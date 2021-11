Razer chystá mobilní herní konzoli. Pomůže mu Qualcomm s výkonným čipem Snapdragon G3x

Příští rok se kromě Steam Decku nejspíše dočkáme ještě jedné nové mobilní herní konzole, a to od společnosti Razer.

Dle neoficiálních zdrojů webu Videocardz Razer ve spolupráci s Qualcommem chystá vývojářský kit mobilní herní konzole s novým čipem Snapdragon G3x, který je přizpůsoben právě pro tento typ zařízení.

Qualcomm chystá tento čip až na příští rok, avšak nepůjde o žádnou přímou konkurenci Steam Decku, který používá x86 čipy od AMD. Chystaný kit má být především pro streamované hraní pomocí Xbox Cloud Gaming či dalších podobných systémů. Použitý displej se pyšní frekvencí až 120 Hz a půjde o OLED s podporou HDR. Velká baterie má kapacitu 6 000 mAh.

Vzhledem k tomuto cílení má výbava moderní bezdrátové technologie jako 5G (mmWave), Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2. Nechybí ani webkamera s rozlišením Full HD, „Snapdragon Sound“ a také vylepšená haptika (čti „vibrace“).

Na snímcích z prezentace lze vidět také informace o čipu Snapdragon 8 gen1, který bude vyráběný pomocí 4nm technologie a oproti současným modelům nabídne až o 20 % vyšší procesorový výkon a o 30 % vyšší grafický výkon díky čtvrté generaci GPU Adreno, která by měla mít ve Vulkanu až o 60 % vyšší výkon. Spotřeba by přitom měla být o 30 % nižší.

Uvidíme, čeho se nakonec dočkáme, každopádně mobilní konzole zaměřená pouze na streamování takový výkon nepotřebuje, jde primárně o co nejefektivnější dekódování videa a úsporný přenos dat do sítí. Razer ale bude možná prosazovat i hraní mobilních her pro Android pro náročnější uživatele.