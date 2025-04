QWERTY, nebo QWERTZ? Jaké používáte rozložení klávesnice

Jaké preferujete rozložení klávesnice? Má být v horní řádku Z, nebo Y? Nebo snad dáváte přednost jinému layoutu? Nemáte spíš problém s psaním jiných znaků než zrovna těchto dvou? Řešíte to vlastním layoutem nebo klávesovými zkratkami? Dejte vědět v komentářích.

Marek Lutonský

Jiné rozložení klávesnice z nabídky operačního systému

Mám to složitější. Přešel jsem na Mac, se kterým používám univerzální klávesnici Logitech, a z Windows jsem byl zvyklý na vlastní rozložení klávesnice, kde jsem psal všechny používané zvláštní znaky přes pravý Alt. Výhodou je, že Mac to takhle má standardně. Nedokázal jsem si ale zvyknout na to, že na místě pravého Altu je funkční klávesa Cmd, která dělá úplně něco jiného – Option používaný pro vyvolání zvláštních znaků je až vedle. Ale protože pravý Cmd vůbec nepoužívám, pomocí „Hidutil key remapping generator for MacOS“ jsem si dvě klávesy vpravo od mezerníku přehodil. Teď mám klávesu zase na pravém palci a jsem spokojený

Jinak jsem „tým QWERTZ“.

Karel Kilián

QWERTZ

Zvykl jsem si na klávesnici s rozložením QWERTZ, a protože jsem stará konzerva, nevidím důvod měnit. Navíc jsem se v posledních čtyřech letech učil psát všemi deseti a jakákoli změna by znamenala nutnost zvykat si na něco neobvyklého. Stejné rozložení používám i na mobilním telefonu.

Filip Kůžel

QWERTZ

Nikdy jsem si nezvykl na samostatnou klávesnici. Pracuju výhradně na klávesnici notebooku, protože jedině tak mám stejné podmínky v kanceláři i pak v terénu. Problém je to při změně notebooku, zautomatizovat všechny ty fn chvaty pár dní zabere, ale pak už to jde všechno samo a bez dívání. Štvou mě malé entery, takže si tu „ukradenou“ klávesu vedle přemapuju tak, aby také fungovala jako enter.

Kdysi jsem měl úchylku hned na novém notebooku vyloupnout klávesu CapsLock, ale dneska je mi líto hyzdit nový stroj a řeším to softwarově.

Petr Urban

QWERTZ

Používám výchozí regionální rozložení. Dokáži používat také QWERTY a ve výsledku je mi celkem jedno, které rozložení z této dvojice to bude. To je asi tak všechno, co k tomu můžu říct, neprožívám to.

Lukáš Václavík

QWERTZ

Na mobilu i PC vždycky QWERTZ, protože jsem na to od mládí zvyklý, není to nějakou pózou nebo domněnkou, že je to efektivnější. Při psaní mě spíš než pozice těch dvou písmen vadí jiné věci. Jak jednoduše napsat správné české uvozovky, výpustku, tradiční pomlčku, symbol mínus apod. A tím, jak přecházím mezi Windows a macOS, tak se různé věci píšou různě včetně třeba středníku. Takže v obou systémech mám rozličné klávesové zkratky, abych si to psaní hacknul k obrazu svému.

