Recenze Asus Zenbook 14X OLED: Jemný hlavní OLED doplňuje druhý displej v touchpadu

Asus Zenbook 14X OLED se začal prodávat před koncem loňského roku a po uvedení novinek na CESu nemusí na první pohled působit atraktivně. Používá dnes dostupnou 11. generaci Intel Core se samostatnou grafikou Nvidia GeForce MX450 přičemž na spadnutí tu jsou přece výkonnější procesory s výkonnějšími grafikami.



Klasický design Asusu s nadzvedáváním klávesnice a hlavně plným rozevřením displeje

Asus Zenbook 14X OLED Intel Core i5-1135G7 ● MX450 ● 16 GB DDR4 ● 14" 2880×1800, OLED dotykový+pero (jas 350 nits, dE 3,52) + 5,6", 2160×1080, IPS dotykový ● 512 GB ● 2× USB-C Thunderbolt, USB 3.0, HDMI, audio, čtečka microSD ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.0 ● 62 Wh ● 31,1 × 22 × 1,8 cm ● 1,43 kg 34 990 Kč

UX5400EG-KN265T

Druhý displej v touchpadu nikdo jiný nemá

Důvod, proč Asus zvolil MX450, ale spočívá v druhém displeji. Kromě hlavního 14" OLEDu s jemným rozlišením 2880 × 1800 a podporou 90 Hz, který letos najdete ve více zatím jen představených notebooků, obsahuje totiž ScreenPad. Unikátní touchpad, který funguje i jako pomocný dotykový displej. Asus umí případně udělat ScreenPad i s integrovanou grafikou na procesoru, tam se ale pomocný displej připojuje jako USB displej, což trochu komplikuje přepínání a není to tak svižné.

Proto tu je grafika MX450, po které se nechce nějaký herní výkon, ale právě obsluha více displejů. I tak ale nelze mít současně zapnutý hlavní displej, ScreenPad a aktivní výstup na HDMI. Při výstupu na externí monitor si musíte ScreenPad vypnout.

ScreenPad představil Asus před necelými čtyřmi roky. Ze začátku stačila unikátnost displeje v touchpadu. Po roce zkoušeli programátoři Asusu přijít na to, k čemu by se to dalo vlastně využít, po dalším roce dali další šanci jiným vývojářům, aby na to zkusili ohnout aplikace, ale zatím tedy nic moc.