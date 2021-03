Radeon RX 6700 XT: testy nejlevnější grafiky od AMD s architekturou RDNA 2

Samotného představení Radeonu RX 6700 XT jsme se dočkali již začátkem tohoto měsíce, nyní však už přišla doba na oficiální start prodeje a s tím i první nezávislé testy z celého světa.

Novinka od AMD pokračuje z pohledu segmentu směrem dolů, stejně jako to dělá Nvidia. Právě Nvidia už totiž má celkem slušný náskok a kromě přímo konkurenční GeForce RTX 3070 už uvedla i modely GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3060 a dokonce i obrovskou plejádu mobilních grafik řady GeForce RTX 3000.

Bojuje se s pamětí

Podrobnosti o kartě jsme probírali už v minulém článku, takže porovnání konfigurace a vlastností karty si můžete prohlédnout v tabulce. Už dle těchto informací bylo poměrně jasné, že výkon bude zajímavě odstupňován a AMD opět vrhlo do boje vlastnost, se kterou přišly všechny modely řady Radeon RX 6000 – velká kapacita paměti.

Grafické karty AMD Radeon RX 6000 (RDNA2) Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6800 Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6900 XT Čip, architektura Navi 22 RDNA 2 Navi 21, RDNA 2 Navi 21, RDNA 2 Navi 21, RDNA 2 Počet tranzistorů 17,2 miliardy 26,8 miliardy 26,8 miliardy 26,8 miliardy Výroba 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Stream procesory 2 560 3 840 4 608 5 120 Compute Unit (CU) 40 60 72 80 ROPs 64 96 128 128 Herní frekvence 2 424 MHz 1 815 MHz 2 015 MHz 2 015 MHz Boost frekvence 2 581 MHz 2 105 MHz 2 250 MHz 2 250 MHz Kapacita a paměť 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Šířka sběrnice paměti 192-bit 256-bit 256-bit 256-bit infinity Cache 96 MB 128 MB 128 MB 128 MB Výpočetní výkon (FP32) 12,4 TFLOPS 13,9 TFLOPS 18,6 TFLOPS 20,6 TFLOPS TDP 230 W 250 W 300 W 300 W Cena (DMOC) 13 990 Kč 15 990 Kč 18 990 Kč 29 990 Kč

Vzhledem k tomu, že se jedná o model vyšší střední třídy, AMD použilo o trochu nižších 12 GB paměti a to má výhodu oproti GeForce RTX 3070, která má jen 8 GB. To může být sice omezující ve vysokém rozlišení při hraní náročných her, problém ale je, že karta v takovém nastavení stejně nezvládá ani výkonem čipu.

To však nemusí platit do budoucna. Zatímco dnes může Nvidia kartu doporučovat třeba pro hraní her ve Full HD a 1440p a na omezení kvůli paměti nenarazíte, s budoucími hrami se tomu tak klidně může stát. Jedním z důvodů je i to, že hry začínají být stále více nenažrané, textury detailnější a vývojáři rozmlsaní s novými herními konzolemi Xbox Series X a PlayStation 5, kde mají obrovské množství paměti.

Jak je na tom ale reálný výkon a dokáže se větší paměť nějak projevit už u dnešních her?

Testy ze světa

Testů nové grafiky od AMD se tentokrát vyrojilo opravdu hodně, takže je co podrobně procházet. Vzhledem k výkonu karty je nutné se spíše zaměřit na rozlišení Full HD, pokud ale máte monitory s vyšší rozlišením 1440p, karta je použitelná i pro toto rozlišení a přes 60 fps se většinou dostanete.

Karta podává ve Full HD skvělý výkon, který je v průměru srovnatelný s GeForce RTX 3070, respektive GeForce RTX 2080 Ti. Variace se pochopitelně různí, takže najdete hry a konfigurace, kde Radeon RX 6700 XT ve Full HD překoná i GeForce RTX 3090, jindy nestačí ani na GeForce RTX 3060. V průměru se ale jedná o použitelnou konkurenci.

Podobně jako ostatní modely generace RDNA 2, problémy s propady výkonu nastávají u her s využitím ray tracingu, kde má Nvidia stále velký náskok i díky technologii DLSS. O Fidelity FX Super Resolution od AMD, stále nejsou žádné bližší informace a bylo by velké štěstí, pokud bychom se podpory dočkali v blízké době i u stávající generace.



Ukázky grafů s testy výkonu (Zdroj: Guru3D, Hexus, TechPowerUp)

Pokud rádi dostáváte z hardwaru maximum, platí bohužel i zde, že se žádné zázraky nekonají. Výrobci čipů už ženou křemík na maximum z výroby, takže si přetaktováním pomůžete o přibližně 5 %.

Cenou odradí

Vzhledem k doporučení ceně 479 dolarů, tedy asi 13 990 korun (taková je teorie, prakticky kartu za takovou cenu nekoupíte), se AMD snaží přijít s konkurencí proti GeForce RTX 3070, vzhledem k nízkému výkonu u ray tracing her, kterých je stále více, je však nutné na ni koukat z trochu jiného úhlu.

Pro hraní takto moderních her má zmíněné slabé místo a cena by tak měla adekvátně reflektovat toto omezení, minimálně o padesát či sto dolarů, kdy už by byla hodně zajímavá a jednalo by se o něco, nad čím by bylo třeba se rozhodovat při nákupu. Do té doby bude vždy výhodnější si trošku připlatit za GeForce RTX 3070 od Nvidie.

Video z uvedení Radeonu RX 6700 XT