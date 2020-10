Razer vytvořil předplacenou platební kartou. Svítí, když s ní platíte

Už to skoro vypadá, že žádná technologická společnost se v dnešní době neobejde bez vlastní bankovní karty. Chystá nebo už ji má Apple, Google, Samsung, Venmo a nově se k nim přidává výrobce herních periferií Razer. Karta je předplacená a spolupracuje na ní se společností Visa.

Razer Card, jak se nová platební karta jmenuje, byla prozatím představena jen v Singapuru společně s finančním programem, který nyní vchází do beta testování. Navazuje na plány, které Razer představil již loni.

Novinka se v mnohém podobá Apple Card, což je v tuto chvíli jediná karta zmíněných technologických gigantů, jež se dostala do širšího povědomí. Razer Card je také v základu virtuální, ale můžete si pořídit i její fyzickou verzi, která se rozsvítí, když s ní platíte. Firma se tak drží své image vybudované mimo jiné na tom, že její produkty jsou barevně podsvíceny.



Pořízení fyzické karty bude zřejmě podmíněno poplatkem

Je to ale samozřejmě jen vizuální záležitost, hlavní je, co karta nabízí za funkce. Jelikož s ní přichází právě výrobce herních periferií, placení se do jisté míry snaží gamifikovat - za každou platbu dostanete odměny do věrnostního programu, které posléze můžete uplatnit.

Společnost slibuje například 1 % cashback z každé platby a 5 % z každé platby provedené v obchodě Razer a skrze Razer Gold, tedy virtuální kreditní systém pro nákup her a herního obsahu. V době beta testování bude těchto 5 % zvýšeno dokonce na 10 %. A nastřádané odměny? Za ty samozřejmě bude možné získat některé z výrobků firmy.

Karta je v každém případě předplacená a využívá virtuální peněženku Razer Pay, která se v jihovýchodní Asii stala relativně populární. Proto představení Razer Card není až tak překvapivé - zatímco na Západě známe Razer hlavně kvůli klávesnicím a notebookům, jeho fintech divize je důležitou a výraznou součástí. Jen v tuto chvíli nejsou oznámeny plány pro větší expanzi karty do dalších zemí.