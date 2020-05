Qualcomm jako první podporuje najednou Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2

Smartphony a tablety s čipsety řady Snapdragon by jako první na světě mohly podporovat nejnovější generace bezdrátových rozhraní. Qualcomm dnes odhalil čipy FastConnect 6700 a 6900 přinášející Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2. Letošní aktualizace specifikace obou sítí přinášejí sice jen minimum, ale zato užitečných novinek.

Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E rozši5uje dřívější Wi-Fi 6 (802.11.ax) a jedinou změnou je, že funguje i v nově uvolňovaném pásmu 6 GHz. To je momentálně důležité jen v USA, kde již došlo k harmonizaci a lokální sítě získaly navíc kapacitu 1,2 GHz (frekvence 5925 až 7125 GHz). Wi-Fi tak mohou běžet na 14 nových 80MHz kanálech či sedmi 160Hz.

V Evropě i jinde ve světě se na harmonizaci zatím čeká, takže příchod Wi-Fi 6E u nás ještě nemá žádný smysl. A jestli k němu dojde, pásmo nebude tak široké jako v USA. Sdružení evropských regulátorů mluví „jen“ o šířce 500 MHz (5925 až 6425 MHz), která stačí na tři 160MHz kanály nebo šest 80MHz. To je ovšem pořád dvakrát tolik, než je dostupných dnes v pásmu 5 GHz.

Frekvence využívané pro bezdrátové sítě Wi-Fi a WiGig v EU Pásmo Frekvence Šířka Využití 2,4 GHz 2400 až 2483,5 MHz 83,5 MHz indoor i outdoor 5 GHz 5150 až 5350 MHz 200 MHz indoor 5470 až 5725 MHz 255 MHz indoor i outdoor 5725 až 5875 MHz 150 MHz indoor i outdoor s omezeným výkonem 6 GHz 5925 až 6425 MHz 500 MHz indoor i outdoor, zatím neharmonizováno 60 GHz 57 GHz až 66 GHz 9 GHz indoor i outdoor *pásmo zatím nebylo uvolněno

Implementace v čipech Qualcommu zachází dál, než stanovuje standard. Navíc podporuje i účinnější modulaci 4K QAM, která zvyšuje propustnost na jeden Hertz až o 20 %. Bonusem je též čtyřproudový přenos signálu využívající najednou dva kanály v pásmu 2,4 GHz a dva na 5/6 GHz. Maximální teoretická rychlost FastConnectu 6900 bude až 3,6 Gb/s, u verze 6700 pak 2,9 Gb/s. Ony nestandardní nadstavby ale pochopitelně budou muset podporovat router i koncové zařízení.

Bluetooth 5.2

Pokud jde o Bluetooth 5.2, jeho hlavním zlepšovákem je zahrnutí profilu LE Audio. Ten přináší novinky pro bezdrátová sluchátka. Podporuje nový kodek LC3, který zvyšuje kvalitu hudby i hovorů oproti současnému SBC. Kromě toho umí streamovat jeden zdroj zvuku do několika přijímačů (sluchátek a reproduktorů).

Nově také může fungovat i v naslouchátkách, takže špatně slyšící by mohli s jedním naslouchátkem poslouchat okolí, ale zároveň též telefonovat či poslouchat hudbu. Čip FastConnect 6900 používá pro Bluetooth dvě antény, jež by měly zlepšit kvalitu a dosah signálu.

V zařízeních ještě letos

Oba FastConnecty zamíří do velkovýroby až ve druhé polovině roku, takže by se v prvních zařízeních mohly objevit ještě před Vánocemi. Qualcomm momentálně oznámil jen zvláštní síťové čipy na 14nm křemíku, ale podporu nových Wi-Fi a Bluetooth zcela jistě zavede i rovnou do mobilních čipsetů. Minimálně tedy špičkového Snapdragonu 875.

Firma kromě toho představila také první čipsety určené pro novou generaci routerů. Ty budou rovněž podporovat Wi-Fi 6E, modulaci 4K QAM, nabídnou až 16 souběžných streamů a celkovou kapacitu 10,8 Gb/s.