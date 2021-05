Qualcomm vyrobil Snapdragon 7c Gen 2 pro levnější PC s Windows 10 Arm

Qualcomm včera prohloubil spolupráci s Microsoftem a uvedl hned dvě novinky týkající se Windows 10. Jednak nový levnější čipset Snapdragon 7c Gen 2 a jednak vývojářskou sadu v podobě minipočítače s armovým procesorem a příslušnou edicí Desítek.

Zmíněný čipset je, jak už název napovídá, nástupcem loňského Snapdragonu 7c. Ten se nijak zvlášť nerozšířil, ale Windows 10 Arm se od té doby zase vyvinul, takže by nás nepřekvapilo, kdyby dnes Microsoft při zahájení konference Build 21 oznámil hromadu nových armových počítačů. Ty by mohly nabídnout až dvakrát delší výdrž než modely s Intelem či AMD.

Novinka má podle všeho jen jedinou změnu, vyšší takt procesoru. Uvnitř tikají dvě výkonnější jádra Kryo 468 Gold (upravený Cortex-A76) a šest úsporných jednotek Kryo 468 Silver (Cortex-A55). Uvnitř je AI koprocesor s výkonem 5 TOPs, LTE modem a video procesor schopný akcelerovat 2160p60 video ve formátech H.265 a H.264. Žádný trhač asfaltu, díky němu by ale mohly vznikat armové počítače s Windows s cenou hluboko pod 20 tisíc korun. Stejný čip se může objevit také v Chromeboocích.

Srovnání Snapdragonů určených pro PC Snapdragon 7c Snapdragon 7c Gen 2 Snapdragon 8c Snapdragon 8cx Gen 1 Snapdragon 8cx Gen 2 výroba 8nm 8nm 7nm 7nm 7nm CPU 2× 2,4 GHz Kryo 468 Gold (A76) + 6× ? GHz Kryo 468 Silver (A55) 2× 2,55 GHz Kryo 468 Gold (A76) + 6× ? GHz Kryo 468 Silver (A55) 4× 2,84 GHz Kryo 490 Gold (A76) + 4× 1,8 GHz Kryo 490 Silver (A55) 4× 2,84 GHz Kryo 495 Gold (A76) + 4× 1,8 GHz Kryo 495 Silver (A55) 4× 3,15 GHz Kryo 495 Gold (A76) + 4× ? Kryo 495 Silver (A55) GPU Adreno 618 Adreno 618 Adreno 675 Adreno 680 Adreno 690 RAM LPDDR4X 2133 MHz DC LPDDR4X 2133 MHz DC LPDDR4X 2133 MHz QC LPDDR4X 2133 MHz OC LPDDR4X 2133 MHz OC úložiště eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0, NVMe SSD UFS 3.0, NVMe SSD UFS 3.0, NVMe SSD modem LTE LTE LTE + 5G LTE + 5G LTE + 5G sítě Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 displej QHD, 60 Hz QHD, 60 Hz 2× UHD, 60 Hz 2× UHD, 60 Hz 2× UHD, 60 Hz

Na opačné straně potravního řetězce stojí Snapdragon 8cx Gen 2. Loňský high-end ale také není tím nejlepším, co by Qualcomm zvládl vyrobit. Má už sice čtyři výkonná jádra (a výše taktovaná), ale pořád jsou založena na mikroarchitektuře Cortex-A76. Arm již vyvinul Cortex-A78 a superjádro Cortex-X1, které by nabídly o polovinu vyšší výkon.

Mimo to má Snapdragon 8cx Gen 2 také lepší grafický čip, osmikanálový (místo dvoukanálového) přístup do paměti, podporuje rychlá SSD, Wi-Fi 6, rozumí si s 4K displeji/monitory a lze jej spárovat s externím 5G modemem.

Zmíněná sada Snapdragon Developer Kit má v nitru právě nový Snapdragon 7c Gen 2. Vývojářům má posloužit pro test emulace x64 i nativní vývoj a optimalizace aplikací psaných pro ARM64. Sám Microsoft jde příkladem a v létě vydá upravený klient pro Zoom, který má na Snapdragonech běžet lépe než dřív. Qualcomm také zmiňuje, že pro Arm jsou už nativně vytvořeny klíčové nástroje a knihovny jako Chromium, Visual Studio Code, LLVM, .NET 5.0, Electron, Qt, GTK, ffmpeg a další.