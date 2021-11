Recenze fotoeditoru PhotoWorks. Cílí na jednoduchost a amatérské fotografy

Pod touto lištou se nachází hlavní přepínače úprav, je jich k dispozici pět a bonus, o němž budeme hovořit později. Po kliknutí na záložku Enhancement se v pravém panelu objeví typické nedestruktivní úpravy jako expozice, barvy nebo doostření. Důležité je však tlačítko Auto Correction, které na základě rozpoznání scény samo navrhne úpravy, jejichž sílu následně může uživatel změnit. K dispozici je i náhled histogramu a rychlé přepínání do černobílé nebo do negativu.

Problematický RAW

Tady bude zřejmé, proč program není vhodný pro profesionály. Kromě chybějících možností průzkumníku nebo třídění fotek trvá načtení jediného RAWu několik sekund. Nadto ani při využití spodní lišty a znovunačtení již otevřené fotky se tento čas nezkrátí. Už jen tento fakt odradí většinu profíků, protože čekat při kontrole každé fotky několik sekund se nehodí. Ostatní programy fotky umožní načíst najednou a při úpravách nebo procházení to je již bez čekání.

Pro převod surových dat je použit DNG konvertor od Adobe, ten je pravidelně aktualizovaný a jedná se o spolehlivý způsob dekódování různých formátů výrobců. I přesto při prvním spuštění se mě program dotázal, zdali převod proběhl bezproblémově, což nezní moc sebe důvěrně.

Při převodu dostane uživatel na výběr, zdali se mají na fotce rovnou provést nějaké předprogramované úpravy. To vyskočí u každé fotky a pro profesionála to je další zbytečné odkliknutí navíc, pro amatéry to může být vytvoření JPEGu na jedno kliknutí. Nicméně profesionál fotí do RAWu typicky proto, aby si tyto věci mohl nastavit sám, a ne aby se o ně starala automatika.

Dalším fatálním problémem je absence korekce chromatické aberace. Navíc automatika má tendence aberace ještě zvýrazňovat, což je bez možnosti jejich odstranění velmi nešťastné.

Pro profesionální fotografy nebo grafiky tedy nelze software v momentální verzi doporučit, protože chybí stěžejní funkce. Některé problémy jako ten s načítáním jen tak nezmizí, vzpomeňme, jak dlouho se s ním pral Zoner.