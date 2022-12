Raspberry Pi před Vánocemi zlepší dodávky počítačů, ale bude zdražovat

Zakladatel a šéf Raspberry Pi Foundation Eben Upton na firemním webu zopakoval nedávná slova, že příští rok by se dodávky malinových počítačů měly vrátit do doby předcovidové. Nabídka se prý citelně zlepší ve druhém čtvrtletí 2023, v tom třetím už má být neomezená.

Nadace navíc před Vánocemi uvolnila stranou 100 tisíc počítačů, které jsou určeny pro individuální zákazníky a kutily. Konkrétně jde o modely RPi Zero W, RPi 3A+ a RPi 4 (2- a 4GB verze), které momentálně míří ke schváleným distributorům, u nás tedy obchodu rpishop.cz.

V příštím roce se pak obecně mají zlepšovat dodávky Zero a Zero W, pak RPi 3A+ a nakonec až RPi4. Nebude to ale zadarmo. Upton uvádí, že Zero zdraží z 5 na 10 dolarů, Zero W s bezdrátovým modulem pak z 10 na 15 dolarů. RPi 4 v 2GB verzi se vrátí na původní cenu 45 dolarů (kvůli poklesu cen RAM se jednu dobu prodávala za 35 dolarů) a o 5 dolarů zdraží všechny varianty RPi Compute Module 4.

„Nepříjemným vedlejším účinkem krize v dodavatelském řetězci je zvýšení ceny téměř všech komponent, které se do Raspberry Pi dodávají, od plošných spojů přes konektory až po křemík. Tento nárůst nákladů jsme většinou absorbovali sami, ceny našich produktů zůstaly stejné a na každém kusu jsme vydělali méně,“ říká Upton. U některých produktů jako Zero už ale byly marže tak nízké, že by prodej za současných podmínek byl ztrátový.