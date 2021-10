Razer Zephyr je podsvícená filtrační maska. To kdyby vám doba covidová přišla málo šílená…

Razer již dříve ukázal pevnou filtrační masku cílenou na hráče a milovníky RGB podsvícení. Firma měla velké plány, maska měla například zesilovat hlas přes integrovaný mikrofon a reproduktory. Kontroverzní produkt se nakonec dočkal realizace, byť v jednodušší verzi.

Razer Zephyr vypadá podobně jako prototyp, má dva velké adaptéry pro vložení filtrů N95. Díky tomu je maska použitelná i proti COVID-19 (byť ji tak Razer přímo netestoval). Zephyr sice získal certifikaci FDA, ale formálně nejde o respirátor, chirurgickou masku či jiný prostředek pro osobní ochranu.

Je jasné, že se tím Razer chrání před možnými dalšími problémy a omezeními, použité filtry N95 by měly zachytit 99 % všech částic do velikosti 0,3 mikronu. Přímo za filtry je první aktivní prvek – nasávací ventilátory s rychlostí 4 200 nebo 6 200 otáček za minutu (dle nastavení), což by mělo usnadnit dýchání, respektive přívod čerstvého vzduchu.

Prostřední část masky je průhledná, což má být hlavní výhoda oproti roušce či respirátoru – vidíte část obličeje uživatele. Pokud chcete ostatní opravdu hodně zaujmout, můžete si zapnout RGB podsvícení (až 16,8 milionu barev, nastavují se přes mobil).

Zephyr má integrovanou baterii s výdrží až 8 hodin (při zapnutém podsvícení a ventilátorech čekejte méně), která se nabíjí přes USB-C. Maska stojí 99 dolarů, tedy asi 2 800 korun, za které máte v balení i tři sady filtrů. Ty by měly bohužel vystačit jen 9 dní aktivního používání. Box s deseti sadami filtrů vyjde na 30 dolarů (asi 840 korun) a vystačí na měsíc.

Pokud to s Razer Zeohyr myslíte vážně, můžete si rovnou objednat velký kit, který obsahuje 33 sad filtrů na 99 dní. V takovém případě je cenovka 150 dolarů (asi 4 200 korun). V současné době je Zephyr na stránkách Razeru vyprodaný.