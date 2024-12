Raspberry Pi už dodá celý počítač. Má výkonnější klávesnicový Pi 500 a k tomu poprvé i monitor

Raspberry Pi má velmi nabitý podzim. Britská společnost krátce po sobě uvedla novou prototypovací destičku Pico 2 W, Compute Module 5 a teď přidává ještě počítač v klávesnici Pi 500 a poprvé také monitor. Ten se jmenuje prostě Pi Monitor. A protože už malinový výrobce má i myš, můžete mít kompletně funkční desktop využívající pouze produkty s jeho logem.

Pi 500 je pokračovatelem čtyři roky starého Pi 400, ale staví na nové a výkonnější platformě Raspberry Pi 5. V klávesnici je tak deska se stejným čtyřjádrovým procesorem (Cortex-A76 s frekvencí 2,4 GHz) a 8 GB RAM. Raspberry bohužel nevyužilo potenciál ani spoustu volného prostoru uvnitř klávesnice, a tak trochu nešťastně chybí slot pro SSD, který ke klasickému RPI 5 doplnit lze. Operační systém se tak bude používat na nespolehlivém řešení v podobě microSD karet.

Zůstala i jiný výtka z předchozí generace. K Pi 500 je možné připojit dva monitory s rozlišením 4K@60, avšak jen skrz microHDMI. To je jednak fyzicky dost vetchý konektor a jednak budete potřebovat adaptér, případně zvláštní kabel. Počítač dále obsahuje dva USB 3.0, jeden USB 2.0, 1G Ethernet, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 a vzadu je také 40pinový GPIO. Napájí se skrz USB-C.

Monitor vytržený z notebooku

Pi Monitor připomíná notebookový displej přestavěný do externí podoby. Využívá 15,6" IPS panel s rozlišením 1920 × 1080 px a maximálním jasem 250 nitů. Obsahuje výklopný stojánek i zdířky pro VESA držák. Součástí jsou také stereo reproduktory s celkovým výkonem 2,4 W.

Monitor se k počítači připojí přes HDMI, o napájení se i zde stará USB-C a vzadu je ještě sluchátkový konektor. Zajímavé je, že Pi Monitor je možné napájet přímo s Raspberry Pi pomocí USB-A/USB-C kabelu, avšak kvůli omezenému výkonu na 5 W budou jas nanejvýš na 60 % a hlasitost reproduktorů na 50 % svých maximálních hodnot.

Obě novinky už v Česku prodává oficiální distributor RPishop.cz. Samotná klávesnice stojí 2619 Kč. Basic Kit se 128GB kartou, 27W adaptérem, microHDMI kabelem a českými přelepkami na klávesnici je za 3606 Kč. Sada All In One, která přidává i myš a Pi Monitor pak stojí 6814 Kč. Samotný monitor je v prodeji za 2879 Kč.

Raspberry Pi slibuje, že Pi 500 i Pi Monitor bude vyrábět minimálně do roku 2034. Zároveň se o 10 dolarů snížila cena předchozího Pi 400, což ale v českém prostředí ovlivněném neustálými slevami nic neznamená.