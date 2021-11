Recenze audiobrýlí Soundeus Soundglasses 5S. Unikátní gadget vám dá zvuk i kontakt s okolím

Soundeus Soundglasses 5S jsou sportovní brýle, které mají v nožičkách poblíž uší integrované reproduktory. Ty se bezdrátově spojí s mobilem, takže nahradí sluchátka – s jedním zásadním rozdílem. Zatímco sluchátka blokují zvukovod, tady perfektně slyšíte okolí, zvuk z mobilu dostanete navíc.

Jak to zní

Jezdím a běhám mimo silniční provoz a jsem zvyklý na špuntová sluchátka. Jenže ta mě do značné míry odříznou od okolí, takže abych „nepřišel o sluch“, nosím jen jedno. Výsledek je podivný, nepřirozený. Myšlenka Soundglasses mě nadchla a byl jsem zvědavý, jak se ji povedlo přenést do praxe.

Ve srovnání se sluchátky je nutné smířit se s nižší kvalitou reprodukce – ne že by brýle měly horší reproduktory, ale jsou přece jen dál od zvukovodu. Zvuk bych přirovnal k levným „peckám“ (a mnoho na tom nezmění ani deklarovaná podpora kodeku aptX). Na revanš ale dostanete všechny ty zvukové vjemy z okolí, což mi přijde jako dobrý obchod. Slyšíte vítr, ševelení listí a došlap každého kroku, takže máte přehled, jaký materiál je právě pod nohama.

Měl jsem strach, že na kole aerodynamický hluk přehluší reprodukci, ale i ve vysokých rychlostech je to únosné (vzhledem k umístění reproduktoru před uchem vítr jako by zvuk nesl do zvukovodu). A znovu zdůrazním hlavní výhodu – zvuky okolí. Zatímco se sluchátky bych na silnici nevyjel, se Soundglasses to jde, blížící se auta prostě slyšíte.

A ještě jeden posluchačský aspekt – reproduktory míří do volného prostoru, takže nakolik je slyší okolí? V tiché místnosti docela dobře, ale to asi není typické použití tohoto zařízení. Naopak když na cestě potkáte jiného běžce, v běžném denním ruchu si maximálně všimne, že z vašeho směru něco hraje. Nemyslím si ale, že by byl schopný odposlechnout konkrétní obsah.

Ovládání a telefonování

Když už je v brýlích zvukový výstup z telefonu, byla by škoda zůstat u pasivní reprodukce. Takže výrobce integroval i mikrofon a tlačítko.

Mikrofon se dá použít na ovládání hlasového asistenta a na telefonování – brýle se připojí jako běžné bezdrátové handsfree. Kvalita přenášeného hlasu je lepší subjektivně o trochu lepší než u běžných bezdrátových sluchátek, mikrofon je přece jen blíže ústům. S rychlostí jízdy na kole (resp. větru) se kvalita pochopitelně zhoršuje.

Hlasitost reprodukce se ovládá tlačítky na smartphonu. Na brýlích je jediné tlačítko, různé povely se řeší opakovaným stiskem. Jednou je to pauza a opětovné spuštění, dvojí stisk vás posune na další skladbu, trojí na tu předchozí a podobné je to s příchozím hovorem (přijmout, zavěsit, odmítnout). Dlouhý stisk (2 sekundy) aktivuje hlasového asistenta. Tlačítko je malé, těžko nahmátnutelné a stisk vyžaduje značnou sílu, takže v rukavicích je ovládání obtížné.



Návod k ovládání působí obsáhle, ale vlastně je to docela jednoduché: hudba, hlasový asistent, hlasový hovor.

Brýle se zapínají otevřením pravé nožičky, vypínají jejím zavřením. Stav, konektivitu a vybitou baterii indikuje malá diodka.

2v1

Možná vás to také napadlo – co když chci poslouchat, ale zrovna nepraží slunce, abych musel mít na očích zatmavené brýle? Výrobce to vyřešil šalamounsky – do balení přidal čirý zorník, který během pár sekund vyměníte. Takový se dá na kolo vzít i jako prostá ochrana před hmyzem, prachem či blátem. Elektronice by neměl vadit lehký déšť, na balení vidím stupeň krytí IPX5, ale silný déšť už bych kvůli zatékání do otvorů neriskoval.

Když naopak nechci poslouchat? Prostě si nic nepustíte, ale nasazené brýle nelze vypnout. Můžete je odpojit v nastavení telefonu, ale vlastně by to byla škoda – mohou připojené čekat na příchozí hovor, nebo až zazní povel z navigační aplikace.

Nožičky jsou masivnější, ale jen v části před uchem, za boltec už jde tenký profil, takže netlačí. Ani při dlouhé jízdě jsem nepocítil vyšší hmotnost. Koncept 2v1 oceníte i při nasazování cyklistické přilby – kromě řemínků a brýlí už není nutné rovnat do ucha sluchátka.

Baterie vydrží 5 hodin, při cca pokojové teplotě a nižší hlasitosti i déle. Nabíjí se USB kabelem, který má speciální magnetický konektor. Nepovažuji jej za úplně šťastné řešení – jednak na svém místě nedrží příliš pevně, takže musíte věnovat zvýšenou péči pozicování, jinak nenabijete. Za druhé máte jen jeden, takže ztráta znamená problém. Univerzální konektor USB-C by byl lepší...

Cena

Na webu výrobce (soundglasses.com) stojí Soundglasses 3 490 Kč, v některých e-shopech vidím cifru 3 241 Kč. Tak či onak to není málo, ale platíte za unikátní koncept. A co je důležitější, nezůstalo u dobré myšlenky, povedla se i realizace. S kombinací sportovních brýlí a sluchátek budete těžko dosahovat takového mixu dostupného zvuku a bezpečnosti.