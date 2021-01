Qualcomm opět recykluje. V čem se liší Snapdragon 870 od modelů 865 a 865+?

Americká společnost včera představila nový mobilní čipset Snapdragon 870, jen měsíc po oznámení špičkového Snapdragonu 888. Nejde o ořezanou verzi aktuálního top modelu, ale naopak o další aktualizaci toho předchozího.

Qualcomm v posledních dvou letech vydával půlgenerační „refreshe“ svých nejvýkonnějších čipů, kterým zvýšil takty CPU i GPU a označil je symbolem plus. To byl případ Snapdragonů 855+ a 865+, který byly o trochu rychlejší. Novinka Snapdragon 870 by se podle tohoto schématu klidně mohla jmenovat 865++.

Srovnání nejlepších Snapdragonů Snapdragon 865+ Snapdragon 865+ Snapdragon 870 Snapdragon 888 CPU 1× 2,8 GHz Kryo 585 Platinum (A77)



3 × 2,42 GHz Kryo 585 Gold (A77)



4× 1,8 GHz Kryo 585 Silver (A55) 1× 3,1 GHz Kryo 585 Platinum (A77)



3 × 2,42 GHz Kryo 585 Gold (A77)



4× 1,8 GHz Kryo 585 Silver (A55) 1× 3,2 GHz Kryo 585 Platinum (A77)



3 × 2,42 GHz Kryo 585 Gold (A77)



4× 1,8 GHz Kryo 585 Silver (A55) 1× 2,84 GHz Kryo 680 Platinum (X1)



3 × 2,42 GHz Kryo 680 Gold (A78)



4× 1,8 GHz Kryo 680 Silver (A55) GPU Adreno 650 Adreno 650+ Adreno 650+ Adreno 660 RAM 16 GB LPDDR4X 2133 MHz



16 GB LPDDR5 2750 MHz 16 GB LPDDR4X 2133 MHz



16 GB LPDDR5 3200 MHz modem – Snapdragon X60 (5G) foťák 64 Mpx (200 Mpx bez NR a ZSL) / 25 + 25 Mpx 84 Mpx (200 Mpx bez NR a ZSL) / 28 + 28 + 28 Mpx záznam videa 4320p30, 2160p120; H.264, HEVC, VP9, VP8, HDR 4320p30, 2160p120; H.264, HEVC, VP9, VP8, HDR displej QHD+ 144 Hz, UHD 60 Hz QuickCharge 4+ 4+ 5 technologie Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Beidou Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Beidou Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Beidou Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Beidou výroba TSMC 7nm N7P Samsung 5nm 5LPE

Opět posouvá maximální takt hlavního výkonného jádra, a to na 3,2 GHz. Posun o dalších 100 MHz bude v praxi těžko patrný, pomůže leda tak při poměřování pindíků v benchmarcích. Grafické jádro už je ale stejné jako u Snapdragonu 865+. Ve srovnání s ním čip dokonce udělal jeden ústupek. Qualcomm použil horší síťový obvod, který nepodporuje 6GHz pásmo a Wi-Fi 6E. Jinak se neliší, viz tabulka.

Snapdragon 870 bychom během prvního čtvrtletí měli potkat v zařízeních od Xiaomi, OnePlus, Oppa, Motoroly a iQoo. Qualcomm tvrdí, že vzhledem k úspěchům modelů 865(+) chtěl „zareagovat na požadavky trhu“.

Jak to bude bez reklamštiny? Dovolím si zaspekulovat. Skutečný nový Snapdragon 888 má nejspíš problémy. Zřejmě ještě nemá odladěnou 5nm výrobu u Samsungu, takže trpí slabší výtěžností či horšími provozními vlastnostmi. Případně továrny nemají dostatečné kapacity. Kvůli tomu se nevyrobí tolik kusů a ty, které jsou, budou drahé. Nedostane se tak na všechny. Qualcomm proto ještě jednou zrecykloval rok starý design a dal mu zavádějící název, aby v letácích působil jako žhavá novinka. V minulosti jsme toto chování viděli také u grafických karet.