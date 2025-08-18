Raspberry Pi Touch Display 2 je teď i v menší 5" verzi. Umí totéž, ale je mnohem levnější

Raspberry Pi začalo vyrábět Touch Display 2 v menším provedení. Po 7" variantě přichází verze s 5" obrazovkou. Zůstává mu přitom stejné rozlišení 1280 × 720 px i podpora multidotykových gest pomocí až pěti prstů.
Nové zařízení už zařadil do nabídky i český distributor RPishop.cz, stojí 1029 Kč a prodávat se začne od zítřka. Větší model zůstává v prodeji za 1569 Kč. Stejně mimochodem stojí i první generace panelu s rozlišením 800 × 480 px.
Raspberry Pi Touch Display 2 měří 189 × 120 mm, slibuje jas až 500 nitů, ale pozorovací úhly jsou ještě menší než u sedmipalcové verze (80 oproti 85 stupňům). Zůstávají přitom velmi široké rámečky kolem displeje. RPi zkrátka používá levnou technologii pod úrovní základních smartphonů. Zato ale slibuje dlouhou podporu, protože panely bude vyrábět minimálně do ledna 2030.
Displej je kompatibilní se všemi malinovými počítači kromě řady RPi Zero. Počítač lze na zadní stranu také rovnou přišroubovat. O propojení se starají dva kabely, napájecí GPIO a datový DSI. Oba jsou stejně jako šroubky součástí balení. Touch Display 2 by měl být v Raspberry Pi OS hned po připojení funkční včetně dotykové vrstvy.