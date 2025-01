Recenze grafiky Asus TUF GF RTX 5080 O16G Gaming. Srovnáváme s RTX 5090

Na moment se zastavíme u napájecího konektoru, kterým je 16pinový 12VHPWR používaný už u předchozích vyšších modelů grafik od Nvidie. Ten prošel revizemi, takže už by neměl být náchylný na špatné zasunutí a následné roztavení. Nicméně při výšce karty 146 mm a kolmému konektoru v některých méně prostorných skříních budete muset kabel u konektoru zohnout více, než by bylo příjemné. V ideálních případě by měl být vývod jinde nebo natočený pod jiným úhlem.

Herní výkon

Předně je nutné říct, že se takto výkonná grafika nehodí na hraní ve Full HD rozlišení. Já jsem to samozřejmě testoval, ale ani s velmi výkonným procesorem se mi průměrné zrychlení oproti RTX 4080 Super nevyšplhalo přes 10 %, na většině sestav budou obě grafiky podávat téměř shodné výkony kvůli limitaci ze strany procesoru. My se proto budeme soustředit na hraní v QHD a 4K rozlišení, pro která si nejspíše takto drahou grafiku budete kupovat.

Na novou RTX 5080 se můžeme dívat skrze různá srovnání s konkurenčními grafikami, pro tentokrát jsem zvolil mezigenerační srovnání s RTX 4080 Super a porovnání oproti nejvyššímu modelu RTX 5090. Recenze RTX 5090 na Živě zatím nevyšla, takže si prostřednictvím následujících grafů můžete udělat základní představu o její výkonnosti.

Testovací metodika vychází ze srovnávacího testu v Computeru 12/24

Oproti RTX 4080 Super si nová osmdesátková Nvidia ve 4K rozlišení polepšila v průměru o 10 %, v QHD rozlišení o 6 %, už zde lze vidět časté úzké hrdlo na straně procesoru, to je ještě výraznější ve Full HD rozlišení. Příkon obou srovnávaných karet je podobný (zejména v doporučovaném tichém režimu Q), takže zhruba o 10 % se zvedla i efektivita.

Čísla to jsou přijatelná v případě, že si RTX 5080 koupíte za doporučenou cenu 29 999 Kč, za kterou si šlo koupit i RTX 4080 Super. V takovém případě byste za stejné peníze měli o 10 % více výkonu a nebyl by zásadní důvod si stěžovat. Nicméně pokud se ceny oproti doporučované hodnotě zvednou, za více než 33 000 Kč nelze RTX 5080 doporučovat a klidně sáhněte po RTX 4080 Super, taková grafika dnes vyjde i na 28 000 Kč.

Naopak pokud pokukujete po nejmodernějších technologiích, zaujalo vás DLSS 4 a chcete mít opravdu výkonnou grafiku, může vás zajímat srovnání s RTX 5090. Ta je papírově dvakrát silnější i dvakrát dražší, v praxi je však RTX 5080 na 71 % výkonu nejvyššího modelu při hraní na 4K rozlišení a na 81 % v případě QHD rozlišení. Poměr ceny a výkonu je tedy u RTX 5080 lepší, a zejména pro QHD rozlišení se jedná o rozumnější volbu.

Celkově bychom od výkonu RTX 5080 čekali mírně více, mezigenerační zlepšení vidíme, ovšem není příliš výrazné. Nemá smysl uvažovat o přechodu z RTX 4080 nebo RTX 4080 Super na testovaný model. Velmi bude také záležet na tom, kde se stabilizují ceny, protože i kvůli nedostatečném množství na pultech obchodů na konci ledna mohou být obecně vyšší oproti doporučené ceně od Nvidie.

Testovací sestava základní deska: Gigabyte X870 Aorus Elite Wi-Fi7 procesor: AMD Ryzen 7 7800X3D chladič procesoru: Noctua NH-D15 G2 paměti: Kingston Fury Renegade 7 200 MT/s CL38 2× 24 GB (@6 400 MT/s CL32) úložiště: Adata Legend 850 2 TB, Kingston Fury Renegade NVMe 4 TB zdroj: Gigabyte Aorus Elite P1000W 80+ Platinum skříň: Lian-Li Lancool 215 OS: Windows 10 Pro ovladače: Nvidia 572.02 Testovací metodika odpovídá srovnávacímu testu grafik z Computeru 12/24.

Závěr

Při zhodnocení bude lepší oddělit samotný grafický čip a paměťový subsystém, což je práce Nvidie, a provedení včetně chlazení od Asusu. Nvidia mohla předvést větší mezigenerační zlepšení, hlavní novinkou jsou rychlejší paměti a novější architektura čipu. Určitě by pomohlo dát na čip více výpočetních jednotek, což by zmenšilo rozdíl oproti RTX 5090. Dalším krokem by jistě bylo zvětšení kapacity VRAM na 24 GB, to by sice přímo nezvedlo výkon ve většině situací, ale byla by zde větší rezerva do budoucna.

Zpracování ze strany Asusu je na velmi dobré úrovni téměř po všech stránkách. Pouze bych preferovat jinak vytočený konektor napájení a mohl by být znatelnější rozdíl mezi dvěma BIOSy. Naopak dodatečný konektor HDMI může mnoho uživatelů přesvědčit o koupi, dobré jsou i teploty, hlučnost čili provozní vlastnosti obecně. Aby bylo jasno, mezigenerační zvýšení výkonu o 10 %, resp. 6 % pro 4K a QHD rozlišení je v rukou Nvidie, implementace od Asusu je podobně výkonná jako další RTX 5080 od jiných výrobců, které jsem testoval.

S doporučenou cenou 38 999 Kč to však bude mít Asus TUF GeForce RTX 5080 O16G Gaming složité. Ano, má velmi povedený chladič, který by zvládal i devadesátkovou řadu, také disponuje obrazovým výstupem navíc, povedeným designem a nemá žádnou výraznou vadu. Obecně má grafika bezproblémový výkon a netrpí na jakékoli problémy. Nicméně vzhledem k výkonu mnoho zákazníků asi nebude přesvědčeno o koupi.

