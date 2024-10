Recenze právě představeného dronu DJI Air 3S. Pozvolné evoluční krůčky a jeden pořádný skok díky LiDARu

Společnost DJI právě představila nejnovější přírůstek do kultovní řady DJI Air 3S a my jsme jej díky DJIshop.cz rovnou otestovali. Oproti předchozí generaci (DJI Air 3) je tu celá řada vylepšení, stále však platí, že je to stroj, který překlenuje mezeru mezi hobby a profesionálními drony.

Design a zpracování

Air 3S zůstává věrný elegantnímu a kompaktnímu skládacímu designu, nově je konstrukce robustnější. Na první pohled zaujme redesign kamerového systému a přední části dronu, kde najdete nové senzory, které zajišťují lepší letové schopnosti.



Patrně nejvýznamnější novinkou je dopředu namířený LiDAR. Setkáváme se s ním poprvé v řadě Air a zajišťuje kvalitní detekci překážek i za snížené viditelnosti. Přispívá tak k plynulejšímu a bezpečnějšímu letu.

Duální systém a konzistence záběrů

Jedním z hlavních taháků DJI Air 3S je duální kamerový systém. Hlavní kamera je vybavena 1" senzorem, což je příjemný posun od 1/1,3" u Airu 3. Má rozlišení 50 MPx a s HDR natočí až 4K/60fps, bez něj dokonce 4K/120fps. Lepší je také dynamický rozsah, což se bude hodit při natáčení/focení za šera.

Telekamera (70mm, 3× přiblížení) se senzorem 1/1,3" se zásadně nemění, ale je fajn, že i zde můžete natáčet do profesionálních barevných profilů, jako je D-Log M nebo HLG. Tím model Air 3S získává další kladné body u filmařů.



Za slunečného dne udělá pěknou fotku i levný mobil, skutečné kvality fotoaparátu se ukážou až za zhoršených světelných podmínek. Nové maximum pro ISO je 12 800, v barevných režimech D-Log M a HLG je ISO až 3 200 . Další ukázkové fotky najdete v galerii tohoto článku.

Osobně mohu potvrdit, že konzistence záběrů mezi oběma kamerami je skvělá a rozhodně lepší, než u dražšího modelu Mavic 3 Pro, kde je rozdíl mezi senzory zřetelný. DJI toho využívá a přechod mezi různými ohniskovými vzdálenostmi je plynulý. Ohnisko 70 mm teleobjektivu dodává záběrům filmový nádech s jemným paralaxním efektem. Pocitově lepší je i ostření.

Letové schopnosti a výdrž baterie

Další klíčový rys DJI Air 3S je výdrž baterie – až 46 minut letového času je hodnota stejná jako u Airu 3. Během testování jsme zkoušeli dron v různých podmínkách, včetně mlhy po západu slunce, a musíme uznat, že nový senzor pro detekci překážek fungoval perfektně. V situacích, kdy běžné systémy pro detekci překážek mají problém, LiDAR přispívá k tomu, že se dron vyhne i těžko viditelným překážkám jako jsou menší větve v lese.

Významným vylepšením DJI Air 3S je jeho rychlost nabíjení. Oproti Air 2S, kde dobití baterie trvalo zhruba 95 minut, tak Air 3S nyní nabízí USB-C port, který zvládne plně nabít jednu baterii za 60 minut. Pokud máte variantu s Fly More Combo, která zahrnuje rychlonabíjecí hub, můžete tři baterie nabít najednou přibližně za 120 minut.

Zajímavou novinkou je Power Accumulation – když do Charging hubu vložíte tři z většiny vybité baterie, energie se přesune do jediné baterie, se kterou pak můžete ještě létat.

Funkce pro nejen pokročilé uživatele

USB-C port umožňuje stahovat data z vestavěné 42 GB paměti i bez zapnutého dronu, čímž se zjednoduší a urychlí práce s natočeným materiálem. Navíc je transfer rychlejší, protože jsou soubory menší. DJI říká, že díky novému enkodéru H.265 při stejné kvalitě videa ušetří až 30 % kapacity.

Další věcí, která velmi potěšila, je propracovaný systém smart návratu domů. Nejen že dron zvládne bezpečný návrat, ale jeho trasa je optimalizovaná tak, aby se vyhnul překážkám a využíval efektivní letovou dráhu. To oceníte zejména při delších letech, kdy dron musel překonat různé překážky a nerovnosti terénu. I v tomto případě velmi pomáhá LiDAR, který tak snižuje riziko havárie v tomto automatickém režimu.



Zásadní designové změny nečekejte, novinky jsou hlavně uvnitř.

Zábavnou funkcí pro tvůrce videí je schopnost natáčení ve 240FPS slow-motion režimu, i když pouze ve Full HD kvalitě. Pokud vyžadujete 4K, je maximem 60 FPS, což je dostatečná hodnota pro plynulé záběry i při rychlém pohybu.

Co by mohlo být lepší

Ačkoliv nás DJI Air 3S nadchl, je zde jedna věc, která by mohla uživatele omezovat. Pro natáčení do profesionálních barevných profilů, jako je HLG nebo D-Log M, musíte používat kodek H.265. Tento kodek sice nabízí vyšší kvalitu než běžnější H.264, ale na Windows často způsobuje problémy s kompatibilitou. Dá se to řešit převodem do ProRes, ale to zabírá hodně místa i času.

DJI Air 3S přináší spoustu inovací, které ocení jak nadšenci, tak profesionálové. DJI dokázalo zlepšit všechny aspekty od kamery po pokročilou detekci překážek. Jeho pozice mezi spotřebitelskými a poloprofesionálními drony je dobře zasloužená a bude těžké najít konkurenta, který by za tuto cenu nabídl tolik funkcí.

Představení dronu DJI Air 3S:

Dostupnost a ceny

DJI Air 3S je dostupný v několika variantách, které uspokojí potřeby jak začínajících, tak pokročilých uživatelů. Podívejme se na dostupné sety a jejich vybavení:



Rozdíl mezi dvěma variantami Fly More hledejte v ovladači.

