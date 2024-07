Trochu iPad, trochu Kindle. Otestovali jsme čtečku Rakuten Kobo Libra Colour s barevným e-inkem

Plusy Povedený barevný displej

Výborné zpracování

Stupeň krytí IPX8 Minusy Pomalejší e-ink při psaní 9,5 Hodnocení

Čtečky elektronických knih a zápisníky Rakuten Kobo již jdou nějakou dobu pořídit i na našem trhu, přičemž do portfolia právě přibyl model Kobo Libra Colour. Ten v sobě kombinuje čtečku s barevným e-inkem a také zápisník s možností využití dotykového pera. Vzhledem ke svým menším rozměrům nebude konkurovat typickým zápisníkům, jako je Remarkable 2 nebo Kindle Scribe od Amazonu.

Ostatně Kobo proti těmto zápisníkům má povedenou konkurenci v podobě modelu Elipsa 2E, který v čísle 10/23 vyhrál náš srovnávací test. Sedmipalcová Libra Colour si bere z obou světů něco a kombinuje to ve velmi povedeném zařízení, které ale pocitově stále tíhne o kousek víc ke čtečkám než zápisníkům.

Nečekané barvy

Až do prvního spuštění této čtečky jsem byl k barevným e-inkům skeptický. Rukama mi jich prošlo několik a ty doporučeníhodné by se daly spočítat na ruce jedné, a to ještě od nešikovného dřevorubce. Tady ale výrobce vsadil na e-inkový panel Kaleido 3 a svou vlastní technologii dalších nutných vrstev pro provoz čtečky. Výsledkem jsou mnohem živější barvy, než nabízí většina konkurence.

Líbit se tedy budou jak komiksy, tak dětské knihy s převahou obrázků. Stejně jako u dalších čteček má černobílá a barevná vrstva rozdílné rozlišení: první nabízí hustotu obrazových bodů 300 dpi, druhá 150 dpi. I v případě barev ale stále jde o jemné zobrazení, které nijak neruší viditelnou degradací obsahu. Zmíněných 300 dpi u černobílého textu je na úrovni tisku a čtení běžných knih tak bude velmi pohodlné. V noci uvítáte automatickou regulaci teploty podsvícení e-inku, naopak jas je nutné regulovat ručně.



Model Libra Colour můžete mít v bílé nebo černé variantě.