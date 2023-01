Qnap ještě pořád věří NASbookům. Malý domácí server má jen rychlá SSD

Už to bude rok a půl, co Qnap představil koncept NASbooku, který místo HDD využívá výhradně SSD. Do první generace mu trochu hodili vidle výrobci úložišť, protože se nakonec nerozšířily ty s podporou hot-swapu, tedy funkcí pro možnost výměny za běhu. S tím přitom Qnap počítal jako s jedním taháků, ale nakonec musel tuto vychytávku zrušit.

V druhé generaci již ale fungovat bude, protože se mezi tím standardizoval nový formát SSD nazvaný E1.S. Počítá se s tím hlavně pro datacentra, kde hot-swap má největší význam (kvůli výměně jednotky se nemusí vypínat celý server), ale Qnap vidí potenciál i v náročných domácnostech nebo malých a středních kancelářích.

Na tyto trhy letos uvede NASbook TBS-574X. Vypadá trochu jako minipočítač, kterým ve skutečnosti i je. Uvnitř běží procesor Intel Core i3-1220P (dvě výkonná a osm úsporných jader) a 16 GB RAM. Na desce je pět slotů pro E1.S SSD, ale Qnap přibalí také adaptér na běžně používané M.2 2280.

NASbook podporuje 2,5Gb/s a 10Gb/s Ethernet, i ten druhý však bude brzdit nejrychlejší SSD. Na těle jsou rovněž dva konektory USB4 s propustností 40 Gb/s pro připojení dalších úložišť či jiných periferií. Mezi výstupy najdeme ještě HDMI 2.0, protože NASbook umí video nejen přehrávat, ale díky hardwarovému kodeku v reálném čase též transkódovat a streamovat po síti.

Cenu ani dostupnost zatím Qnap neoznámil. Předchozí model TBS-464 se prodává od 16 000 Kč. Má jen čtyřjádrový Celeron N5105, 8 GB RAM, podporuje čtyři SSD a chybí mu 10Gb/s Ethernet.