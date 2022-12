Recenze českého počítače Āsome Studio PRO MiniPC R7. Pro hraní i práci v kompaktním těle

Plusy Příznivá cena

Kompaktní rozměry

Vysoký výkon

Nízká spotřeba Minusy Vyšší hlučnost

Chybí USB 3.2 Gen2 porty 9 /10 Hodnocení

Menší počítačové sestavy dnes získávají na popularitě, protože ne každý má dostatek prostoru na velkou počítačovou skříň a ne každý si chce svou sestavu vizuálně a výkonově vyladit do co nejmenšího detailu. MiniPC jsou i o kompromisech jako například u hluku nebo možnostech vylepšení.

Āsome Studio PRO MiniPC R7 AMD Ryzen 7 PRO 5700G, 2× 8 GB DDR4 3200 Mhz, 1 TB NVMe (volná 2,5“ pozice), přední strana: 2× USB 3.2 Gen1, 2× USB-C 3.2 Gen1, výstup audia a vstup pro mikrofon, zadní strana: 2× USB 2.0, 2× USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, VGA, RJ45, WiFi, 120W adaptér, 178 × 178 × 34 mm (1 litr)

V jakých případech chtít mini PC? Nejde jen o úsporu místa, pro některé uživatele je velký desktop jednoduše zbytečný, protože jeho možností nedokáží využít. Navíc malé počítače (vyjma např. Intel NUC) bývají složené, otestované a s nainstalovanými Windows, takže je velmi jednoduché je začít používat i pro začátečníka. Další výhodou je jejich typicky nízká spotřeba nebo různé kreativní možnosti montování/umístění.

Kdy naopak sáhnout po větší počítačové skříni? Nevýhody mini PC většinou tkví v chlazení, takže po rozměrné počítačové skříni sáhněte, když chcete maximálně tichý počítač a dále když vyžadujete vysoký procesorový a grafický výkon. Následujícím případem je, když máte velmi specifické nároky, ať už po vizuální stránce nebo třeba ohledně komponent.

O značce Āsome patrně slyšíte poprvé, ale vězte, že se jedná o českou firmu. Je obchodně propojená se Zonerem známým nejen díky programu na úpravu fotek ZPS X, ale i díky knižnímu vydavatelství nebo dalším rozsáhlým aktivitám. Značka Āsome se stále soustředí na fotografy, a to konkrétně na příslušenství jako rychlé externí disky nebo právě počítače pro úpravu fotek.

Komponenty a sestavení

Testovaný produkt Āsome Studio PRO MiniPC R7 má čtvercovou základnu o rozměrech 178 × 178 mm a výšku 34 mm, nicméně díky přibalenému stojánku jej můžete umístit i na výšku. Také má v balení speciální úchyt kompatibilní s VESA, což nadále rozšiřuje možnosti, kde počítač umístíte.

I přes tyto kompaktní rozměry se dovnitř vešel plnohodnotný desktopový procesor AMD Ryzen 7 Pro 5700G. Ten kombinuje aktuálně nejvyšší grafický výkon integrovaný u procesoru a osm jader, která jsou vyváženou volbou pro náročnější produktivitu. Zacílení počítače tedy není jen čistě procesorový výkon, ale i méně náročné hraní her.



Příslušenství k počítači

Mezi další komponenty se řadí 2× 8 GB DDR4 pamětí s frekvencí 3 200 MHz v notebookovém formátu SO-DIMM a maximální podporou až 64 GB, případně si můžete rovnou zakoupit vybavenější verzi počítače s již předinstalovanými 2× 16 GB RAM. Úložiště je typu M.2 NVMe, má kapacitu 1 TB a jeho naměřené hodnoty čtení a zápisu přesahují 2 000 MB/s, na základní desce je i zaplněný M.2 slot s bezdrátovým modulem. Jediné, co se do kompaktního těla nevešlo, je napájení; samotný zdroj je externí a má výkon 120 W.

Āsome Studio PRO MiniPC R7 má i širokou nabídku portů, vzadu naleznete 2× USB 2.0 a 2× USB 3.2 Gen1, vepředu 2× USB 3.2 Gen1 a 2× USB-C 3.2 Gen1. Výstupy obrazu jsou HDMI, DisplayPort a VGA na zadní straně, vepředu se nachází výstup audia a vstup pro mikrofon. Pro drátovou komunikaci slouží ethernetový port, pro bezdrátovou dvě antény.

Nahlédnutí dovnitř počítače může přinést zklamání, nicméně v tomto případě jsem byl příjemně potěšen. Jak se dá očekávat, vše je postaveno na notebookových základech. To se týká zejména chlazení, neboť zde není prostor pro klasické desktopové ventilátory, ale vše řídí jediný větrák tahající vzduch zepředu a vyfukující jej vzadu.

Komponenty jsou vyskládány efektivně a rozumně, dokonce se našlo místo i na volnou 2,5“ pozici pro úložiště. Také inženýři mysleli na pasivní chlazení SSD či přístupnosti k bezdrátovému modulu, nicméně oboje by zastínilo případné domontování 2,5“ úložiště. I když se jedná o řešení na míru, drtivá většina komponent je přístupná srze šrouby a díly jsou vyměnitelné, pokud máte náhradu.

Spuštění a nastavení

První spuštění počítače bylo bezproblémové, jednalo se o novější sestavení, neboť na mě hned nevyskočily aktualizace systému. Tím byly Windows 11 ve verzi Pro a při běžném používání jsem nenašel žádná omezení daná výrobcem.

U hotových sestav se stává, že uživatel nemá možnosti sahat na některé volby, ale na nic takového jsem zde nenarazil. Dokonce je k dispozici i nastavení UEFI ve velmi dobrém rozsahu, rozhodně se blíží více desktopu než notebooku. To je dobrá zpráva pro všechny, kdo rádi vyladili svůj nový počítač. Například lze změnit frekvenci procesoru nebo jeho takty, takže drobný undervolting nebo podtaktování je dobrá možnost, jak zlepšit provozní vlastnosti.

V počítači nebylo ani žádné chybné nastavení, takže například paměti RAM běžely na frekvenci 3 200 MHz. Někdy se stává, že to výrobce zapomene povolit a RAMky běží na nižší základní frekvenci. Zkrátka jsem nenašel žádnou obtíž, která by bránila rychlému a bezproblémovému startu.

Výkon, spotřeba a hluk

V počítači tepe procesor AMD Ryzen 7 Pro 5700G, jehož desktopovou variantu jsem testoval v Computeru 5/22. Díky tomu můžu porovnat naměřené hodnoty a říct, že zde má procesor zhruba o 10 % nižší vícevláknový výkon. To je dáno limity příkonu, které jsou zde nastaveny na maximálních 65 W, zatímco u desktopu má procesor odběr i 85 W. Jinými slovy snížením příkonu o 25 % klesne výkon jen o 10 %, což zvýší efektivitu.

Āsome Studio PRO MiniPC R7 je obecně velmi efektivní a úsporné zařízení, neboť celý počítač má maximální spotřebu 97 W a minimální na úrovni 12 W při nečinnosti. Takovýchto hodnot s běžným desktopem dosáhnete jen těžko.

Potěší, že počítač bezproblémově zvládá i testy dlouhodobé zátěže. Při hodinovém stress testu plného vytížení procesoru se sice skříň zahřála na zhruba 35 °C a procesor throttloval na 95 °C, nicméně bez vlivu na stabilitu.

Jediným, a sice největším, problémem celého počítače je hluk v zátěži. Při plném zatížení procesoru stoupne hluk až na 70 dBa, což už je nepříjemná, byť zvládnutelná hodnota. Jedná se o daň za vysoký výkon v kompaktním těle. Nicméně maximálního výkonu při produktivitě většinou dosáhnete, pokud necháváte počítač pracovat na úloze; v takovém případě jej můžete na potřebou dobu opustit. Dalším případem hluku okolo 60 dBa je hraní her, nicméně v takové situaci se dá očekávat, že budete mít sluchátka nebo alespoň puštěný zvuk z reproduktorů.

Dobrou zprávou je, že hluk velmi rychle klesá po snížení zátěže. Hluk také roste se zátěží postupně, a hlavně při minimální zátěži, jako je procházení webů nebo pohyb v prostředí počítače, je hlučnost na úrovni 40 dBa. To znamená, že nic kromě velmi tichého prostředí neuslyšíte.

Úprava fotek v praxi

Počítač neproženeme žádnou sadou testů, ale namísto toho jej prakticky otestujeme v úlohách, pro něž je určený. Primárním určením je úprava fotek, takže jsem nainstaloval ZPS X a jal jsem se upravovat fotky v RAWu a vyvolávat je.

Pokud nepoužíváte přednačítání fotek pro rozměrnou složku, počítač je po celou dobu úprav tichý a reaguje velmi rychle. I náhled změn po úpravě fotky je velmi rychlý, stejně tak náhled fotky ve 100% přiblížení a následné posouvání obrazu. Osmijádrový procesor je pro tyto účely dimenzovaný dobře.

Počítač má i dobrou konektivitu pro připojení čtečky paměťových karet nebo externích disků, nicméně jeho nejrychlejší porty jsou USB 3.2 Gen1. Značka Āsome ve svém portfoliu nabízí externí SSD úložiště využívající standard USB 3.2 Gen2, takže je škoda, že není přítomen. Ale je to parametr, u něhož můžeme očekávat zlepšení s dalšími generacemi produktu a jedná se spíše o drobnou výtku než problém.

Hraní her v praxi

Druhým předpokládaným využitím počítače je hraní her. I přestože jsou integrované grafiky slušně výkonné, na vyšší rozlišení než Full HD bude zážitek omezený. Také se nedá čekat, že si zahrajete třeba Cyberpunk 2077 s ray tracingem nebo jinou AAA hru na nejvyšší detaily.

Nicméně pro méně náročné hraní je počítač dostačující. Vyzkoušel jsem například F1 2018 na nejnižší detaily na Full HD rozlišení, průměrná snímkovací frekvence se pohybovala okolo 70 fps, nicméně minimální hodnota byla solidních 56 fps. To znamená, že se při hraní neobjeví výrazné záseky a vše bude plynulé.

Další kategorií her, která není vyloženě náročná na grafický výkon, jsou kompetetivní střílečky. Vyzkoušel jsem CS: GO, opět na nejnižší detaily, tato hra běžela na 144 až 165 fps podle situace. Zahrajete si tedy velmi solidně i na integrované grafice, a to i na monitoru s vyšší obnovovací frekvencí.

Méně příjemný byl hluk, který se podle situace pohyboval okolo 60 dBa, takže bych doporučil počítač umístit dál od sebe, avšak do dobře větraného prostoru. Také sluchátka nebo reproduktory výrazně zlepší zážitek. Pokud tedy nejste nároční, i takovýto počítač dobře poslouží na hraní her.

Verdikt

Posledním chybějícím kouskem skládačky je cena. Studio PRO MiniPC R7 se na stránkách Āsome prodává za 16 000 Kč a reálně za takové peníze není možné koupit výkonnější již sestavený počítač. Dokonce je složité se tomuto výkonu vůbec přiblížit, protože i v této cenové relaci se pohybuje hodně čtyřjader a pár šestijader.

Jmenovitě konkurenční mini PC MSI Pro DP20ZA 5M-051EU za 14 800 Kč má AMD Ryzen 5 5600G, jen 8 GB RAM a 256 GB úložiště. Intel nabízí několik řešení NUC a za 16 000 Kč prodává model s 4jádrovým procesorem Intel Core i7-1165G7, ovšem bez RAMek, úložiště či Windows. Pokud nepotřebujete tolik výkonu, i značka Āsome má levnější alternativy s procesorem Ryzen 5 a s nižší cenou.

Počítač Āsome Studio PRO MiniPC R7 tedy předčil má očekávání, jedná se o dobře sestavený kompaktní počítač s vysokým výkonem pro produktivní činnosti jako úpravy fotek. Také jde o slušný herní počítač, pokud omezíte své nároky, zejména detaily ve hrách a rozlišení na Full HD. Jediná výtka směřuje k vyšší hlučnosti, ale pokud to pro vás konkrétně není problém, počítač mohu doporučit.

