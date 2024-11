Recenze herní klávesnice Steelseries Apex Pro Gen 3. Kouzelné magnety otevírají nové schopnosti

Plusy Proměnná hloubka sepnutí při stisku Plynule snímaný stisk Rapid Tap vám dá elitní schopnosti Minusy Cena Složité nastavování Haptická odezva jen pro plné stisknutí, ne sepnutí 9 /10

Mechanické klávesnice s individuálním snímači cílí buď na klávesnicové fajnšmekry nebo na hráče, kteří od nich očekávají konkurenční výhodu. Jde ale o velmi individuální produkt, kde co se líbí jednomu, může druhý nenávidět. Existuje přitom takové nepřeberné množství klávesnic s rozmanitými snímači, že vybrat tu pravou přesně pro vaše požadavky je téměř nemožné. Sice dnes obvykle máte po koupi 14 dní na vyzkoušení, ale dva týdny jsou často krátká doba na to, aby si vaše prsty plně zvykly na novou klávesnici a vy případně zjistili, že chyba je v klávesnici a ne ve vás.



Steelseries Apex Pro Gen 3 získáte včetně podložky pro podepření zápěstí

Co kdyby tak existovala klávesnice, kterou si můžete vyladit dle sebe? A to nejen v jedné jediné verzi, ale aby zvládla herní nasazení, kdy chcete bleskové reakce je s lehkým polechtáním kláves, a současně pracovní zátěž, kdy potřebujete jistotu stisku bez náhodných překlepů. Přesně to chce splňovat klávesnice Steelseries Apex Pro Gen 3. Není levná, není geniální, ale svými unikátními vlastnostmi rozhodně dokáže zaujmout.

Steelseries Apex Pro Gen 3 spínače: OmniPoint 3.0 (Analog Hall Effect Magnetic Sensor) • výdrž: až 100 miliónů stisků • paměť v klávesnici: 5 profilů • nastavitelný stisk: 0,1 – 4,0 mm • odezva: 0,7 ms • spojení: drátové, odpojitelný USB-C kabel • rozměry: 43,7 × 13,9 × 4,1 cm • hmotnost: 1,36 kg • v balení: klávesnice, opletený 2,2m USB-A->USB-C kabel, podložka pro zápěstí, vytahovač kláves

Těžká váha

Apex Pro Gen 3 je poctivá herní klávesnice. Hmotnost 1,36 kg u plné klávesnice s numerickým blokem včetně podložky pro zápěstí znamená, že na stole neuhne ani pod razantními údery. Velmi často testuji notebooky, které jsou celé lehčí jak tato klávesnice. Dno tvoří kovový plát bránící jakémukoli kroucení a individuální spínače zasazené do horní plochy vystupují nad povrch pro snadné čištění.



Robustní těžší klávesnice usnadňuje čištění kolem kláves

V pravém horním rohu navíc najdete stavový černobílý OLED displej. Můžete si na něj dát svůj obrázek, ale spíš jej využijete pro rychlá nastavení nebo zobrazování zátěže a teploty procesoru a grafické karty. Otočný váleček vedle displeje poslouží pro nastavení hlasitosti nebo spolu s dalším tlačítkem pro nastavování hodnot přes tento malý displej.