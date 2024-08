Recenze 32" 4K monitoru Innocn 32M2V-B. Dostupné mini LED pro hráče a multimédia

Plusy Vysoký jas

Výkon v HDR

Dobrý pro hry

Příznivá cena

Skvělá konektivita Minusy Nemá precizní pokrytí barevných gamutů

Méně intuitivní ovládání 9 /10 Hodnocení

Běžně stojí herní 4K monitor s vysokou obnovovací frekvencí okolo 20 000 Kč, to je i případ Innocn 32M2V-B, ale zde navíc dostanete kvalitní mini LED podsvícení dosahující jasu až 1300 nitů. To je výborné nejen do prosluněných prostor, ale i pro HDR obsah. Nadto má monitor další výhody jako bohatou konektivitu nebo přesné barvy.

Konkrétně má monitor 1152 stmívatelných zón a dosahuje certifikace HDR1000. Dále má IPS panel se 144Hz obnovovací frekvencí, ale i USB-C se zpětným nabíjením pro kancelářské účely. Nemusíte se obávat ani méně známého výrobce Innocn, monitor totiž ani nemusíte objednávat ze zahraničí. Koupíte jej například na obchodu Asome.cz, který patří české firmě Zoner vyvíjející program na úpravu fotek, ZPS X. O běžnou záruku nebo snadný nákup tedy nepřijdete.

Innocn 32M2V-B úhlopříčka: 32" zakřivení: ne poměr stran: 16:9 typ displeje: IPS rozlišení: 3840 × 2160 px maximální frekvence: 144 Hz barevná hloubka: 10b HDR certifikace: HDR1000 pozorovací úhly (H/V): 178°/178° naměřený kontrast: 986 : 1 adaptivní synchronizace: FreeSync vstupy: 2× HDMI, DP pixelová odezva: 5,69 ms maximální jas (SDR): 481 cd/m2 reproduktory: 2× 5 W USB porty: 2× USB-A výšková nastavitelnost: ano hmotnost s podstavcem: 8,5 kg rozměry: 727 × 553 × 276 mm příslušenství: DP, HDMI kabely Distributor: Asome.cz

Celkově je monitor velmi univerzální pro různé způsoby užívání. Díky vyšší obnovovací frekvenci je vhodný pro hráče, s mini LED podsvícením jej můžete používat na multimédia. Navíc má i dobrou konektivitu a ergonomii pro kancelářské použití. Pokud hledáte velký univerzální monitor, tento je skvělou volbou.

Ergonomie, ovládání a konektivita

Z hlediska ergonomie má monitor vše důležité pro dlouhodobé používání počítače. Stojan umožňuje výškové nastavení, náklon i otáčení do boků. Samotná noha monitoru zajišťuje dostatečnou pevnost a stabilitu. Bohužel povrchové materiály jsou plastové, ale alespoň jde o matný plast a podstavec není příliš rozměrný. Zaujme jeden detail, kdy se na přední hraně podstavce nachází centimetrová stupnice jako na pravítku.

Ovládání je asi nejslabším momentem monitoru. Pod displejem se nachází pětice tlačítek, jedno slouží pouze pro vypínání. Pomocí čtyř tlačítek můžete procházet OSD menu a symboly pro jejich funkce jsou vytištěné na spodní hraně displeje. Jedná se o lepší řešení než s tlačítky na zadní straně, ale výrobce mohl přeci jen sáhnout k joysticku. Také po přepnutí do HDR ve Windows musíte ještě zapnout HDR režim na monitoru.

Menu displeje má spíše základní podobu. Naleznete v něm jen několik málo možností nastavení jako vstup, jas, barvy a podobně. Menu obsahuje to podstatné a díky nízkému počtu položek je jednoduché na navigaci. Hráči, ale i grafici v něm najdou ty nejdůležitější položky, ale detailní ladění už nikoli. Z herních funkcí monitor podporuje vše běžné, tedy nastavení režimů overdrive, vlastní zaměřovač, počítadlo FPS a mezi nastavením obrazu si můžete pohrát s úrovněmi černé. Samozřejmě můžete zapnout i adaptivní synchronizaci v podobě Free Syncu.

Konektivita je velmi dobrá. Kromě dvou HDMI konektorů a DisplayPortu můžete monitor připojit i skrze jediný USB-C konektor, přes který můžete i zpětně dobíjet například připojený notebook s až 90 W. Ten tedy připojíte jediným kabelem, skrze ten posléze mohou proudit i data do USB rozbočovače – monitor má ze spodní strany dva USB-A výstupy.

Potěší i KVM přepínač, v OSD si jednoduše můžete přepnout mezi USB-C a dvojicí USB-B + dedikovaným portem pro vstup obrazu. Přepínání mezi desktopem a notebookem je tedy bezstarostné. Zajímavý je i snímač okolního světla, pokud si zapnete příslušnou funkci v menu, monitor může přizpůsobovat jas okolním podmínkám.

Externí napájecí adaptér má maximální výkon 240 W, což je i kvůli přítomnosti USB-C se zpětným dobíjením. Samotný displej má maximální spotřebu po ustálení na maximálním jasu v HDR 95 W. Při SDR, celoobrazovkové bílé a téměř 500 nitech si monitor ze zásuvky vezme 76 W, na standardních 120 nitů 45 W a při minimálním jasu 18 nitů 35 W. Spotřeba tedy není nejnižší, ale je úměrná velikosti displeje a oproti OLEDům je lepší a monitor přitom má i vyšší svítivost.

Určen pro hraní

Už samotný design monitoru s RGB podsvícením na zádech napovídá, že je displej určen zejména pro hráče. Jak si ukážeme později, toto tvrzení rozšíříme na určení pro hráče, kteří zároveň potřebují dobrý monitor na multimédia nebo pro kancelářskou práci. Každopádně na hraní se zaměříme nejdříve.

Monitor má 144Hz obnovovací frekvenci, což znamená obnovení pixelu každých 6,9 ms. Průměrná pixelová odezva činí 5,7 ms a monitor téměř netrpí na překmity. Do 6,9 ms se časově vejde 79 % pixelových přechodů, což je pro IPS monitory běžná hodnota. Nejhorší pixelový přechod má 10,7 ms, takže monitor dokáže využít svou obnovovací frekvenci. To vše je naměřeno na ultrafast nastavení pro overdrive, to vychází nejlépe.



Pixelová odezva mezi odstíny šedé na maximální obnovovací frekvenci 144 Hz

Zřetelnost obrazu při rychlém pohybu je velmi podobná, pokud máte LCD monitor se 144 Hz nebo třeba se 165 Hz, není mezi nimi velký rozdíl. V obou případech je na dobré úrovni a další skok je u monitorů s 240 Hz nebo s OLED panely.

Monitor má dobrý input lag na úrovni 3,6 ms, což je běžná hodnota mezi 144Hz monitory. Ta platí pro SDR, jakmile totiž zapnete HDR a s tím i stmívatelné zóny, input lag vyskočí na 17,7 ms. To je u mini LED monitorů běžný jev a potvrzuje se zaměření na hráče méně akčních her. Pro hraní v HDR na nízký input lag si musíte připlatit za OLED, který má jiný mix výhod a nevýhod.

Zmínit zde musím i vysoký maximální jas, v SDR dosáhnete až 500 nitů, takže monitor je velmi dobrý do prosvětlených prostor. Má matnou povrchovou úpravu, takže je skvělý pro denní hráče, kteří za sebou mají slunce. To lze přebít jen vyšším jasem nebo přesunem monitoru na jiné místo.

Celkově je monitor velmi dobrou volbou pro hráče strategických her nebo singleplayerovek. Ti ocení i podívanou díky HDR, pokud to jejich oblíbené hry podporují. Klíčová je v tomto případě velká plocha a jemné rozlišení, myslete tedy i na velmi výkonnou grafickou kartu v herním počítači.