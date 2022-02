Recenze 15,6" notebooku Umax VisionBook 15Wj Plus. Nemusí to foukat a hučet

Společnost Umax přišla se zajímavým pouze pasivně chlazeným notebookem s 15,6" IPS displejem a cenou pod deset tisíc.

Nový 15,6" model Umax VisionBook 15Wj Plus cílí na nenáročné uživatele, kteří se nespokojí s malým displejem, a chtěli by větší. To na jedničku splňuje tento model s IPS panelem s výbornými pozorovacími úhly a obstojným maximálním jasem až 319 nitů. Jen minimální jas 25 nitů mohl být nižší, v noci oslňuje. Také nečekejte vysokou přesnost barev, gamut displeje ani zdaleka nepokrývá celý barevný prostor sRGB a průměrná barevná odchylka ΔE činila vysokých 8,9. Při psaní, běžném surfování či sledování videí vám to ale nebude vadit.



15,6" notebook Umax VisionBook 15Wj Plus.

Měkká konstrukce

Notebook je pochopitelně celý plastový a nečekejte, že by při své malé tloušťce pouhých 17 mm byl kdovíjak pevný. Při uchopení za roh se základna značně prohne, a ještě vydá praskavý zvuk. Také víko je „gumové“ a při pohybu základny se značně kýve. Lze sice otevřít jen jednou rukou, ale prohýbá se už při samotném otvírání, proto není displej příliš dobře chráněn.



Víko se zasouvá pod základnu, kterou tím nadzvedává a poskytuje více prostoru vespod pro efektivnější chlazení.

Povrchy má notebook matné a tím odolné vůči viditelným otiskům prstů a šmouhám, snadnému poškrábání se však nevyhne. VisionBook 15JW Plus zkrátka není příliš vhodný na časté přenášení a otevírání/zavírání víka. Pokud jej ale hodláte mít převážně položený staticky na stole, nemusí vám jeho méně kvalitní konstrukce vadit.