Recenze grafického monitoru Viewsonic VP3256-4K. Velký displej pro práci v sRGB za dobrou cenu

Plusy Velká pracovní plocha

Dobrý sRGB režim

Příjemný design

USB-C konektor Minusy Nízký maximální jas

Horší rovnoměrnosti

Nepokrývá širší gamuty

Neintuitivní ovládání 6 /10 Hodnocení

Viewsonic VP3256-4K je 32“ 4K monitor určený především pro grafickou nebo videoeditorskou práci, zároveň však poslouží jako velmi dobrý monitor pro běžnou kancelářskou práci. Má příjemný mix vlastností, ať už jde o ergonomii, softwarové doplňky nebo přesné barvy.

Svou úlohu sehrává i 4K rozlišení na 32“ úhlopříčce. To zaručuje velkou pracovní plochu a zároveň dopřává uživateli dobrou jemnost obrazu. Z běžné pracovní vzdálenosti již nejde vidět jednotlivé pixely. Monitor má i USB-C konektor pro připojení notebooku jedním kabelem, ten umožní i zpětné dobíjení do 90 W.

Viewsonic VP3256-4K úhlopříčka: 32" zakřivení: nemá poměr stran: 16:9 typ displeje: IPS rozlišení: 3840 × 2160 px maximální frekvence: 60 Hz barevná hloubka: 10b (FRC) HDR certifikace: ne pozorovací úhly (H/V): 178°/178° udávaný kontrast: 1078 : 1 adaptivní synchronizace: FreeSync vstupy: 2× HDMI, DP odezva: 8,6 ms maximální jas: 260 cd/m2 reproduktory: 2× 3W USB porty: ano, 2× USB-A výšková nastavitelnost: ano hmotnost s podstavcem: 10,9 kg rozměry: 715 × 644 × 265 mm příslušenství: HDMI, USB-C, USB datový, napájecí kabel Cena: 17 989 Kč až 21 776 Kč

Monitor má i nějaké nedostatky, obecně mu dělá problém rovnoměrnost po celé ploše displeje, ať už se bavíme o jasové rovnoměrnosti nebo o vyvážení bílé. Zejména druhá jmenovaná vada dosahuje větších rozměrů a může být i viditelná citlivějším lidským okem.

Ergonomie a konektivita

Takto velký monitor už může být náročnější nastavit do dobré ergonomické polohy pro dlouhodobou práci, naštěstí v tomto ohledu šel výrobce uživateli maximálně vstříc. Samozřejmostí je možnost náklonu a změny výšky, potěší natáčení do stran a skvělý je pivot. Otáčení do portrétové pozice není u takto velkého monitoru běžné.