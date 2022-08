Plusy Parádní výkon

Obslouží hodně monitorů

Neslyšné chlazení

Kompaktní rozměry Minusy Žádné možnosti upgradu

HDMI jen ve verzi 2.0 8 /10 Hodnocení

Nejvýkonnější čipy Applu postavené na vlastní architektuře s instrukční sadou Arm jsou zatím dostupné pouze v počítači Mac Studio, který Apple představil začátkem roku.

Mac Studio je dostupný se dvěma variantami procesorů M1 – Max a Ultra. Zatímco M1 Max je desetijádro s až 32jádrovou grafikou, 64 GB operační paměti a propustností až 400 GB/s, v případě M1 Ultra Apple jednoduše spojil dva Maxy. Díky tomu M1 Ultra nabízí dvojnásobek všeho – 20jádrový procesor, až 64jádrovou grafiku, až 128 GB operační paměti s rekordní propustnost 800 GB/s.

Společnost iWant nám na recenzi zapůjčila Mac Studio s čipem M1 Max (24jádrová grafika) a 32 GB operační paměti.

Vysoký výkon v nečekaně malém balení

Rozměry Mac Studia činí 19,7 × 19,7 × 9,5 cm. Na ještě menší jsme zvyklí z Macu mini, v tomto případě ale překvapí, co dokázal Apple dostat za výkon do takových malých rozměrů. I když tento výkonný počítač nezabere moc místa, jakmile ho vezmete do ruky, trochu se pronese, v konfiguraci s M1 Max váží 2,7 kg. Dojde vám, že uvnitř je nahuštěno opravdu hodně elektroniky.

Apple totiž do Mac Studio dostal nejen moderní komponenty, ale i zdroj. K napájení se tak používá pouze silný pletený kabel, takže žádná cihla, co by vám ležela na zemi.

Uvnitř Mac Studia je Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 a mezi výstupy pak rychlý 10Gb/s ethernet, čtyři Thunderbolty 4, dva USB-C (3.1 Gen2), dva USB-A (3.1 Gen1), výstup na sluchátka, čtečka karet SD (UH-II) a bohužel pouze HDMI 2.0. Mac Studio by určitě slušelo rychlejší HDMI 2.1, alespoň vzhledem k cílovému trhu. Nejspíše se ale dočkáme až u příští generace. I tak ale Mac Studio zvládne provozovat čtyři displeje s rozlišením 6K a frekvencí 60 Hz a k tomu i jeden 4K@60.