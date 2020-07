Randění v době koronaviru: Tinder zavedl možnost videohovorů

Jestli něčemu pandemie koronaviru nepřála, tak randění. Osobní setkání bylo velmi rizikové, lidem zbylo jen psaní. Jenže takhle druhého člověka příliš nepoznáte. Internetová seznamka Tinder si to uvědomila a přichází s funkcí videohovorů, která je od tohoto týdne dostupná v Brazílii, USA, Jižní Koreji a několika dalších trzích. Očekává se brzké rozšíření i dále.

Tinder funkci testoval od května, teď ji konečně uvádí do ostrého provozu. Nazval ji Face to Face a skutečně jde o klasické videohovory, které mohou osoby navázat poté, co mají tzv. match (vzájemně se sobě líbí). Uživatelé tuto možnost uvidí v nabídce jako novou ikonku. Jen je třeba mít na paměti, že rozhovor musí splňovat pravidla Tinderu, takže žádné nadávky, násilí nebo nahota.

Podle společnosti po funkci volala podstatná část uživatelů, v rámci generace Z to bylo dokonce 40 procent lidí. Videohovory nechtěli jen kvůli koronaviru a sociálnímu distancování, ale proto, že je to další mezistupeň před tím, než s někým vyrazíte na rande osobně. Fotky i text mohou lhát, ale u videa je to těžší.

Zatímco řada technologických firem během pandemie zažila výrazný růst, u Tinderu to tak „slavné“ nebylo. Během posledních pár měsíců si seznamka připsala jen 100 tisíc nových platících uživatelů oproti 384 tisícům, které obvykle kvartálně získává. Navíc klesl průměrný výdělek z jednotlivých uživatelů. Je to ale efekt koronaviru - když je zakázané kamkoliv chodit, těžko lidé najdou inspiraci začít rozjíždět nové vztahy.

Každopádně v Česku zatím videohovory dostupné nejsou, v rámci Evropy se dočkaly jen Španělsko, Itálie a Francie. Rozšíření funkce je však plánované brzy.