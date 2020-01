Razer Sila 5G: herní router využívá rychlé mobilní připojení a dokáže vyrovnat kolísavou rychlost kabelu

Společnost Razer je známá svými herními produkty a nejinak je tomu i u nového herního routeru Sila 5G, který byl prezentovaný na letošním CESu.

Razer Sila 5G je zatím spíše koncept. Vzhledem k tomu, že výstavba sítí 5G je v počátcích, nemělo by zatím uvedení takového produktu velký smysl. Router využívá rychlé mobilní připojení 5G, takže se do něj dává klasická karta SIM. Router je vybaven technologií FastTrack, která optimalizuje síťový provoz tak, aby při online hraní docházelo ke správné prioritizaci a odezva ve hrách byla i přes vytížení jinými zdroji co nejnižší.

Z pohledu konstrukce nechybí typické zelené podsvícení a k dispozici jsou jak ethernetové porty, tak i USB port. Ze speciální mobilní aplikace lze i ručně řídit propustnost pro jednotlivá zařízení nebo rozhraní.

Razer zatím neplánuje, že by produkt začal hromadně vyrábět, ale uvidíme v budoucnu, až se mobilní připojení 5G více rozšíří. Takový router pak může být zajímavým řešením jak pro hráče na cestách tak i ty, kteří nemají doma jinou možnost připojení.