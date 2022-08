Recenze grafické karty MSI GeForce RTX 2060 Ventus. Po faceliftu válcuje modernější generaci.

RTX 2060 už měla být minulostí. S 12 GB paměti a lepším GPU ale převálcuje modernější RTX 3050 jako nic.

Plusy Asi o čtvrtinu rychlejší než RTX 3050

Chladič má rezervu pro ztišení

12 GB paměti

Příznivá spotřeba Minusy Bez zátěže není zcela tichá

V továrním nastavení v zátěži velmi hlučná

Poměr výkon/watt proti aktuální generaci 5,3 Hodnocení

V době totálního nedostatku grafických karet výrobci ve snaze dostat na trh cokoli zachovali i výrobu GeForce RTX 2060, která by teď za normálních okolností upadala v zapomnění. Z její pozice na trhu ji tlačila ven dvojice novějších modelů GeForce RTX 3050 a RTX 3060. Jenže její modernější náhrady najednou nebyly k dostání, a tak výroba RTX 2060 pokračovala dál. Aby byla karta s čipem z minulé generace, vyráběným starším, 12nm procesem, pro zákazníky atraktivnější, přidala Nvidia v tichosti do nabídky i vylepšenou 12GB variantu. A jak už to je u GeForce obvyklé, nabízí model s dvojnásobnou kapacitou pamětí také o něco výkonnější a méně ořezanou variantu grafického čipu.

Parametry jádra u 12GB varianty RTX 2060 jsou jakýmsi křížencem čipu ze staré 6GB RTX 2060 a z vylepšené RTX 2060 Super. Všechny tři modely využívaly nejmenší GPU s architekturou Turing s hardwarovou podporou ray tracingu – TU106 s 445 mm² a 10,8 miliardy tranzistorů. U původní 6GB verze RTX 2060 má tento čip aktivních 1 920 stream procesorů, 120 texturovacích a 48 rasterizačních jednotek, 30 jednotek pro RT a 240 pro tenzory.