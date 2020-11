Qi má sourozence. Bude bezdrátově nabíjet vrtačky a napájet kuchyňské spotřebiče

Wireless Power Consortium (WPC) vyvíjející standard Qi chce bezdrátové nabíjení dostat i do mnohem náročnější elektroniky, než jsou mobily, hodinky nebo sluchátka. Pracuje na technologiích, které uživí třeba i mixér.

Qi umí standardně dodávat energii o výkonu jen 5 wattů, pomocí nových nabíjecích profilů se zvýšil až na 15 wattů. Xiaomi sice nedávno ukázalo dokonce 80W nabíjení, ale to využívá proprietární nadstavbu nedostupnou jiným výrobcům (ti mají vlastní alternativy).

Standard Qi by se také „brzy“ měl rozšířit o nové profily zvyšující výkon na 30–60 wattů, aby se jím daly nabíjení i náročnější notebooky. Uvozovky ale uvádíme proto, že to „brzy“ trvá již několik let.

WPC už certifikovalo 6000 Qi nabíječek a 900 mobilů, hodinek apod.

WPC nicméně mezitím připravuje i další technologie. Před rokem představila Ki, celým jménem Ki Cordless Kitchen. Elektromagnetickou indukci již v kuchyni běžně používáme na varných deskách. Novinka ale nebude sloužit jen pro ohřev hrnců či pánví, ale je přizpůsobena i pro přeměnu na elektrickou energii o výkonu až 2200 wattů. Navíc nabídne obousměrnou komunikaci pomocí NFC.

Kruhové podložky Ki integrované přímo v kuchyňské lince tak mohou napájet třeba rychlovarné konvice, roboty, toustovače apod. a zároveň je bude možné dálkově ovládat či programovat. Ki zatím existuje jen ve formě návrhu specifikací. Kdy dojde k finalizaci a dostupnosti reálných produktů, je zatím ve hvězdách.

Ki bude bezdrátově napájet kuchyňské spotřebiče:

Mezi Qi a Ki chce WPC nově napasovat ještě standard nazvaný Medium Power. Ten zatím ještě nemá ani návrh specifikací. Tvůrci jej ale chtějí dimenzovat pro výkon mezi 30 a 65 watty s budoucím rozšířením na 200 wattů. Zároveň by mohl být volitelně kompatibilní s Qi, takže podložky pro MP by nabily i mobil. Medium Power bude nabíjet aku vrtačky, sekačky, chytré vysavače, ale také drony nebo elektrokola.