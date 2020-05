RDNA 2: Zbraň, kterou letos AMD použije v souboji grafických karet proti Nvidii

Letos se můžeme těšit na nové grafiky od AMD s architekturou RDNA 2, které mají přinést pořádný nárůst výkonu především pro ty nejnáročnější hráče.

AMD nedávno poodhalilo plány budoucích produktů, zejména pak grafických karet. Tím největším tahákem má být výrazné navýšení efektivity, a tedy i herního výkonu. K tomu dojde u chystané architektury RDNA 2, nástupce loni uvedené RDNA, která přinesla 7nm GPU Navi.

Architekturu RDNA 2, kterou se budou moci pyšnit čipy s kódovým označením Navi 2X, najdete v chystaných herních konzolích PlayStation 5, Xbox Series X, ale přijde také do herních GPU. Datum uvedení prvních grafických karet nejspíše nebude v létě, ale spíše až na podzim, nejpozději před Vánocemi. Aktuální úniky informací favorizují září.

Hardwarový ray tracing

Lákadlem nové architektury může být to, že grafiky AMD založené na RDNA 2 budou podporovat akceleraci ray tracingových efektů ve hrách (DirectX Ray Tracing). Nové grafiky by tak měly být v nějaké podobě porovnatelné s RTX od Nvidie. Kromě hardwarového ray tracingu přinese architektura RDNA 2 další funkci, kterou doposud měla Nvidia Turing či Intel Gen11 v procesorem Ice Lake, a to Variable Rate Shading (VRS).



Unreal Engine 5 v podání RDNA 2

Mnohem větším překvapením je ovšem slib AMD v podobě velkého pokroku v efektivitě grafického jádra. Architektura RDNA 2/Navi 2X využívá stejně jako její předchůdce RDNA/Navi 7nm výrobní proces, proto nemůže těžit z vylepšení v podobě modernějšího procesu, jako tomu bylo u RDNA/Navi oproti GCN 4. A přesto AMD uvádí, že bude mít RDNA 2 až o 50 % vyšší výkon na watt spotřebované energie.