Recenze 6K monitoru Dell U3224KB. Pro kancelář to nejlepší, co existuje

Dell Ultrasharp U3224KB

Panel: 32" IPS Black, matný, 6144 × 3456 (223 ppi), 60 Hz, 450 nitů, HDR600 ● změřený jas: 442 nitů, změřený kontrast: 1414:1 ● konektory: MiniDP 2.1, HDMI 2.1, Thunderbolt 4 upstream (140W napájení), Thunderbolt 4 downstream, 3× USB-C, 5× USB 3.0 10Gb, RJ45 2,5Gb, podpora KVM ● kamera: 4K/30, FHD/60, automatické ostření od 25cm, podpora Windows Hello ● repro: 2× 14W ● nastavitelnost: 16 cm výškově, sklon (-5° to 21°), otočení vodorovné ±30°, oboustranný pivot (-90° to 90°) ● rozměry (š × v × h se stojanem): 71,7 × 52,3 – 68,3 × 23,7 cm ● hloubka bez stojanu: 6,6 cm ● hmotnost: 8,6 kg bez stojanu, 13,3 se stojanem ● běžná spotřeba 56,7 W ● kabely v balení: napájení, 1,5m Thunderbolt, 1m mDP-mDP, 1m USB-A-USB-C

orientačně 68 000 Kč