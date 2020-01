Razer Tomahawk je modulární stolní počítač, který dokáže sestavit „každá lama“

Razer představil herní modulární počítač Tomahawk, který se snaží zpřístupnit výhody skládaného stolního počítače i uživatelům, co si na klasickou stavbu netroufnou. Sestavit Tomahawk, nebo v něm časem vyměnit grafickou kartu, zvládne snad úplně každý, a to i nezkušený uživatel.

Počítač využívá malou unikátní skříň určenou k umístění na stole. Má průhlednou bočnici, kterou je možné koukat na grafickou kartu, a vzadu pak madlo, kterým lze vnitřní část vysunout ven. Uvnitř je triviální uspořádaní se třemi částmi - jeden modul je zdroj, druhý deska s paměťmi, úložištěm a procesorem a třetím je grafická karta.

Základnu tvoří jednoduchá slotová deska s dvojicí sběrnic PCIe. Do jedné patří zasunout modul počítače, do druhého grafická karta. Je to zkrátka jen takový most. Zdroj se dává do vedlejší škatulky. Odpadá tím složité propojování a jediný kabel, který uživatel bude muset zapojit, je napájení grafické karty.

Modul počítače není nic jiného než slotový počítač Element od Intelu. Když Intel řadu minipočítačů NUC rozšířil i o „počítač na kartě" se sběrnicí PCIe, mnozí se divili, k čemu to může být dobré. Tak tady vidíme příklad. Uvnitř může být až osmijádrový Intel Core i9-9980HK, 64 GB RAM a dvě SSD ve slotech M.2. Na výstupech je pak šest portů USB 3.2 Gen 2, dva Thunderbolty, dvojici HDMI 2.0a a gigabitový ethernet.

Slotový počítač Intelu NUC si budete moci pořídit zvlášť v libovolné konfiguraci a samozřejmě i ten můžete otevřít a snadno si vyměnit paměti nebo přidat úložiště. Procesor je každopádně už osazený z výroby, takže odpadá asi to nejobávanější ze stavby počítače. Počítače budou dostupné na konci prvního čtvrtletí tohoto roku, následně se může do prodeje dostat i Razer Tomahawk.

Řešení má samozřejmě svá omezení, například absenci prostoru pro velké disky nebo omezené možnosti výkonného chlazení. S nějakým přetaktováním se tady moc počítat nedá. Ale je to jinak šikovně malý počítač s působivým výkonem, který lze časem velmi snadno upgradovat. Bude to ale pochopitelně dražší řešení, než si postavit počítač klasicky.