Ratchet & Clank: Rift Apart pod lupou – SSD, ray tracing a směr nové generace

Nový díl zavedené série není jen pokračováním populární značky. Je to také milník nové generace grafického pokroku.

Recenzi a galerijní speciál z nejnovějšího pokračování série Ratchet & Clank už máme na Doupěti za sebou a pokud sledujete situaci kolem konzolí, pak jistě víte, že jde o první opravdovou next-gen hru. Je to titul, který nebrzdí odcházející starší hardware, byl vyvíjen od základů pouze pro hardware nový.

Po prolétnutí galerie si nelze nevšimnout, jak nádherně hra vypadá. Je to jako byste hráli oživlou Pixarovku. Za vším tím pozlátkem se ale skrývá celá řada geniálních detailů a technických vychytávek, možných především díky hardwaru konzole Playstation 5. Mluvíme především o chytrém využití SSD disku, ray tracingu díky grafickému čipu RDNA 2, vysokém rozlišení či doslova maniakálním smyslu pro detail. Ale popořadě.

V centru pozornosti je nový disk

Rift Apart zplna využívá rychlého SSD disku a víceméně z něj dělá jeden z předních pilířů hratelnosti. Jak již název hry napovídá, vše se točí kolem riftů, nebo-li trhlin v prostoru. Hra vás posílá napříč celou galaxií a alternativními dimenzemi, kde nenarazíte na absolutně žádné nahrávací obrazovky, což je působivé už samo o sobě. Jde ale především o to, jak hra samotná využívá výhod SSD disku v akci.



Malé trhliny vás během okamžiku přenesou do jiné části mapy

Ve hře existují dvě verze riftů. První jsou malé trhlinky roztroušené v prostředí, ke kterým se můžete během akce přitáhnout speciální rukavicí. Fungují na bázi rychlé teleportace, kdy se v mžiku přesunete na jinou část mapy. Jedná se spíše o menší skoky a prostředí se tak nemusí nahrávat zcela od základů, v zásadě jde jen o zrychlený pohyb postavy napříč prostorem. Mnohem zajímavější je druhá verze riftů.

Jde totiž o trhliny v prostoru, které otevírají vchod do zcela nového světa a tím i nové mapy. V tomto případě hra renderuje dva zcela samostatné světy, mezi kterými můžete bez omezení přebíhat a pohybovat se, vše v reálném čase. Všechno v obou světech, od modelů a textur až po osvětlení a stíny, musí být renderováno v plné kvalitě. Bez načítání či zdržování, okamžitě. Hra je plná akčních filmových momentů, kdy je obrazovka doslova zaplněna efekty a hrdinové přeskakují z dimenze do dimenze během okamžiku. To vše bylo dříve možné pouze v před-renderovaných filmečcích.



Velké trhliny paralelně renderují dva samostatné světy zároveň

A to je síla SSD disku. Jednou z navštívených planet Blizar Prime. Jde o důlní kolonii, kterou roztrhala na kusy mohutná exploze. S Rivet se na zbytky planety podíváte v současnosti, kdy z krásného světa zbyly už jen poletující kusy mezi hvězdami. Kromě nádherného vizuálu si nelze nevšimnout především krystalů, roztroušených v prostředí. Po udeření jednoho z nich se veškeré prostředí kolem vás přenese do minulosti, kde byla planeta ještě v pořádku.



Blizard Prime v současnost oproti minulosti: verze planety od sebe rozeznáte hned

Není to jen pozadí, nýbrž kompletně nová mapa, renderovaná v reálném čase v nejvyšší kvalitě a po které se můžete pohybovat, abyste se mohli dostat dále. Na těchto skocích časem je ostatně postavená celá hratelnost tohoto prostředí. Jediným úderem se tedy přenášíte mezi dvěma zcela samostatnými světy, renderovanými v reálném čase bez jediné nahrávací obrazovky. Nic z toho by na starším hardwaru z PS4 jednoduše nebylo možné.

Insomniac a jeho smysl pro detail

I přes krásné výhledy na různorodých planetách jsou ale série jako Ratchet & Clank, Jak & Daxter či Crash Bandicoot především o hrdinech a postavách, za které hrajete. Insomniac byl vždy znám svým geniálním okem a smyslem pro detail a nová generace hardwaru mohla jeho vizi beze zbytku naplnit.



Srst postav reaguje mimo jiné na okolní osvětlení a aktuální počasí

A nemluvíme jen o vzhledu Ratcheta či Rivet, i když těm byla pochopitelně věnována největší pozornost. Detailní animované obličeje byly doplněny o systém vlasových vláken, který vývojáři vyzkoušeli už ve hře Spider-Man: Miles Morales. Ten dovolí rendering mnohonásobně většího počtu chloupků a vlasů, navíc v mnohem detailnější podobě. Výsledkem je, že i během hraní je jasně vidět srst hlavních hrdinů, která reaguje na okolní osvětlení, vítr či vodu, opět v reálném čase.

Další stěžejní součástí modelů jsou realistické textury materiálů. Boty jsou zcela zjevně kovové, oblečení sestává z kůže, bavlny a dalších materiálů, které se navzájem doplňují. Všude jsou pak různorodé škrábance, rýhy a deformace, aby povrchy vypadaly přirozeněji a věrohodněji. Pro co nejlepší zasazení postav do prostředí je využito hned několik druhů stínování a ručně vytvořené animace, které se nejvíce podobají animákům (motion-capturing ve hře téměř nebyl využit, aby bylo docíleno co nejkomiksovějšího pocitu). Také u postav je poprvé vidět v akci ray tracing, který se konkrétně stará o realistické odrazy okolního prostředí v očích hrdinů a lesklejších částech brnění.



Všimněte si jemného oranžového odlesku v prvém oku Rivet. To je ray tracing

Během hraní si těchto maličkostí většinou nevšimnete, stačí ale spustit fotografický režim a trochu se pokochat scénou. Všechny detaily vám rázem vystřelí do očí a teprve tehdy hráč opravdu dokáže zplna ocenit maniakální smysl pro detailů tvůrců. Nenajdete tu jedinou rozmazanou texturu, jediný špatný pixel. Vše bylo vypulírováno k dokonalosti, ať už se na to díváte z jakéhokoliv úhlu. Co překvapí ještě více je péče, která byla věnována také všem NPC postavám ve hře. Ať už mluvíme o cizích rasách, se kterými přijdete do styku nebo hmyzu, který poletuje všude možně na různorodých planetách. Při bližším zkoumání zjistíte, že je vymodelován do nejmenšího detailu stejně jako Ratchet či Rivet.



Je jedno, na koho se díváte. Všichni srší detaily a často i důvtipem

Ještě než se do hry pustíte, nabídne vám menu tři grafické režimy. První se soustředí na co největší kvalitu. Hra běží nativně ve 4K rozlišení při 30 snímcích za sekundu a nabízí ray tracing, více detalů a efektů či propracovanější scény. Rift Apart je ale hra začně hektická a akční, a tudíž si mnoho hráčů potrpí na rychlejší snímkování.

Na to jsou tu k dispozici režimy Výkonu a Výkonu RT. První má 60 snímků za vteřinu na úkor ray tracingu v kombinaci s dynamickým rozlišením, které kolísá podle potřeby a dění na obrazovce a může klesnout až na 1800p. Režim Výkonu RT pak, jak již název napovídá, opět ponechá hru běžet v plynulých 60 snímcích, ale sníží úroveň detailů a rozlišení při zapnutém ray tracingu. Insomniac navíc využívá chytré technologie, která byla poprvé k vidění ve Spider-Manovi. Ta udržuje obraz zcela ostrý a detailní při víceméně jakékoliv rychlosti a hráč tak většinou nerozpozná pokles či snížení detailů, vše je udržováno v co nejstabilnější podobě bez ohledu na zvolený režim.

Ray tracing musí být

O využití ray tracingu v nové hře Insomniacu se mluvilo už dlouho před vydáním a mělo jít spíše o příjemnou třešničku na dortu. Nakonec ale byl touto technologií doslova prošpikován herní svět a je k neuvěření, jak razantní hloubku a atmosféru realistické odrazy přidávají.



Voda samozřejmě umí zrcadlit okolní prostředí zdaleka nejlépe

Realistické odrazy najdete téměř všude, od kaluží vody a prosklených vitrín až po kovové lesklé plochy či zrcadla. Odrazy jsou navíc realistické v závislosti na zvoleném materiálu. Kaluže vody odráží téměř fotorealistickou kopii okolního světa včetně ostrých detailů postav a prostředí. Naopak taková kovová podlaha či kryty ventilaček spíše jemně odráží světelné zdroje a jejich směr. Velmi mě překvapily odrazy v ohnutém skle, jako byly různorodé kopule a zaoblená okna. Odrazy jsou totiž nejen přenášeny v reálném čase, ale jsou také realisticky převráceny a deformovány podle toho, jak na ně dopadá světlo. Taková úroveň kvality razantně přispívá k věrohodnému pocit z okolního světa a dění v něm a hráč vše cítí spíše na podvědomé úrovni.



Na obrázcích můžete vidět různorodé plochy a využití ray tracingu v praxi

Pokud jste si doteď říkali, že je Ratchet & Clank spíše zbytečně vychvalovaným pokračováním, na kterém si leští ego fanoušci Playstationu, možná konečně změníte názor. Nová generace konzolí je tu a Rift Apart je první hrou, která doopravdu ukazuje jejich grafický potenciál. Samozřejmě nesmíme opomenout ani talent studia samotného, které patří mezi přední tvůrce platformy společnosti Sony, ale to nemění nic na faktu, že Rift Apart je obrovským posunem v herní branži. Dynamika příběhu, kvalita animací, využití SSD disku a celkové grafické kvality, které si často lehce pohrají i s těmi nejlepšími animáky Pixaru.

Insomniac s každou další hrou sbírá zkušenosti a my se popravdě nemůžeme dočkat, co nám přinese v plnohodnotném pokračování Spider-Mana. Pokud bude hra jen z poloviny tak vypiplaná, jako nový Ratchet, máme se na co těšit.