice Minusy Cena

Myš jen pro praváky

Velikosti příslušenství 7 /10 Hodnocení

Herní značka Logitech G přišla se sadou příslušenství, která je primárně určená pro „gamerky“. Kolekce Aurora vypadá nádherně a nenáročné hráče nezklame, ale genderové vyhrazení už v dnešní době působí trochu jako přežitek.

Asi není nutné připomínat, jak obvykle vypadají sety herního příslušenství. Předhánějí se v tom, aby byly co nejvíc poutavé, blikající, se sci-fi motivy a obvykle jsou černé. Logitech G se s kolekcí Aurora rozhodl vydat odlišným směrem. Vše je laděné do bílé s akcenty růžové a zelené, ostré hrany vystřídaly hrany zaoblené a jako bonus kolekci doprovází motiv obláčku. Když bychom použili přirovnání z oblasti pochutin, klasické sety působí jako hašlerky, zatímco Aurora jako cukrová vata.



Obláček je skutečně doslovný, dostanete v jeho tvaru opěrku na ruce

Je jasné, na koho tím Logitech G cílí – ženy. Ani se tím příliš netají, byť v oficiálních marketingových materiálech nezmiňuje pohlaví (používá výraz „genderově inkluzivní“ ). Stačí, že na drtivé většině obrazových materiálů ukazuje ženy a ještě je oblékl do růžových a duhových bund, aby bylo opravdu hodně jasné, že jsou to ženy.

Logitech G totiž dostal dojem, že klasické pojetí herního světa není dostatečně inkluzivní k něžnému pohlaví a vrhnul se na to skutečně zhurta. Velkou představovací akci kolekce Aurora uspořádal ve spolupráci s kosmetickou značkou Maybelline, návštěvníci si mohli set vyzkoušet a nechat se u toho zkrášlit.



Obal na sluchátka a myš ve tvaru srdce, který můžete nosit jako kabelku. I to je Aurora

„Věříme, že hraní by mělo být pro všechny, ale svět her není tak komplexní, jak by měl být. Trollové jsou skuteční, diskriminace na základě pohlaví je zřejmá a většina vybavení je navržena pro stereotypní typ hráče, který je řízen výkonem,“ uvedl Logitech G při představení kolekce Aurora, která obsahuje sluchátka s obalem, klávesnici, myš a podložku.

Headset Logitech G735

Největší pozornost z celého setu si zaslouží herní headset Logitech G735. Kdo jde hlavně po vzhledu, bude z něj unešený, jeho čistý bílý design vypadá prostě famózně. Nejvíc ale oceňuji, jak příjemný je na hlavě – tak měkká a lehká sluchátka jsem dosud v ruce neměla. Vydrží netlačit na uších i po hodinách nošení, což je při hraní důležitý aspekt a reálně to splňuje jen málokterý herní headset.

Velikost headsetu je nastavitelná, ale je vidět, že byl navrhován zejména pro menší, ženskou hlavu. Základní verze je bílá, samostatně k dokoupení jsou zelené a růžové naušníky a mikrofony stejné barvy. Dokoupit lze i cestovní obal ve tvaru srdce, který je poněkud masivní, protože obsahuje i úložný prostor pro myš. Dle mého by stačilo, aby pokryl sluchátka.

Headset nabízí připojení přes Bluetooth a bezdrátovou technologii Logitech G Lightspeed. Dosah signálu vystačil na to, aby mi při chůzi po průměrně velkém domě nevypadával. Připojit se můžete i přes jack, ale kabel je třeba dokoupit samostatně, balení obsahuje jen USB-C kabel na nabíjení a mikrofon.



Sluchátka jsou božsky měkká, ani po hodinách hraní netlačí

Baterie vydrží přes 56 hodin, s podsvícením kolem 16 hodin. Toto RGB podsvícení a další nastavení lze měnit přes aplikaci G HUB, automaticky přednastavené jsou čtyři světelné animace, kdy se mění převážně růžová a modrá. Sytou barevnou duhu nečekejte, celá Aurora je o jemnosti a i barvy jsou spíše tlumené.