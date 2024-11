Recall připomíná vaporware. Microsoft ho zase odložil, tentokrát na prosinec

Recall jsme jako stěžejní AI funkci pro Windows 11 řešili několikrát, přesto nejsme na konci jejího příběhu. Microsoft totiž uvedení znovu odložil, takže začíná naplňovat některé znaky vaporwaru. Mluví se o něm, Microsoft ho slibuje několik měsíců, ale oficiálně se vlastně dosud do rukou nikomu nedostal.

Shrňme si krátce a chronologicky celou situaci:

20. května redmondští oznamují, že Recall bude jednou z funkcí dostupných pro novou třídu počítačů Copilot+, které se začnou prodávat 18. června. Půjde o svého druhu betaverzi, ale dostupnou pro všechny.

31. května leaker Albacore vydává nástroj Amperage, který zatím deaktivovaný Recall přivede k životu v některých testovacích sestaveních Windows 11 na starších armových procesorech.

V týž den bezpečnostní výzkumník Kevin Beaumont publikuje článek se svými zjištěními, když si Recall neoficiálně vyzkoušel. Popsal, že data nešifruje. Tvrzení o pár dní později ověřuje Ars Technica.

7. června Microsoft připouští, že na základě zpětné vazby Recall uvede s několika změnami oproti plánu. Aktivuje se až s explicitním souhlasem uživatele či uživatelky, data bude šifrovat a přísněji ověří přístup. Redmondští nadále počítají s uvedením Recallu ke dni 18. června.

13. června byl Recall oficiálně odložen. Microsoft tvrdí, že Recall nejprve zamíří do programu Windows Insider, a to v horizontu týdnů.

21. srpna se krátce dozvídáme, že Recall do programu Insider vstoupí až v říjnu.

27. září David Weston, viceprezident oddělení Enterprise and OS Security, detailně popisuje bezpečnostní architekturu Recallu. Dává najevo, že Microsoft situaci bere vážně.

31. října Microsoft oznamuje, že potřebuje více času na odladění funkce s tím, že veřejné testování na počítačích Copilot+ začne v prosinci.

A to je oficiální důvod. Microsoft jednoduše potřebuje ještě více času na to, aby Recall splňoval požadavky, které si interně vytyčil. Nic moc konkrétního neříká, takže můžeme jen čekat. Nevíme tudíž ani to, jestli si funkci nejdříve vyzkouší majitelky a majitelé počítačů se Snapdragony X, nebo se rovnou dočkají také ti s procesory od Intelu či AMD.

Recall bude něco jako fotografická paměť s chytrým vyhledáváním:

Zdroje: Windows Experience Blog