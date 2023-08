Radim Zeifart z fandy tvůrcem. Rozhovor s grafikem a tvůrcem traileru pro World of Warcraft

Tisíce hodin strávených hraním World of Warcraft může leckdo vnímat jako ztrátu času. Pro někoho ale mohou být základem pro úspěšnou kariéru v 3D designu.

Mladého českého 3D grafika a animátora Radima Zeifarta oslovilo na základě jeho fanouškovských videí slavné herní studio Blizzard. Loni pro něj vytvořil oficiální trailer k rozšíření hry World of Warcaft (WoW), který během několika týdnů od zveřejnění vidělo více než milion lidí. „Pouhý dvouminutový či minutový trailer může zabrat týmu šesti lidí i půl roku práce na plný úvazek,“ přibližuje Zeifert v rozhovoru pro Computer.

Vy sám jste WoW hrával a hrajete?

Už na střední škole jsem trávil hraním WoW zhruba čtyři hodiny denně a o víkendech klidně i hodin deset. V podstatě všichni moji přátelé v té době hráli také, takže to bylo skoro nevyhnutelné. Nyní už se hraní WoW a celkově MMORPG her vyhýbám. Když totiž do hraní člověk spadne, konzumuje to obrovské množství času.